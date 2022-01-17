Brüksel Lahanasının Faydaları Nelerdir? Brüksel Lahanası Nasıl Tüketilmeli?

Brüksel lahanasının içerisinde kükürt bileşenleri bulunuyor ve bu durum tadının fazla sevilmemesine neden oluyor. Oysa uygun pişirildiğinde lezzetine doyum olmaz ve sağlıklı bir gıda olarak tüketiliyor.

Brüksel Lahanası Faydaları Nelerdir?

Brüksel lahanası faydaları ve yüksek besin değeriyle ilgi çeken bir sebze olarak tanınıyor. Peki, nedir bu faydalar?

Lif açısından zengin olması sayesinde kan şekeri seviyesini sabit tutmada önemli rol oynuyor.

Vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanların sağlanmasına yardımcı oluyor. Yapılan bir çalışma sonucunda günde 300 gram Brüksel lahanası tüketildiğinde oksidatif stresin hücrelere verdiği hasarın %28 oranında azaldığı gözlemlenmiştir.

Kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Kanser riskinin azaltılmasını sağlıyor.

Omega-3 yağ asidinin bitkisel formunu içeren nadir sebzeler arasında yer alıyor.

Alfa lipolik asit adı verilen, yaşlanmayı önleyen, kan şekeri ve insülin üzerinde etkili antioksidanı içeriyor.

Cilt ve göz sağlığının korunmasına katkıda bulunuyor.

Stresten korumaya fayda sağladığı için stres nedeniyle oluşabilecek hastalıkları önlüyor.

Brüksel lahanasının içeriğinde C vitamini bulunuyor. Bu sayede bağışıklığı arttırıyor, bağ dokusu ve kemiklerin yapısında bulunan kolajen üretimi destekliyor ve dokuların büyümesi, onarılmasında önemli rol oynuyor.

K vitamini açısından da besin zenginliği sunan Brüksel lahanası, kemikleri güçlendiriyor.

Bağırsakların çalıştırılmasını sağlıyor.

Kolesterolü düşürüyor.

" Brüksel lahanası kabız yapar mı?" diye düşünüyorsanız, Brüksel lahanası sindirim sistemini çalıştırdığından kabızlık durumunun önüne geçilmesini sağlıyor.

Brüksel lahanası kabız yapar mı?" diye düşünüyorsanız, Brüksel lahanası sindirim sistemini çalıştırdığından kabızlık durumunun önüne geçilmesini sağlıyor. Riskli gebelik durumlarını önlüyor. Folik asit içerdiğinden anne ve bebek sağlığını koruyor. Bu sayede annenin daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor.

Hücre onarımı ve DNA sentezi gibi görevleri üstlendiğinden gebelik döneminde büyük faydalar sağlıyor.

A ve C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan beyin gelişimine fayda sağlıyor.

Dikkat dağınıklığının önüne geçilmesini sağlıyor.

Brüksel Lahanası Nasıl Tüketilmeli?

Ufak yumrular şeklinde büyüyen Brüksel lahanası, katmanlı yapıya sahip olmasıyla biliniyor. Yaklaşık olarak ceviz büyüklüğünde olan bu sebzenin üretimi ülkemizde de gerçekleştiriliyor. Peki, Brüksel lahanası yanında ne yenir?

Brüksel lahanasını fırında hazırlamak isterseniz, köftelerle bir araya getirerek leziz bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Çiğ şekilde de tüketilebilen Brüksel lahanasını ince şekilde dilimleyerek salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Brüksel lahanasını ikiye bölüp baharat ekleyerek fırına verebilirsiniz.

Brüksel lahanasını haşlayarak salçalı ve sebzeli çorba tarifi de hazırlayabilirsiniz.

Brüksel Lahanası Zayıflamak İçin Tüketilir Mi?

Brüksel lahanasının 100 gramı sadece 36 kalori olarak bilindiği için diyet sebzesi olarak da geçiyor. C vitamini, antioksidan maddeler ve lif açısından zengin olan Brüksel lahanası, bağırsakların işleyişini hızlandırıyor.

Düzenli kullanımda sindirim sistemini de rahatlatan Brüksel lahanası, kilo verme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Yine de bu sebzenin çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Haftanın birkaç gününde tüketmek daha sağlıklı olarak görülüyor.

Brüksel Lahanasının Kalori ve Besin Değerleri Nelerdir?

Brüksel lahanası besin değerleriyle dikkat son derece çekiyor. Sizler için 100 gram Brüksel lahanasında yer alan vitamin ve mineralleri derledik: