Katran Sabununun Faydaları Nelerdir? Katran Sabunu Kaşıntıya İyi Gelir Mi, Ne İşe Yarar?

Kömür katranı sabunu, sedef tedavisine ek olarak doktorların en çok önerdiği doğal sabunlardan biridir. Tedavinin temel amacı, iltihaplanmayı ve derideki katmanların kalınlaşmasını önlemek için hücreleri yavaşlatmaktır. Katran sabunu, organik içeriği sayesinde sedef gibi cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Cildin kalitesini ve görünümü iyileştirir. Sedef hastalığını önlemek için cilt hücrelerinin çoğalmasına karşı savaşır. Ultraviyole B ışını tedavilerine ek olarak başarılı sonuç almaya yardımcı olur. Atopik dermatit sorunundan yakınanların kullanması için idealdir.

Katran Sabunu Faydaları Nelerdir?

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına ve diğer nedenlerden kaynaklı deri problemlerine faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Antibakteriyel olmasından dolayı, iltihaplanmayı ve ayak mantarının oluşmasını engeller. Ayak kokusuna neden olan bakterileri etkisiz hale getirir.

Zehirli meşe semptomunu hafifletir ve tedavisinde kullanılması yararlıdır.

Sivrisinek ve böcek ısırıklarının neden olduğu kaşıntıya iyi gelir.

Akne ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur.

Cildin DNA'sını etkileyen katran sabunu, uyuz hastalığının çabuk geçmesini sağlar.

Katran Sabunu Kaşıntıya İyi Gelir Mi?

Cilt hastalıkları, stres, çevresel faktörler, kaşıntı ve kızarıklığa neden olur. Öncelikle böyle bir durumda izlenecek en doğru yol bir dermatoloji uzmanına gitmektir. Gerekli tetkiklerin sonucuna bağlı olarak rahatsızlığın nedeni belirlenir. Doktorun uyguladığı tedavi yöntemine ek olarak katran sabunundan yararlanılabilir. Kaşıntı ve döküntüye sebebiyet veren birçok cilt hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur. Hassas ciltler, sert hava koşullarından olumsuz etkilendiği için bu sabun rahatlama sağlar.

Katran Sabunu Saç Çıkarır Mı?

Sedef hastalarının yakındığı problemlerden biri de saç derisinde meydana gelen kaşıntı ve pullanmadır. Katran sabunu bu sorunu büyük ölçüde hafifletir. Aynı şekilde mantar ve diğer enfeksiyonları kurutarak iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca saç derisinde hücrelerin yenilenmesini ve sağlıklı olmasını sağlar. Böylece saçların daha hızlı büyümesine yardımcı olur.

Katran Sabunu Saça Faydaları Nelerdir?

Saç derisinde ölü derilerin neden olduğu kepek oluşumunu ortadan kaldırır. Saç derisini yenileyerek, köklerin uyarılmasını sağlar. Katran sabunu, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını destekler. Kaşıntıdan kaynaklı hassasiyeti azaltır ve bunun neden olduğu dökülmeyi engeller. Saç kıran problemine karşı etkilidir. Ancak fazla kullanılmamalıdır. Saçları haftada iki kez katran sabunu ile yıkamak yeterlidir. Aksi takdirde semptomların ağırlaşmasına neden olur.

Katran Sabunu Yüze Faydaları Nelerdir?

Sivilce ve akne oluşumuna neden olan geniş gözenekleri sıkılaştırır.

Kir ve siyah noktaların temizlenmesine yardımcı olur.

Cildi ölü hücrelerden kurtarır, bu anlamda peeling etkilidir. Pürüzsüzleştirir ve doğal bir parlaklık verir.

Yağlı ciltler için yararlıdır, yağı ve nemi dengeler.

Katran Sabunu Yan Etkileri Nelerdir?

Hassas ciltlerin katran sabununu kullanırken dikkatli olması gerekir. Aksi halde bu süreç, cilt sorunlarının iyileşmesi yerine daha da kötüye gitmesi ile sonuçlanır.

Egzamayı daha şiddetlendirebilir, cildi kurutabilir ve kaşıntıyı artırabilir.

Gözle görülür bir şekilde kızarıklık, yanma ve batma hissi verir.

Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi savunmasız bırakabilir. Hassasiyeti artırarak yanık oluşuma zemin hazırlayabilir.

Eğer saçlarınızın temizliğinde katran sabunu kullanıyorsanız, güneşe çıkarken mutlaka şapka takmalısınız. Yüzünüzü katran sabunu ile yıkadıktan sonra dışarıya çıkmadan önce kesinlikle güneş kremi kullanmalısınız. Katran sabununu haftada iki defa uygulamanız yeterlidir. Aksi takdirde yan etkilerine maruz kalabilirsiniz. Böyle zamanlarda doktorunuza danışarak, sabununun sizin için zararlı olup olmadığına karar verebilirsiniz.