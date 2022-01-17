Kavun Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Kavun Çekirdeğinde Hangi Vitaminler Var?

Kavun çekirdeği bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili rol oynar. Hipertansiyon ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Aynı zamanda kan basıncını dengeler. Zengin besin değerlerinden dolayı kemik sağlığı için çok faydalıdır. Besleyiciliği ile diyet öğünlerinin vazgeçilmezi olabilir. Metabolizmayı hızlı bir şekilde çalıştırır ve sağlıklı kilo vermeyi kolaylaştırır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı yorgunluğu önlemeye yardımcı olur. Kavun çekirdeğinin birbirinden eşsiz faydaları hakkındaki ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz...

Kavun Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Doymamış yağ asitleri içeren kavun çekirdeği, yaşlılıktan kaynaklı kırışıklıkların ve cilt sarkmalarının etkilerini azaltır. Cildin parlaklığını ve kalitesini artırır.

Diyabeti olanların düzenli olarak tüketmesi yararlıdır. Kavun çekirdeğini suda kaynatıp çay gibi içebilirsiniz. Kan şekeri seviyesinin düzenlenmesini sağlar.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kavun çekirdeği toksinleri atar.

Unutkanlığa iyi gelir, hafıza fonksiyonlarını düzgün bir şekilde çalıştırır. Bu nedenle özellikle yaşlıların tüketmesi Alzheimer riskini azaltır.

Koroner kalp hastalıklarına karşı savaşır. Kan basıncını düşürür, kalp krizi ile inmeye karşı korur.

İçinde yüksek oranda bulunan protein ve amino asit ile saç dökülmesine karşı etkilidir. Yıpranmış kuru saçları canlandırır ve parlaklık kazandırır. Kepek oluşumunu engeller. Saç derisindeki tahrişi ve kaşıntıyı önler.

Kavun çekirdeğinin çayı, vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

Kavun Çekirdeğinde Hangi Vitaminler Var?

Besin değeri yüksek olan kavun çekirdeğinin içinde birbirinden faydalı vitamin ve mineral bulunur. Bunlar arasında, A, B6, B12, D, E, K, niasin (B3), riboflavin (B2), tiamin (B1), pantotenik asit (B5) ve kolin vitaminleri vardır. Kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum ve çinko mineralleri çok yüksektir.

Kavun Çekirdeği Sütü Neye İyi Gelir?

Kavun çekirdeği tek başına tüketilebildiği gibi sütü çıkarılarak da içilebilir. Faydaları saymakla bitmeyen bu süt, farklı hastalıklara karşı korunmak için yararlıdır.

Antioksidan kaynağıdır ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı oluşan boğaz ağrısına iyi gelir. Ses kısıklığı sorununu çözer ve yutkunmayı kolaylaştırır.

Saçları ve cildi daha sağlıklı hale getirir. Saç dökülmesini azaltır, cildin elastikiyetini artırır. Sivilce lekelerinin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı ortadan kaldırır. İdrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltır.

Anemiye karşı en etkili besinlerden biridir. Düzenli bir şekilde kavun çekirdeği sütü içilerek kansızlık önlenebilir. Kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler. Böylece kansızlığın neden olabileceği rahatsızlıklar için de koruma sağlar.

Mide asidinin neden olduğu ve yemek borusunun tahribine neden olan reflü hastalığının etkilerini azaltır. Hazımsızlığa ve mide yanmasına iyi gelir.

Kavun Çekirdeği Suyu Nasıl Kaynatılır?

Öncelikle kavunun içindeki çekirdekleri temizce ayıklayarak işe başlamalısınız.

Kavun liflerinden ayırdıklarınızı güneş ışığı alan bir bölgeye sererek kurutmalısınız.

Daha sonra kuruyan kavun çekirdeklerini biraz şeker ile birlikte rondodan geçirerek toz haline getirmelisiniz. Eğer evinizde havan varsa bu işlem için kullanabilirsiniz.

Parçalanan kavun çekirdeklerini önceden kaynamış suya dökerek 5-6 dakika daha kaynatmalısınız.

Tamamen kaynadıktan sonra ocaktan alarak soğumasını beklemelisiniz.

Buzdolabına koymadan önce temiz bir tülbent ile süzmelisiniz.

Tüketmeden önce bir gün dinlendirmeniz gerekir.

Kavun Çekirdeği Nasıl Kullanılır?

Kavun çekirdeğini kurutup toz haline getirerek çayını ve sütünü hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz çekirdekleri tavada kızartıp atıştırmalıklarınızda kullanabilirsiniz. Diyet menüsünün olmazsa olmazı yoğurtlara, salatalara veya sandviçlere ekleyebilirsiniz.

Kavun Çekirdeği Maskesi Tarifi