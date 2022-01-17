Çay Ağacı Kremi Faydaları Nelerdir? Çay Ağacı Kremi Sivilce İçin Kullanılır Mı?

Avustralya'ya özgü bir bitki olan çay ağacı, şifalı bir özelliğe sahiptir. Bu bitkiden elde edilen yağ ise yüzyıllardır çeşitli özellikleri ile cilt hastalıkların alternatif tedavisinde kullanılmıştır. Çay ağacı yapraklarının ezilmesiyle birlikte çıkan yağ, Avustralyalı Bundjalung kabilesi tarafından üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde de büyük öneme sahip bu bitki, faydalarıyla dikkat çekmektedir.

Çay Ağacı Kremi Faydaları Nelerdir?

Çay ağacının içerisinde bulunan maddeler, iltihap giderici bir özelliğe sahiptir.

Tırnak batması nedeniyle oluşan iltihapların yok olmasına yardımcı olur.

Ciltte oluşan küçük kesiklerin enfekte olmasını engellemek için çay ağacı kremini antiseptik olarak kullanabilirsiniz.

Mantar hastalıklarına iyi gelen bu yağ, cilt üzerinde çıkan çıbanları da iyileştirir.

Ciltteki şişme ve tahrişlerin azalmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda ciltte oluşan sivilcelerin ve lekelerin giderilmesinde de ilk sıralardadır.

Çay ağacı cildin nemlendirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Bu antiseptik krem, sinek ve böcek sokmalarından sonra oluşan kaşıntı ve kızarıklığa büyük oranda fayda sağlar.

Çay ağacı yağı, sedef hastalığının etkilerini hafifletir.

Çay Ağacı Kremi Ne İşe Yarar?

Çay ağacı yağından elde edilen krem, mikrop ve bakterilerin yok olmasında büyük öneme sahiptir. Ölü hücrelerin ciltten uzaklaşmasını sağlayarak, cildin temizlenip arınmasına yardımcı olur. Özellikle cilt lekelerinden şikâyetçi olan kişiler, bu kremi rahatlıkla kullanabilir. Bu krem lekelerin rengini açarak cilt tonuyla eşit hale getirir.

Çay ağacı kremi, cilt tonunu açmak isteyenlerin de mutlaka kullanacağı bir üründür. Alerjik durumlarında oluşan egzama, kaşıntı ve şişliklerde bu şifalı kremi kullanmak büyük fayda sağlar. Özellikle ciltte egzama problemi yaşayan kişiler düzenli olarak bu kremi kullanmalıdır.

Çay Ağacı Kremi Basur İçin Kullanılır Mı?

Basur, diğer adıyla Hemoroit hastalığı için çay ağacı kreminin büyük faydası vardır. Bu krem antiseptik özelliği sayesinde, basurun neden olduğu ağrı ve iltihaplardan kurtulmanıza yardımcı olur. Hiçbir yan etkisi olmayan çay ağacı kremi düzenli kullanıldığında, bu hastalığın tedavisine büyük oranda fayda sağlar.

Çay Ağacı Kremi Sivilce İçin Kullanılır Mı?

Çay ağacı kremi, antiseptik bir yapıya sahiptir. İltihap giderici özelliği ile vücutta görülen sivilcelenmelerin tedavisinde bu krem son derece önemlidir. Bu krem sivilcelerin üzerine uygulandığında, bakteri ve mikropları öldürerek, iltihap kapma oranını azaltır. Bu durumda önemli olan nokta düzenli kullanımdır.

Çay Ağacı Kremi Neye İyi Gelir?

Bitkisel bir ürün olan çay ağacı kremi, ciltte görülen her türlü rahatsızlığın tedavisinde mucizevi özellikleri vardır. Topuk çatlaklarına, cilt yanıklarına, lekelere, nasırlara iyi gelir. Özellikle ergenlik döneminde görülen sivilce ve akne sorunları için bu kremin kullanılması son derece önemlidir. Ciltte görülen lekelerin hafifletilmesinde ve cilt tonunun eşitlenmesinde işe yarayan bir kremdir.

Tırnak sararmasına ve tırnak batmasına da iyi gelen bu krem, bu sorunları hafifletme konusunda başarılıdır. Cildi toksinlerden arındıran çay ağacı kremi, bakteri oluşmasını engeller ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Aşırı kuru cilde sahip olanlar için bu krem bulunmaz bir nimettir. Çay ağacı kremi cildin gün boyu nemli kalmasını sağlar. Bu krem, sedef hastalığına iyi geldiği gibi, egzama problemini de ortadan kaldırır.