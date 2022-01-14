Sinir Otu Faydaları Nelerdir? Sinir Otu Nedir, Ne İşe Yarar?

Sinir otu geniş yapraklı ve tohumlara sahip olan otsu bir bitki türüdür. Bu bitki ülkemizde özellikle Elazığ, Bingöl, Sakarya, Kars ve Kahramanmaraş illerinde yetişmektedir. İçeriğinde bolca A ve K vitaminleri, flovanlar ve allantoin bulunduran bu bitki farklı şekillerde kullanılarak insan vücuduna fayda sağlamaktadır.

Sinir Otu Nedir?

Sinir otu, çok yıllık otsu bir bitkidir. Tüylü ve geniş yaprakları bulunur. Bu ot; damar, yara, çıban ve pişik otu olarak da adlandırılabilir. Bu bitki daha çok sulak ortamlarda yetişir ve farklı yabani çeşitleri bulunur. Sinir otu Mayıs ayından Eylül ayına kadar varlığını sürdürür ancak Temmuz ve Ağustos aylarında çiçeklenir.

İnsan sağlığı için oldukça faydalı bir ot olan sinir otunda; flovanlar, silisilik asit, allantoin ve tanen gibi pek çok etkili madde yer alır. Bu otun tohumları; kozmetik ve dondurma endüstrilerinde kayganlaştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca bu tohum ilaç endüstrisinde soğuk algınlığı, yüksek ateş, öksürük ve ağrı tedavilerinde kullanılır.

Sinir Otu Faydaları Nelerdir?

Sinir otu yaprakları dövülüp direkt olarak deri üzerine uygulandığında, apseleri ve çıbanları iyileştirir. Bunların içerisinde bulunan irini boşaltır.

Siğillerin tedavisinde, siğilin üzerine dövülmüş sinir otu yaprakları konularak kullanılır.

Solunum yolları hastalıklarına iyi gelir. Balgam söktürücü olarak kullanılır.

Öksürük, nefes darlığı ve bronşit tedavilerinde kullanılır. Öksürüğü keser ve nefesi açar.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. İdrar söktürücü olarak görev yapar.

Nasır tedavilerinde kullanılır.

Damar tıkanıklığını önlemek için kullanılır.

Vücutta bulunan tümörlü hücrelerin çoğalmasını engeller.

Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. İshal ve kabızlığı önler.

Tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılır.

Bir tutam taze sinir otunun çiğnenerek yutulması mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide ülseri hastalığının tedavisi için önerilir.

Diş eti iltihaplarına iyi gelir.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Sinir Otu Ne İşe Yarar?

Sinir otu içeriğinde bulunan zengin bileşenler sayesinde insan vücuduna pek çok yararı bulunan bir ot çeşididir. Bu otun sağlık alanında, ilaç endüstrisinde sıkça kullanıldığı bilinse de yalnızca bu alanda değil kozmetik ve dondurma endüstrilerinde kullanılmaktadır.

Sinir Otu Zayıflatır Mı?

Sinir otunun içerisinde pek çok antioksidan yer alır. Bu antioksidanlardan bazıları vücutta bulunan ödemi atmaya yardım eden antioksidanlardır. Bu nedenle sinir otu, sinir otu çayı gibi şekillerde tüketilerek vücutta bulunan ödemin atılmasını sağlar. Ancak sinir otu tek başına kilo vermede etkisi olan bir ot çeşidi değildir. Düzenli bir şekilde diyet ve spor yapan kişilerin vücutlarında bulunan ödemin kolay bir şekilde atılmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

Sinir Otu Nerede Bulunur?

Pek çok çeşidi bulunan sinir otu almak isteyenler bu otu; aktarlarda, şifa marketlerinde, organik ürün satan merkezlerde bulabilir. Bu otu güvendiğiniz bir yerden alabilir ya da bir uzman ile birlikte doğadan toplayabilirsiniz.

Sinir otu bitkisinden üretilmiş olan sinir otu şurubunu, kapsüllerini, kremlerini, haplarını ve diğer çeşitlerini piyasada hazır bir şekilde bulmak mümkün. Bunların kullanımı ile ilgili gerekli bilgileri edindikten sonra bir uzmana danışarak sinir otunu kullanabilirsiniz.