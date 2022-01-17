Melisa Otunun Faydaları Nelerdir? Melisa Otu Neye Yarar?

Yüzyıllardır kullanılan ve genellikle çayı içilen melisa çayı ruhsal rahatsızlıkların tedavi edilmesinde tercih edilen bitkilerin başında geliyor. Sakinleştirici özelliğiyle dikkat çeken bu otun öğrenme zorluklarına da iyi geldiğini biliyor muydunuz? Melisa otu ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Melisa Otu Nedir?

Akdeniz ve Batı Asya'ya özgü olarak yetişen melisa otu nanegiller ailesine üye olan bir bitkidir. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında yetişebilen ve kolayca temin edebileceğiniz bitkinin şekli nane ile benzerdir.

Taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilen bu bitki İlkçağ dönemlerinden beri şifa deposu olarak görülüyor. O dönemlerde arıları hastalıklardan korumak ve oğul çıkarmalarına destek olmak için kovanlara konulan bu bitkinin oğul otu olarak anılması da bu sebepten kaynaklanmaktadır. Yağı da çıkarılabilen melisa otu özellikle limon kokusuyla dikkat çeker. Lakin çiçeklenme dönemi gelirse bu kokusunu yitirir ve çoğu alternatif tıpçı melisa otunun çiçeklenmeden kullanılmasını önerir.

Melisa Otu Ne İşe Yarar?

"Doğal sakinleştirici" olarak tanımlayabileceğimiz melisa otu öncelikle ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde büyük etkileri gözlenmiş bitkilerden biridir. Kişilere gergin, stresli ve kaygılı oldukları dönemlerde önerilebilen melisa otu aynı zamanda cilt bakımında da tercih edilebiliyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı için tüketilebilecek melisa otunun içeriğinde bol miktarda antioksidan, antimikrobiyal ve antiviral bulunur. İçerdiği değerlere bakıldığında ise ilk olarak karşınıza A ve C vitaminleri çıkacaktır.

Bu kadarla da kalmayan melisa oğul otu aynı zamanda folik asit, kalsiyum, demir, potasyum, çinko ve lif bakımından da zengindir. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz melisa otu beyin, kalp, sinir sistemi ve sindirim için kullanılır. Uyumadan önce tüketmenin çok faydalı olduğu savunulan melisa otu için bilim insanları da farklı araştırmalar yapmıştır. Yapılan ilk araştırmada kişilerin stres seviyesini azalttığı tespit edilmiş ikinci araştırmada ise öğrenme katsayısını artırdığı gözlemlenmiştir.

Melisa Otunun Faydaları Nelerdir?

Bebek, çocuk ve ciddi rahatsızlıkları bulunan kişilerin doktor kontrolünde tüketmesi gereken melisa otu sayısız faydasıyla dikkat çekiyor. Genellikle çay şeklinde tüketilebilen bu bitki bazı yörelerde baharat olarak da tercih edilebiliyor. Çok uygun fiyatlara yakınınızdaki aktarlardan temin edebildiğiniz melisa otu faydaları şunlardır:

Gribal enfeksiyonlara bağlı yüksek ateşin düşürülmesinde etkilidir.

Ağrılar için sık tercih edilen melisa otu başta migren olmak üzere regl ağrısı ve kas ayrılarını hafifletme özelliğine sahiptir.

Uyku problemi olan kişiler genellikle uyumadan önce tüketirlerse uykuya daha kolay dalabilirler.

Stresli ve kaygı problemi bulunan kişilerin rahatlatılmasında tercih edilir.

Vücuttan ter atmada katkıları bulunduğu için toksinlerden arınmanızı sağlar.

Gastrit ve reflü gibi çeşitli mide sorunlarına faydalı olduğu bilinen melisa otu mide bulantısını da geçirir.

Kadınlarda meydana gelen cinsel isteksizlik sorunlarında etkilidir.

Beynin kavrama, konsantre olma ve öğrenme durumlarını tetikler.

Cilt yüzeyinde oluşan uçuk, egzama gibi hastalıkların tedavisinde melisa otu yağı kullanımı etkili sonuçlar verir.

İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Kalp ve kan dolaşımında olumlu etkileri olduğu gözlenen melisa otu şekeri düşürmek için de kullanılabilir.

Pamuk yardımıyla cilt temizliğinde kullanılırsa kırışıklık gibi ciddi sorunlara önlem oluşturabilir.

Melisa Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Farklı versiyonlarıyla hem ilaç hem de kozmetik sektöründe tercih edilen melisa otunun faydaları saymakla bitmiyor. Sizlerde bu özel bitkiden faydalanmak isterseniz kolayca melisa otu çayı demleyebilirsiniz. İster sıcak isterseniz de soğuk tüketebileceğiniz melisa çayını şu şekilde demleyebilirsiniz: