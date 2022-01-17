Lahana Turşusunun Faydaları Nelerdir? Lahana Turşusu Kabızlığa İyi Gelir Mi, Ne İşe Yarar?

İnsan sağlığına olan faydaları ve lezzetiyle dikkat çeken lahana turşusu, yapımı sırasında uğradığı fermantasyon nedeniyle pek çok doktorun mutlaka tüketilmesi gerekenler listesinde yer alıyor. 0 kalori içermesi bakımında diyet listelerine de giren lahana turşusu hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Lahana Turşusu Hangi Vitaminleri İçerir?

Aklınıza gelebilecek her şekilde tüketilmesi önerilen lahana özellikle havaların soğumasıyla beraber gündeme geldi. Sağlık açısından oldukça güçlü bir kaynak olduğu savunulan lahana turşusu ise diğer pişirme yöntemlerinden daha çok öneriliyor. Öğünlerinizde mutlaka ek destek olarak tüketilmesi önerilen lahana turşusunun içerdiği vitaminleri daha detaylı inceleyelim.

Genellikle haşlanarak tüketilen beyaz lahana oldukça güçlü bir C vitamini içeriyor. Lakin haşlama yoluyla bu vitaminin bir kısmını kaybediyor. O nedenle çiğ ya da turşu olarak tüketmenin daha yararlı olduğu savunulan lahanada B, E vitaminleri de bulunur. Aynı zamanda demir, potasyum ve magnezyum açısından da zengin olan lahana kış aylarında sekteye uğrayan bağışıklık sistemini güçlendirmede de kullanılıyor.

Lahana Turşusunun Faydaları Nelerdir?

Lahana turşusu fermantasyon işlemine uğrayarak tüketildiği için vücudun ihtiyaç duyduğu bakterileri üreten bir gıdadır. Genellikle yemeklerin yanına eşlik etmesi için hazırlanan lahana turşusunun mümkün mertebe çok tüketilmesi öneriliyor. Bağışıklık sistemine olumlu etkileri tespit edilen lahana turşusu ve faydaları aşağıda yer almaktadır;

İçeriğindeki C, B ve E vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemine güçlendirici etkiler yaratır.

Probiyotik özelliği bulunur. Böylece sindirim sisteminin çalışmasına katkı sağlar.

Kanser önleyici özelliğiyle ön plana çıkar.

Çeşitli kalp rahatsızlıklarının oluşmasını engeller.

Başta Alzheimer gibi çeşitli beyin rahatsızlıklarının önüne geçer.

Karaciğer yağlanmasına engel olur.

Vücut şekerinin düzenlenmesine olumlu etkiler bırakır.

Kalori bakımından çok zayıf olması nedeniyle diyet yapanların kullanımına uygundur. Aynı zamanda da lifli yapısı tok tutma işlevi görür.

Fermantasyon yöntemiyle üretildiği için bünyesindeki antioksidanlar ödem atmaya yardımcı olur.

E vitamini içerdiği için özellikle diş ve cilt bakımı açısından önemlidir.

İçeriğinde flavonoidler barındırdığından dolayı kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Potasyum bakımından oldukça güçlü bir sebzedir.

Ağrı kesici özelliği olduğu düşünülen sebzelerden biridir.

Özellikle spor sonrasında vücutta meydana gelen kas ayrıları için organik turşu suyu içmenin faydalı olduğu biliniyor.

Lahana Turşusu Zayıflatır Mı?

Sindirim hızlandırma ve ödem attırma özelliğiyle bilinen ve çoğu uzman diyetisyenin tüketilmesini önerdiği beyaz lahana turşusu form korumak isteyenlerin bir numaralı ilacıdır. Günde 1 porsiyon beyaz lahana tüketilmesini tavsiye eden diyetisyenler, 1 porsiyon turşunun 28 farklı bakteriye sağladığını ileri sürüyor. Aynı zamanda da lifli yapısı nedeniyle kişileri tok tutma özelliği de yine beyaz lahana turşusunun dikkat çeken özelliklerinden biridir.

Lahana Turşusu Kabızlığa İyi Gelir Mi?

İçeriğindeki bakteriler sayesinde sindirim sistemine olumlu etkileri olduğunu bildiğimiz lahana aynı zamanda da zengin bir probiyotik kaynağıdır. Bu probiyotikler gaz ve şişkinlik gibi can sıkan sorunlara da çare olduğu için lahana turşusunun kabızlığa iyi gelip gelmediğini düşünmenize hiç gerek yok. Keza lahana turşusu hem kabızlığa etki eder hem de ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ishal problemlerine çözüm üretebilir.