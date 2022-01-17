Hayıt Otu Faydaları Nelerdir? Hayıt Otu Nasıl Kullanılır?

Bir dönem ruhbanların karabiber olarak da kullandığı Hayıt Otu bu yüzden "ruhban biberi" olarak da bilinmektedir. Ruhbanların Hayıt Otu'nu kullanma amacı ise cinsel isteği azaltmasıdır. Hayıt Otu kadınların hormonal dengelerinin düzenlenmesinde büyük görev üstlenmektedir.

Hayıt Otu Ne İşe Yarar Ve Faydaları Nelerdir?

1930'lu yıllarda Almanya'da yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda hayıt otunun kadınların hormon dengesi üzerindeki pozitif etkileri kanıtlanmıştır. Bu bilimsel çalışmalardan beri kadın otu olarak da bilinen hayıt otu, vücuttaki hormonal dengeyi düzenli tutan hipofiz bezinin çalışmalarına destekte bulunarak kadın hastalıklarına fayda sağlamaktadır.

Özellikle adet düzensizlikleri, sancılı adet dönemlerini düzene koyan hayıt otu, menopoz dönemlerinin kolay geçmesini sağlamaktadır. Öte yandan adetten önce oluşabilecek adet gerginliklerinin de önüne geçerek kadınların yakalanabileceği hastalıkları engellemektedir. Ayrıca hayıt otu iştahsızlık, rahim sancıları, kadınlar için süt eksikliği, iktidarsızlık, yumurta iltihaplanması gibi problemlerin de önünde bir bariyer oluşturmaktadır. Hayıt otu bu özellikleriyle özellikle kadınlar için vazgeçilmez bir bitki olmuştur.

Hayıt otunu kullanan ve çikolata kistleri olan kadınlar hayıt otunun çikolata kistleri için çok önemli bir bitki olduğunu ifade etmiştir. Düzenli kullanımında kistlerin küçüldüğünü veya yok olduğunu söylemişlerdir.

Hayıt otu ve bal karışımı da sağlık açısından oldukça faydalıdır. Şerbetçi otu ve hayıt otu kullananlar kadınlar özellikle hormonal dengelerinin daha stabil bir hal olduğunu ve bu bitkiden fayda gördüklerini ifade etmektedirler.

Hayıt otu denilince akla gelebilecek en önemli özelliklerden bir diğeri ise hazımsızlık sıkıntısına çok iyi gelmesidir. Metabolizmanın çalışmasını düzenleyerek sağlıklı bir çalışma düzeni yaratan hayıt otu özellikle ishal veya gaz sıkışması gibi problemlerin çözümünde de oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Hayıt otu siyah leke, akne veya sivilce gibi cilt üzerinde kalıcı izler veya lekeler bırakabilecek problemlerin önüne bir engel koyarak cilt sağlığı için vazgeçilmezdir. Cilt sağlığı açısından hayıt ağacının tohumlarının kullanılması daha önemlidir.

Şerbetçi Otu Ve Hayıt Otu Kullananların İddiası: Göğüsleri Büyütüyor!

Bu iki mucizevi otun kısa süreli kullanımı ameliyata ihtiyaç duymadan göğüslerin doğal olarak büyümesini sağlıyor. Konuda uzman kişilerin görüşleri şerbetçi otu ve hayıt otu kadınlardaki östrojen hormonlarının tetiklenmesini sağlayarak göğüslerin büyümesine fayda sağladığı yönündedir.

Hayıt Otu Nasıl Kullanılır?

Peki ama kadınlar için vazgeçilmez bir bitki olan hayıt otunun kullanımı nasıl yapılmalıdır? Hayıt otu balla herhangi bir aktardan elde edebileceğiniz bir üründür. Kullanımı ise çayını demleme, balla karıştırma veya yağını kullanarak olabilir.

Hayıt Otu Çayı Hazırlanışı:

Kaynatılmış suyun içine bir kaşık kadar hayıt otu eklenir.

Ardından suya rengini verene kadar, bu süre ortalama 10 dakikadır, demlemeye bırakılır.

Ardından süzerek servis edilir.

Dilerseniz çayın içerisine bal da karıştırabilirsiniz.

Hayıt Otu Ve Bal Karışımı:

Arıların hayıt otundan ürettikleri polenlerle oluşturdukları ballar oldukça pahalı olduğu için alternatif tıp uzmanları hayıt otunun ezilmiş haliyle balın karışımının aynı etkiyi yarattığını belirtmektedirler. Bu da hayıt otuyla bal karışımını oldukça popüler bir hale getirmektedir. Özellikle boğaz ağrılarına çok iyi gelen bu karışım birçok hastalığın da önüne geçmektedir.

Hayıt otunun bir diğer kullanım alanı olarak yağının çıkarılması şeklindedir. Hayıt tohumunun yağı bir miktar yoğurt ile birlikte ciltteki herhangi bir bölgeye uygulanabilir.

Hayıt Otunun Zararları Ve Yan Etkileri Nelerdir?

Hayıt otunun henüz kanıtlanmış bir zararı veya yan etkisi olmamakla birlikte her bitki gibi tüketimi noktasında ölçülü ve dikkatli davranılması gerekmektedir. Zira fazla tüketildiğinde özellikle kusma, adet kanamasında artış gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Öte yandan her bitki veya yiyecek için tüketiminden önce doktorunuzla görüşmeniz tavsiye edilmektedir. Alerjik veya kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doktorlarıyla görüşmeden bu bitkiyi tüketmeleri sağlık açısından sakıncalı sonuçlar doğurabilmektedir.