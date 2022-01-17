Koenzim Q10 Faydaları Nelerdir? Koenzim q10 Nedir, Ne İşe Yarar?

Takviye gıdalar arasında sıklıkla ismini duyduğumuz Koenzim Q10, özellikle kozmetik ve dermokozmetik alanlarında da kullanılmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyen Koenzim Q10 tüketiminde etkilerin görülebilmesi için kullanımının uzun soluklu ve düzenli gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Koenzim Q10 hücrelerde gerçekleşecek reaksiyonların hızını arttırmaya yardımcı olan bir protein çeşididir. Kimyasal reaksiyonları hızlandırmaya yarayan koenzimin en önemli özelliği gıdaları enerjiye çevirmektir.
Koenzim Q10 vücut tarafından doğal olarak da üretilebilen bir moleküldür. Adenosin Trifostat olarak bilinen ATP üretimi için oldukça önemli olan Koenzim Q10 enerji sağlamasının yanında hücrelerin oksidatif hasar ve hastalıklardan da korunmasına fayda sağlamaktadır.
Koenzim Q10 hem bitkisel hem de hayvansal besinlerde bulunabilmektedir. Koenzim Q10 özellikle et yumurta ve bitkisel yağlarda yoğunlukla bulunmaktadır. Koenzim Q10 bulunan besinlerden bazıları şunlardır:
Koenzim Q10 eksikliği bulunan bir kişide bunun belirlenmesinin en başlıca yöntemi, kişinin kalp rahatsızlıkları yaşayıp yaşamadığıdır. Koenzim Q10 eksikliği durumlarında kişilerde kalp ritimsizliği, tansiyon rahatsızlıkları, kanser çeşitleri, diyabet veya kas hastalıkları belirebilmektedir.
Koenzim Q10'un doğrudan kilo aldırdığına yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. İçerisinde koenzim Q10 proteini bulunan besinlerin aşırı tüketimi kilo almaya sebep olsa da normal seviyelerdeki kullanımlarda herhangi bir kilo aldırması mümkün değildir.
Koenzim Q10 gibi proteinler oldukça küçük moleküllerdir. Tüketimi noktasında bazı efervesan tabletler bulunmaktadır. B1, B2 ve B6 vitaminlerinin içerisinde koenzim Q10 bulunmakla birlikte aşırı tüketilmemelidir. Uzmanlar Koenzim Q10'un 3 kere olacak şekilde ve yemekten yaklaşık yarım saat önce 100 mg dozunda olacak şekilde tüketilmesinin en verimli tüketim şekli olacağını ifade etmektedirler.
Aşırı üretiminde veya kullanımında uyku problemleri, baş ağrısı, yorgunluk, sinir ve iştahsızlık problemleri yaratabilen Koenzim Q10, çeşitli tansiyon ve insülin ilaçlarıyla tepkime riski taşımaktadır. Tansiyon dengeleyici özelliği yüzünden bitkisel ürünlerle birlikte tüketilmesi önerilmemektedir.