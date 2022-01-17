Kuru Erik Neye İyi Gelir, Zayıflatır Mı? Kuru Erik Faydaları Nelerdir?

Kuru erik özellikle metabolizmayı çalıştırması ile bilinen bir kuru meyvedir. İçeriğinde bulunan bol lif nedeni ile kabızlığa ve sindirim güçlüklerine iyi gelir. Aynı zamanda kalp dostu potasyum mineralini bolca içermesiyle kalp hastalıklarının önlenmesinde oldukça önem taşır.

Kuru Erik Faydaları Nelerdir?

İçeriğinde bulunan yüksek potasyum miktarı ile kuru erik, kalp sağlığını korur.

Ani kalp risklerini önler ve kalp ritmini düzenler.

Ara öğünlerde kuru erik tüketmek ani açlık krizlerinin önüne geçer.

İçeriğinde bulunan yüksek demir nedeni ile saçların cansız ve kuru gözükmesini engeller, saçları güçlendirir.

Lifli bir yapıya sahip olması ve antioksidan içermesi nedeni ile bağırsak dostu bir besindir. Bağırsakları temizler ve sindirim problemlerini ortadan kaldırır.

Kuru eriğin besin değeri oldukça yüksektir. İçeriğinde bulunan K vitamini, potasyum, demir ve pek çok vitamin, mineraller ile güzel bir ara öğündür. Bu özellikleri ile kuru erik oldukça enerji veren bir yiyecek olarak karşımıza çıkar.

İçeriğinde A vitamini bulunması nedeni ile göz kusurların önlenmesinde ve göz sağlığının korunmasında yardımcıdır.

Kuru eriğin içerisinde beta- karoten ve antioksidan maddeler bulunur. Bu maddeler kanserli hücrelerin vücuda yerleşmesini önler.

Kuru erik vücutta bulunan iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

Diş eti problemlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Kas ve eklem iltihaplarının giderilmesinde kuru erik oldukça etkili bir besindir.

Kuru Erik Zayıflatır Mı?

Kuru erik tek başına yenilerek zayıflamaya yardımcı olan bir yiyecek değildir. Ancak bir spor düzeni ve diyet ile birlikte tüketilen kuru erik; içeriğinde bulunan yüksek lif oranı ve laksatif etkisi ile bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar.

Bağırsakların hızlı çalışmasına yardımcı olan kuru erik vücuda giren şeker ve yağların hızlı bir şekilde sindirilmesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Bu şekilde kuru erik zayıflamaya yardımcı olur. Ancak gereğinden fazla kuru erik tüketilmesi vücuda fazladan kalori getireceğinden kilo alımına sebep olabilir bu nedenle kuru erik tüketiminde porsiyona dikkat edilmesi gerekir.

Kuru Erik Kabızlık İçin Nasıl Kullanılır?

Kuru erik içeriğinde bulunan yüksek lif oranı ile bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak kabızlığa iyi gelir. Kuru erik kabızlık için şu şekilde tüketilebilir:

2 adet kuru kayısı ve 3 adet kuru erik güzel bir şekilde yıkanır.

Temizlenen erikler 400 ml suyun içerisine alınır ve üzeri kapatılarak 1 gece suyun içerisinde oda sıcaklığında bekletilir.

Sabah aç karına hem eriklerin konduğu su içilir hem de içerisinde bulunan kuru meyveler yenir. Bu yöntem kabızlığın giderilmesine en çok yardımcı olan kürlerden bir tanesidir.

Diyette Kuru Erik Ne Kadar Yenmeli?

Genellikle diyet listelerinde bir porsiyon olarak belirtilen kuru eriğin ne kadar yeneceği tamamen kişiye ve diyete bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 80 kg olan bir kişinin zayıflama diyet listesinde yer alan kuru erik miktarı 65 kg olan bir kişinin diyet listesinde yer alan kuru erik miktarından farklıdır. Ancak uzmanlar günlük olarak 4 5 adet kuru erik yemenin sağlığa faydalı olduğunu söyler.