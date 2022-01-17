Koenzim Q10 Faydaları Nelerdir? Koenzim q10 Nedir, Ne İşe Yarar?

Takviye gıdalar arasında sıklıkla ismini duyduğumuz Koenzim Q10, özellikle kozmetik ve dermokozmetik alanlarında da kullanılmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyen Koenzim Q10 tüketiminde etkilerin görülebilmesi için kullanımının uzun soluklu ve düzenli gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Koenzim Q10 Nedir?

Koenzim Q10 hücrelerde gerçekleşecek reaksiyonların hızını arttırmaya yardımcı olan bir protein çeşididir. Kimyasal reaksiyonları hızlandırmaya yarayan koenzimin en önemli özelliği gıdaları enerjiye çevirmektir.

Koenzim Q10 Ne İşe Yarar?

Koenzim Q10 vücut tarafından doğal olarak da üretilebilen bir moleküldür. Adenosin Trifostat olarak bilinen ATP üretimi için oldukça önemli olan Koenzim Q10 enerji sağlamasının yanında hücrelerin oksidatif hasar ve hastalıklardan da korunmasına fayda sağlamaktadır.

Koenzim Q10 Faydaları Nelerdir?

Koenzim Q10 yaş ilerledikçe düşen sperm ve yumurta kalitelerini düzenleme noktasında oldukça etkilidir.

Cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir. Zira Koenzim Q10 hücrelerin yenilenmesine fayda sağlamaktadır.

Migren tedavisinde kullanılmaktadır.

Yorgunluk ve bitkinlik problemleri yaşayanlar için Koenzim Q10 oldukça faydalıdır. Vücudun besinleri enerjiye çevirmesinde oldukça faydalıdır.

Bağışıklığı arttırmakta faydalıdır.

Kan şekerini ve hemoglobin A1C seviyelerini dengelediği için özellikle diyabet hastaları için çok önemlidir.

Koenzim Q10 dengeli kullanıldığında hipertansiyon problemlerinin önüne geçmektedir.

Koenzim Q10 Hangi Besinlerde Bulunur?

Koenzim Q10 hem bitkisel hem de hayvansal besinlerde bulunabilmektedir. Koenzim Q10 özellikle et yumurta ve bitkisel yağlarda yoğunlukla bulunmaktadır. Koenzim Q10 bulunan besinlerden bazıları şunlardır:

Büyükbaş hayvanların ve tavukların kaslarında bolca bulunur.

Yumurta, peynir ve yoğurt.

Balıklarda ise özellikle somon, alabalık ve uskumruda bulunmaktadır.

Sebzelerde ise yoğunlukla brokoli, ıspanak, karnabahar ve lahanada görülür.

Portakal, avokado ve çilek gibi meyvelerde de koenzim Q10 bulunmaktadır.

Ceviz, fındık ve susamda da bulunur.

Koenzim Q10 Cilde Faydaları Nelerdir?

Koenzim Q10 bünyesindeki yoğun antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığını korumakta önemli bir proteindir.

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayan Koenzim Q10 yaşlanma karşıtı programlarda önemli bir konumdadır.

Yaşlanmanın birinci sebeplerinden biri olan UVA ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığı bilinen Koenzim Q10 bu özellikleriyle cilt problemleri bulunanlar için oldukça önemlidir.

Öte yandan yaraların veya çatlakların da hücre yenileme özelliğiyle daha hızlı onarılmasına fayda sağladığı bilinmektedir.

Koenzim Q10 Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Koenzim Q10 eksikliği bulunan bir kişide bunun belirlenmesinin en başlıca yöntemi, kişinin kalp rahatsızlıkları yaşayıp yaşamadığıdır. Koenzim Q10 eksikliği durumlarında kişilerde kalp ritimsizliği, tansiyon rahatsızlıkları, kanser çeşitleri, diyabet veya kas hastalıkları belirebilmektedir.

Koenzim Q10 Kilo Aldırır Mı?

Koenzim Q10'un doğrudan kilo aldırdığına yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. İçerisinde koenzim Q10 proteini bulunan besinlerin aşırı tüketimi kilo almaya sebep olsa da normal seviyelerdeki kullanımlarda herhangi bir kilo aldırması mümkün değildir.

Koenzim Q10 Nasıl Kullanılır?

Koenzim Q10 gibi proteinler oldukça küçük moleküllerdir. Tüketimi noktasında bazı efervesan tabletler bulunmaktadır. B1, B2 ve B6 vitaminlerinin içerisinde koenzim Q10 bulunmakla birlikte aşırı tüketilmemelidir. Uzmanlar Koenzim Q10'un 3 kere olacak şekilde ve yemekten yaklaşık yarım saat önce 100 mg dozunda olacak şekilde tüketilmesinin en verimli tüketim şekli olacağını ifade etmektedirler.

Koenzim Q10'un Zararları Ve Yan Etkileri Nelerdir?

Aşırı üretiminde veya kullanımında uyku problemleri, baş ağrısı, yorgunluk, sinir ve iştahsızlık problemleri yaratabilen Koenzim Q10, çeşitli tansiyon ve insülin ilaçlarıyla tepkime riski taşımaktadır. Tansiyon dengeleyici özelliği yüzünden bitkisel ürünlerle birlikte tüketilmesi önerilmemektedir.