Menekşe Yağının Faydaları Nelerdir? Menekşe Yağı Nasıl Kullanılır?

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, bademcik iltihaplanmaları gibi rahatsızlıklarda sık tercih edilen menekşe yağı aynı zaman da idrar söktürücü olarak yıllarca kullanıldı. Psikolojik olarak da rahatlatma hissiyatı olduğu bilinen menekşe yağı son günlerde saç ve cilt bakımında vazgeçilmezleri arasına girdi. Sağlıklı ve güzel bir cilt için doğal yöntemleri tercih edenlerin başvurduğu menekşe yağı nedir, nasıl kullanılır?
200 farklı çeşide sahip olan menekşe bitkisi damıtma yöntemi kullanılarak yağı çıkarılabilen bitkilerdendir. Mor rengi, hoş kokusu ve şifalarıyla sık konuşulan bu yağı elde etmek için bitkinin gövdesi, kökleri ve çiçekleri kullanılır. Menekşe yağı ne işe yarar diye faydalarına baktığınız anda sağlık sorunları başta olmak üzere cilt bakımında da tercih edilebildiğini görebilirsiniz.
Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olan kişilerin dikkatli kullanması gereken menekşe yağı solunum yollarını rahatlatabilen bitkilerden biridir. Kadınların genellikle ev ve iş yeri kokusunu değiştirmek için buhurdanlıklarda kullandığı menekşe yağı sağlıklı bir cilde sahip olmak için de tercih edilebilir.
Kullanım kolaylığıyla dikkat çeken menekşe yağı aktarlardan temin edilebileceği gibi bölgenizdeki büyük süpermarketlerden de bulunabilir. Aynı zamanda kozmetik ürün satan pek çok firmada da bu tarz esans yağlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Kullanım alanı oldukça geniş olan menekşe yağının faydaları şunlardır:
Farklı sebeplere bağlı olarak dönem dönem saç dökülmeleri görülebilir. Özellikle kadınlarda meydana gelen boyama, yüksek ısı gibi işlemler sonucunda saç sağlıklı yapısını yitirebilir. İşte böyle anlarda hemen başvurabileceğiniz menekşe yağı dökülmeleri önlediği gibi kepek sorunlarını da kısa sürede bitirir.
Gündelik hayatın getirdiği sorumluluklar çoğu zaman stresle birleşerek kişileri daha yorgun bir ruh haline sürükleyebilir. Rahatlatıcı ve hoş kokusuyla kısa sürelerde etki eden menekşe yağını buhurdanlık yardımıyla evinizin her yerinde özellikle de uyuyacağınız alanlarda kullanabilirsiniz.
Farklı ağrılar için menekşe yağını kullanmak istiyorsanız ilk olarak doktorunuza danışmalısınız. Keza astım, epilepsi gibi bazı rahatsızlıklarda olumsuz etkileri bulunan menekşe yağının ağrıyan bölgelere uygulamadan yan etkilerini öğrenmelisiniz. Ağrıyan bölgelere masaj yoluyla kullanılan bu yağ genellikle kas, eklen, migren ya da romatizma ağrılarında etkilidir.
Menekşe yağının cilde faydaları arasında sıklıkla karşılaşacağınız etkilerinden biri kan dolaşımını hızlandırmasıdır. Böylelikle hücre yenilenmesine hız kazandıran bu yağ sayesinde cilt daha canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.
Gücünü yitirerek kırılan, kopan ve katlara ayrılan tırnaklar için menekşe yağı kullanılabilir. Bu yağ aynı zamanda tırnak yüzeyinde meydana gelen sararmaları da önler.
Düzenli kullanılan menekşe yağı kaş ve kirpik yapısının güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda seyrek kaş ve kirpiği olan kişilerde bu yağı gürleştirme için tercih edebilir.
Ağız yoluyla tüketilmemesi gereken menekşe yağı cilt lekelerine iyi gelen yapısıyla günlük bakımda sık kullanılan yağlardandır. Az miktarlarda kullanılması önerilen menekşe yağının yüze sağladığı faydalar şunlardır:
Ağızdan tüketilmemesi konusunda uyarılar yapılan menekşe yağını bebek ve çocuklarınızda kullanmamaya özen gösterin. Aynı zamanda herhangi bir ciddi rahatsızlığınız bulunuyorsa kullanım öncesi mutlaka alanının uzman doktorlarına danışmalısınız. Menekşe yağının en popüler kullanım yöntemleri şunlardır:
İster buhurdanlık kullanarak isterseniz de sıcak suya damlatarak kullanabileceğiniz menekşe yağı genellikle solunarak kullanılır. Dilerseniz başınızın üzerine bir havlu kapatarak daha kısa sürelerde etki etmesini sağlayabilirsiniz.
Genellikle anında etki etmesini beklediğiniz anlarda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bir peçeteye damlatabileceğiniz menekşe yağını hemen burnunuza çekerek etki etmesini bekleyebilirsiniz.
Ağrılarınızdan kurtulmak ya da stresli geçen bir günün etkilerini azaltmak istiyorsanız küvetinize birkaç damla menekşe yağı ekleyebilirsiniz. Bu suyun içerisinde bir süre beklemek hem ağrılarınızı ve de beyninizi rahatlatacaktır.
Bir pamuk yardımıyla ya da masaj yaparak menekşe yağını cildinize uygulayabilirsiniz. Ancak yoğun bir yağ olduğu için bir miktar su ile seyretmenizde fayda var.