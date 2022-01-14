Yoğurt Otu Faydaları Nelerdir? Yoğurt Otu Nedir, Ne İşe Yarar?

Halk arasında kaz otu, yapışkan otu veya sünnet otu olarak bilinen bu bitkinin faydaları saymakla bitmez. Aktarlarda da bulunan bu şifalı otun insan vücuduna pek çok faydası vardır. Her türlü cilt sorunlarına ve ciddi hastalıklara iyi gelen yoğurt otu, sağlık için mutlaka tüketilmelidir. Özellikle ülkemizdeki uzmanlar, bu mucizevi bitkinin faydalarından pek çok yerde belirtmiştir.

Yoğurt Otu Faydaları Nelerdir?

Kan temizleyici özelliği olan bu otu, kansızlık sorunu yaşayanlar kullanabilir. Bu özelliğe sahip olması, cilt hastalıkları ve kanser tedavisine büyük fayda sağlar.

Bu ot ile yapılan çaylar, özellikle guatr ağrılarını azaltır ve ses tellerine iyi gelir.

Bu çayla gargara yapmak, boğazdaki iltihaplara da iyi gelir.

Romatizma ağrılarını hafifletir.

Demir eksikliği problemini azaltır.

Cilt kırışıklığını önleyerek, cildin daha genç görünmesini sağlar.

Lenf bezi sorunlarına çözüm olur.

Yoğurt otu ciltteki yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.

Epilepsi hastaları için sakinleştirici etki gösterir.

Yoğurt Otu Nedir?

Yoğurt otu, halk arasında kaz otu, bere otu, sünnetlik otu veya yapışkan otu olarak bilinir. Latince'de Galium Aparine olarak geçer ve gala kelimesi süt anlamına gelir. Yoğurt otunun üç farklı çeşidi vardır; fakat aynı etkiye sahiptir. Dünyanın pek çok yerinde yetişen bu bitkisinin ana vatanı Asya ve Avrupa bölgeleridir. Türkiye'de ise Adana, Antalya, Bolu ve Çanakkale'de yetişir.

Yoğurt Otu Ne İşe Yarar?

Yoğurt otu, antioksidan etkisi sayesinde vücuttaki enfeksiyonları giderir.

Ağrı kesici özelliği olan yoğurt otunun kremini kullandığınızda, bel ve boyun bölgesinde ağrı şikâyetiniz azalacaktır.

Romatizma ağrılarına da iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına ve safra kesesi taşlarına da büyük oranda faydası vardır.

Deri döküntüleri ve sivilce gibi problemlerin çözümünde etkilidir.

Yoğurt otu guatr ve haşimato hastalığının tedavisinde de kullanılır.

Lenf bezlerin büyümesiyle beraber oluşan lenf kanserinin tedavisinde de etkilidir.

Vücuttaki fazla sıvıyı atarak, vücudun toksik atıklardan kurtulmasını sağlar. Dünya tıp literatüründe bu bitki geniş yer kaplamaktadır.

Yoğurt Otu Nerede Yetişir?

Yoğurt otu hemen hemen birçok yerde yetişmektedir. Fakat yoğurt otunun ana vatanı Asya ve Avrupa'dır. Ülkemizde ise Adana, Antalya, Bolu ve Çanakkale de bolca bulunur.

Yoğurt Otu Nasıl Kullanılır?

Yoğurt otunu tüketmek için farklı yöntemlere başvurabilirsiniz. Bunlardan en yaygını ise yoğurt otundan yapılan çaydır. Bu durumda yoğurt otunu taze ya da kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Taze olarak kullanmak istiyorsanız;

Bir kaşık otu on dakika demleyin ve ardından süzün.

Kuru otu kullanmak istiyorsanız, bir çay kaşığı kuru otu bir su bardağı su ile 3 dakika boyunca demleyin.

Bu yoğurt otu çayını cildinize de kullanabilirsiniz. Bunun için, öncelikle hazırladığınız çayın ılımasını bekleyin.

İçindeki yoğurt otlarını çıkarıp süzdükten sonra cildinize pamuk yoluyla sürün.

Yoğurt Otu Kırışıklık İçin Kullanılır Mı?

Taze yoğurt otu çayı süzüldükten sonra cilde uygulandığında, cildin gerilmesine ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı bu mucizevi ot, cilde elastikiyet bir yapı kazandırır. Krem olarak hazırlayıp kullanabileceğiniz bu bitki, doğal yapısı sayesinde cildin daha genç görünmesini sağlar.

Yoğurt Otunun Cilde Faydaları?