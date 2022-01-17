Kaz Etinin Faydaları Nelerdir? Kaz Eti Neye İyi Gelir?

Kaz doğası gereği yüzmek isteyen bir canlıdır. Bu nedenle yaşayabilmesi için su bakımından zengin bölgelere ihtiyaç duyar. Türkiye'de en çok Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Kars ve Ardahan'da kaz yetiştiriciliği yapılır. Sulak alanlarda yaşayan kaz, oldukça yağlı bir ete sahiptir. Bu durum, soğuk hava koşullarına karşı ısı yalıtımı yapmasını ve hipotermiye karşı korunmasını sağlar. İyi bakılan ve düzgün beslenen bir kazın vücut yağ oranı yaklaşık %49'u bulur. Ancak bu yağ, insan sağlığı için faydalıdır. Enerji vericidir, toksinleri vücuttan atarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaz Etinin Faydaları Nelerdir?

Sağlıklı bir et türü olarak kabul edilen kaz eti, C, B, A, B1, B2, B3, B6, B12 vitamini, selenyum, çinko, bakır, fosfor, magnezyum, demir ve kalsiyum bakımından zengindir.

Antikorların üretilmesinde etken rol oynayan amino asit içerir. Bu antikorlar, vücudu viral enfeksiyonlara neden olan bakterilere karşı koruma sağlarlar.

Sindirim sistemi şikayetlerini hafifletir. Sinir sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Safra taşının verdiği rahatsızlığına karşı koleretik salınımını artırır.

Kaz etinde çok miktarda bulunan amino asitler, kanser hastalıklarının ortaya çıkmasını ve gelişmesini engellemeye yardımcıdır.

Demir oranı yüksek olan kaz eti, kansızlığa karşı çok etkili bir besindir. Kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı korur. Folik asitin kan hücreleri üretebilmesi için B12 vitaminine ihtiyacı vardır. Kaz eti, bunu karşılayacak düzeyde B12'ye sahiptir.

İçindeki fosfor sayesinde, dişlerin ve kemiklerin güçlü kalmasına destek olur. Aynı zamanda hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu yüzden yaşlılık belirtilerini engellemeye yönelik etkileri vardır.

Çinko ile hormonları düzenlemeye ve tiroid rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

Kaz eti içerisinde, insan sağlığını tehdit eden serbest radikallere karşı savaşan selenyum minerali vardır.

B6 vitamini ile bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

Kaz Etinin Cilde Faydaları Nelerdir?

Kaz etinde bulunan riboflavin ve B-6 vitamini, saçlar ve cilt için çok yararlıdır.

Saçların çabuk uzamasına yardımcıdır.

Ayrıca cildin genç kalmasına ve yaşlılık belirtilerinin ortadan kaldırılmasını sağlar.

Fosfor ile hücrelerin yenilenmesi sürecini kolaylaştırır.

Kaz etindeki C ve E vitamini saç, cilt ve tırnakların sağlığı için çok faydalıdır.

Ciltte meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini destekler.

Vitamin ve mineral eksikliğinin neden olduğu saç dökülmesi ve tırnak kırılmalarını azaltır.

Kaz Eti Neye İyi Gelir?

Tekli doymamış yağ asitleri içeren kaz eti, inme, kalp krizi ve ateroskleroz benzeri kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur. İnsan vücudunun günlük ihtiyacını karşılayacak oranda protein içerir. Bu anlamda kaz eti, kasların, cildin sağlıklı olması ve kansızlığın oluşmasının engellenmesi için gereklidir.

B6 ve riboflavin sayesinde metabolizmayı dengeler. Adeta bir demir deposu olan bu besin, anemi hastalığına iyi gelir. Kansızlığı önler ve bundan kaynaklı oluşabilecek diğer rahatsızlıkların da önüne geçmiş olur. Kaz etindeki bakır, kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Aynı zamanda iyi kolesterolün artmasını destekler. Enfeksiyonlara karşı direnci artırır ve bağışıklık sistemini korur.

Kaz Eti Nasıl Pişirilir?