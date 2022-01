Kaz Yumurtasının Faydaları Nelerdir? Kaz Yumurtası Nasıl Tüketilir?

Kaz yumurtası içerisinde bol miktarda protein vardır. Her bir yumurtada 20 g protein bulunur. Bu oran günlük ihtiyacı karşılamak için yeterlidir. Aynı zamanda enerji verici bir yağ kaynağı olma özelliğine sahiptir. Folik asit, A ve B12 vitamini, demir ve selenyum gibi sağlık için önemli besin değerleri ile dikkat çeker. Yağlı bir besin olduğu için kolesterol hastalarının tüketirken dikkatli olması önemlidir. Aksi takdirde kandaki yağ seviyelerinin yükselmesi ve damar tıkanıklığı gibi sorunların meydana gelmesi söz konusu olabilir.

Kaz Yumurtası Yenir Mi?

Sağlıklı bir gıda olan kaz yumurtası yemenin hiçbir sakıncası yoktur. Tavuk yumurtası ile benzerlik gösterir. Ancak ondan biraz daha büyük ve daha kalın kabuklara sahiptir. Kırmak biraz çaba ister, yumurta sarısı oranı beyazına göre fazladır. Yoğun bir kıvamı vardır. Çırpmak için fazladan efor sarf edilmesi gerekir. Hem haşlanabilir, hem de farklı yemeklerde kullanılabilir. Kazlar, tavuklar gibi endüstriyel koşullarda yetiştirilmezler. Doğal ortamlarda, taze yeşillikler ile beslenirler. Bu nedenle, fabrika üretimi tavuk yumurtasına göre daha sağlıklıdır.

Kaz Yumurtasının Faydaları Nelerdir?

Bir folik asit kaynağı olan kaz yumurtası, sağlık açısından birçok fayda sağlar. Gebe kalmayı kolaylaştırır ve kadın hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Özellikle rahimde oluşabilecek rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini korur ve direncini artırır. Hastalıklara karşı bedenin güçlü kalmasını sağlar. Enerjik hissettirir ve yorgunluğu önler.

Kaz yumurtası cildin güzel görünmesine yardımcı olur. Sivilce ve akneleri hızlı bir şekilde iyileştirir. Özellikle kaz yumurtasından yapılan yüz maskesi cilde iyi gelir.

İçindeki yüksek protein sayesinde, kasları güçlendirir ve enerji verir. Bundan dolayı tam bir sporcu besinidir.

Kansızlığın tedavisinde etkilidir. Çünkü kaz yumurtası demir kaynağıdır.

Potasyum ile diş ve kemik sağlığı için çok yararlıdır.

Yaraların ve yara izlerinin hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Kaz yumurtasında B2 vitamini vardır. Bu vitamin göz sağlığı için yararlıdır. Sinir sistemini sağlıklı tutar.

Kaz Yumurtası Besin Değeri Nelerdir?

Bir kaz yumurtası 266.4 kaloridir. Protein ve yağ açısından zengindir. Yeterli miktarda sodyum, potasyum ve karbonhidrat içerir. Sırasıyla A, B6, B12, D, E ve K vitaminleri bulunur. Ayrıca kaz yumurtası, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, manganez, tiamin, selenyum, retinol, niasin, riboflavin, kolin ve folat mineralleri ile doludur.

Kaz Yumurtası Nasıl Tüketilir?

Sabah kahvaltısı için haşlayabilir veya omlet yapabilirsiniz. Dilerseniz krep ve menemen için kullanabilirsiniz. Kaz yumurtası, özellikle Anadolu'da sıklıkla yapılan ve her evde bulunan el yapımı erişte ve diğer hamur işlerine ayrı bir lezzet verir. Tarifinde yumurta bulunan her yemek için yararlanılabilir. Sebze ve et ürünleri birlikte iyi gider ve bunlarla birlikte tüketilmesi ekstra fayda sağlar.

Kaz Yumurtası Kaç Dakika Haşlanır?

Kaz yumurtasını kayısı kıvamında yemek istiyorsanız, su kaynamaya başladıktan sonra 8 dakika boyunca kaynatmalısınız. Sıcak suyun içinde bekletmeden hemen çıkarmalısınız. Çünkü yumurta suyun içinde bekledikçe pişer. Eğer çok pişmiş seviyorsanız, yaklaşık olarak 12 dakika boyunca kaynatmanız yeterlidir.

Kaz Yumurtası Bebeklere Verilir Mi?

Organik ve içinde katkı maddesi olmayan kaz yumurtasının, 6 aydan büyük bebekler ve çocuklar tarafından tüketilmesi sakıncalı değildir. Ayrıca hamile kadınların kaz yumurtası ile beslenmesi anne karnındaki çocuğun beyin gelişimini destekler. Mükemmel bir protein kaynağı olan bu yumurta, küçük çocuklarda beyin ve sinir sistemini güçlendirir. D vitamini sayesinde kemiklerin ve iskelet sisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar.