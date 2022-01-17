Kükürtlü Sabunun Faydaları Nelerdir? Kükürtlü Sabun Ne İşe Yarar, Uyuz Tedavisinde Kullanılır Mı?

Kükürt yüzyıllardır tedavilerde kullanılan bir maddedir. Kükürtlü sabun ise özellikle geçmiş yıllarda cilt hastalıklarının ve uyuz hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilinir. İçeriğindeki antiseptik ve antibakteriyel özelliği de sivilcelerin kurutulmasında ve leke tedavisinde kullanılır. Ancak kükürtlü sabunun doktor tavsiyesi ile kullanılması gerekir.

Kükürtlü Sabunun Faydaları Nelerdir?

Kükürtlü sabunun cilde ve saça faydalarını inceleyecek olursak;

Kükürtlü Sabunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt temizliğinde kullanılmak için güzel nazik bir temizleyicidir.

Adeta bir peeling görevi gördüğü için ciltteki ölü deriyi zamanla cildi yormadan temizler.

Cildin aydınlanmasına, pürüzsüz bir hal almasına yardımcı olur

Keratolitik etkisi ile sivilce ve akneleri kurutur. Kolay ve lekesiz bir şekilde sönmelerine yardım eder.

Antiseptik ve anti bakteriyel olduğu için sivilce ve siyah noktaların oluşmasını önler.

Ciltte bulunan sebum dengesini düzenler. Bu nedenle parlamaların ve kuru görünümün önüne geçer.

Seboreik dermatit, egzama, sedef, mantar, vulgaris, mantar, egzama ve rozase gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılarak bu hastalıkların atlatılmasına yardımcı olur.

Cilde zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini önler.

Sıcak havalarda kükürt sabunu ile yıkanmak, fazla terlemenin önlenmesine yardımcı olur.

Kükürtlü Sabunun Saça Faydaları Nelerdir?

Kükürtlü sabun ile yıkanan saçta, kötü mikroorganizmalar kalmaz.

Saç derisinde bulunan gözenekler açılır ve temizlenir. Saç derisinin nefes alması sağlanır.

Yağlı saçlarda, yağı temizler. Yağ oranını dengeler ve saçın hızlı bir şekilde yağlanmasının önüne geçer.

Saç dökülmesini durduğu bilinir.

Düzenli bir şekilde kullanılan kükürt sabunu kırılan saç uçlarını onarır ve tekrar kırılmasını engeller.

Saçların güçlenmesine yardımcı olur.

Özellikle çocuklarda sıkça karşılaşılan bit probleminin çözülmesine yardımcı olur. Bitli saça uygulandığında bitleri temizler. Bit olmayan saçlara uygulandığı zaman ise saçı bit problemine karşı korur.

Saçı harika bir şekilde temizler, kalıntılardan arındırır.

Ancak kuru saç tipine sahip olan kişilerin kükürtlü sabun kullanması tavsiye edilmez. Çünkü kuru olan saçı daha fazla kurutabilir.

Kükürtlü Sabun Ne İşe Yarar?

Kükürt sabunu çoğu dermatoloğun sorunlu ciltlere ve saç derisine önerdiği bir sabun çeşididir. Özellikle sivilce, leke ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Düzenli kükürt sabunu kullanımı ciltte bulunan fazla yağı arındıracağı ve antibakteriyel etkisi olması ile ciltteki ve derideki siyah noktaların azalmasına ve tekrar oluşmamasına yardımcı olur. Güzel bir kokusu olmasa da sabah ve akşam yüzü; duşta ise vücudu ve saçı kükürt sabunu ile yıkamak pek çok deri hastalığının önlenmesine yardımcı olur.

Uyuz İçin Kükürtlü Sabun Kullanılır Mı?

Kükürtlü sabun uyuz tedavisi için kullanılan ucuz, etkili ve kolay yollardan bir tanesidir. Kükürtlü sabun etkili olması ile günümüze kadar ulaşmış en eski uyuz ilacı olarak bilinir. Doğru kullanıldığı zaman toksisitesinin olmaması nedeni ile topikal kükürt uygulamalardan daha ziyade kükürtlü sabun kullanmak uyuz tedavisi için kontrollü bir seçenek olarak karşımıza çıkar.

Uyuz hastalığı kaşıntılı bir hastalıktır. Bu nedenle başka kaşıntılı hastalıkların tedavilerinde de kükürtlü sabun kullanılabilir. Kükürtlü sabunun uygulanması ise şu şekildedir: Duşta ıslak vücuda sabun köpürtülerek uygulanır, 5 dakika bekledikten sonra sabun artığı kalmayacak şekilde durulanır.