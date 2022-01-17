Menekşe Yağının Faydaları Nelerdir? Menekşe Yağı Nasıl Kullanılır?

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, bademcik iltihaplanmaları gibi rahatsızlıklarda sık tercih edilen menekşe yağı aynı zaman da idrar söktürücü olarak yıllarca kullanıldı. Psikolojik olarak da rahatlatma hissiyatı olduğu bilinen menekşe yağı son günlerde saç ve cilt bakımında vazgeçilmezleri arasına girdi. Sağlıklı ve güzel bir cilt için doğal yöntemleri tercih edenlerin başvurduğu menekşe yağı nedir, nasıl kullanılır?

Menekşe Yağı Nedir, Ne İşe Yarar?

200 farklı çeşide sahip olan menekşe bitkisi damıtma yöntemi kullanılarak yağı çıkarılabilen bitkilerdendir. Mor rengi, hoş kokusu ve şifalarıyla sık konuşulan bu yağı elde etmek için bitkinin gövdesi, kökleri ve çiçekleri kullanılır. Menekşe yağı ne işe yarar diye faydalarına baktığınız anda sağlık sorunları başta olmak üzere cilt bakımında da tercih edilebildiğini görebilirsiniz.

Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olan kişilerin dikkatli kullanması gereken menekşe yağı solunum yollarını rahatlatabilen bitkilerden biridir. Kadınların genellikle ev ve iş yeri kokusunu değiştirmek için buhurdanlıklarda kullandığı menekşe yağı sağlıklı bir cilde sahip olmak için de tercih edilebilir.

Menekşe Yağının Faydaları Nelerdir?

Kullanım kolaylığıyla dikkat çeken menekşe yağı aktarlardan temin edilebileceği gibi bölgenizdeki büyük süpermarketlerden de bulunabilir. Aynı zamanda kozmetik ürün satan pek çok firmada da bu tarz esans yağlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Kullanım alanı oldukça geniş olan menekşe yağının faydaları şunlardır:

Saç Bakımı, Dökülmeler ve Kepek Sorunları:

Farklı sebeplere bağlı olarak dönem dönem saç dökülmeleri görülebilir. Özellikle kadınlarda meydana gelen boyama, yüksek ısı gibi işlemler sonucunda saç sağlıklı yapısını yitirebilir. İşte böyle anlarda hemen başvurabileceğiniz menekşe yağı dökülmeleri önlediği gibi kepek sorunlarını da kısa sürede bitirir.

Stresi Azaltma Özelliğiyle Uyku Öncesi Kullanım:

Gündelik hayatın getirdiği sorumluluklar çoğu zaman stresle birleşerek kişileri daha yorgun bir ruh haline sürükleyebilir. Rahatlatıcı ve hoş kokusuyla kısa sürelerde etki eden menekşe yağını buhurdanlık yardımıyla evinizin her yerinde özellikle de uyuyacağınız alanlarda kullanabilirsiniz.

Eklem ve Kas Ağrılarının Tedavisinde:

Farklı ağrılar için menekşe yağını kullanmak istiyorsanız ilk olarak doktorunuza danışmalısınız. Keza astım, epilepsi gibi bazı rahatsızlıklarda olumsuz etkileri bulunan menekşe yağının ağrıyan bölgelere uygulamadan yan etkilerini öğrenmelisiniz. Ağrıyan bölgelere masaj yoluyla kullanılan bu yağ genellikle kas, eklen, migren ya da romatizma ağrılarında etkilidir.

Kan Dolaşımını Hızlandırmak İçin:

Menekşe yağının cilde faydaları arasında sıklıkla karşılaşacağınız etkilerinden biri kan dolaşımını hızlandırmasıdır. Böylelikle hücre yenilenmesine hız kazandıran bu yağ sayesinde cilt daha canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Tırnak Sararması ve Kırılmalara Etkilidir:

Gücünü yitirerek kırılan, kopan ve katlara ayrılan tırnaklar için menekşe yağı kullanılabilir. Bu yağ aynı zamanda tırnak yüzeyinde meydana gelen sararmaları da önler.

Kaş ve Kirpik Dökülmelerinde:

Düzenli kullanılan menekşe yağı kaş ve kirpik yapısının güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda seyrek kaş ve kirpiği olan kişilerde bu yağı gürleştirme için tercih edebilir.

Menekşe Yağının Yüze Faydaları Nelerdir?

Ağız yoluyla tüketilmemesi gereken menekşe yağı cilt lekelerine iyi gelen yapısıyla günlük bakımda sık kullanılan yağlardandır. Az miktarlarda kullanılması önerilen menekşe yağının yüze sağladığı faydalar şunlardır:

İçeriğinde A ve C vitamini barındıran menekşe yağı yüzünüzün pürüzsüz olmasında olumlu roller oynar. Cildi besleyerek gerekli nemi sağladığı için ince çizgilerin oluşmasını engeller.

Akne ve sivilce sorunları cilt dokusunu bozarak pürüzsüz görünümü engeller. Genellikle ergenlik dönemlerinde sık görülen ya da yağlı ciltlerde meydana gelen bu sorunları menekşe yağıyla sonlandırabilirsiniz.

Gün içerisinde cilt yüzeyinde biriken kir, toz, makyaj kalıntısı gibi istenmeyen durumları menekşe yağıyla temizleyebilirsiniz. Cilt yüzeyinde biriken mikrop ve bakterileri de bu yağ sayesinde yok edebilirsiniz.

Egzama, sedef gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler bu rahatsızlığın bulunduğu yüzeyi düzenli olarak menekşe yapıyla temizleyebilir.

Menekşe Yağı Nasıl Kullanılır?

Ağızdan tüketilmemesi konusunda uyarılar yapılan menekşe yağını bebek ve çocuklarınızda kullanmamaya özen gösterin. Aynı zamanda herhangi bir ciddi rahatsızlığınız bulunuyorsa kullanım öncesi mutlaka alanının uzman doktorlarına danışmalısınız. Menekşe yağının en popüler kullanım yöntemleri şunlardır:

Buhar Terapi Yöntemi:

İster buhurdanlık kullanarak isterseniz de sıcak suya damlatarak kullanabileceğiniz menekşe yağı genellikle solunarak kullanılır. Dilerseniz başınızın üzerine bir havlu kapatarak daha kısa sürelerde etki etmesini sağlayabilirsiniz.

Direkt Soluma Yöntemi:

Genellikle anında etki etmesini beklediğiniz anlarda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bir peçeteye damlatabileceğiniz menekşe yağını hemen burnunuza çekerek etki etmesini bekleyebilirsiniz.

Aromatik Banyo Yöntemi:

Ağrılarınızdan kurtulmak ya da stresli geçen bir günün etkilerini azaltmak istiyorsanız küvetinize birkaç damla menekşe yağı ekleyebilirsiniz. Bu suyun içerisinde bir süre beklemek hem ağrılarınızı ve de beyninizi rahatlatacaktır.

Doğrudan Cilde Uygulama:

Bir pamuk yardımıyla ya da masaj yaparak menekşe yağını cildinize uygulayabilirsiniz. Ancak yoğun bir yağ olduğu için bir miktar su ile seyretmenizde fayda var.