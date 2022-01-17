Nar Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Nar Çekirdeği Nasıl Tüketilir?

Doğal yapısı nedeniyle çekirdekleriyle birlikte tüketilen şifa deposu nar soğuk havaların gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyveler arasındadır. Çeşitli kullanım yöntemleriyle dikkat çeken nar çekirdeği yenir mi, nar çekirdeği nasıl tüketilir ve daha pek çok merak ettiğiniz konuya içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Nar Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Kestiğiniz anda içinden onlarca minik taneciğin çıktığı nar lezzetli bir meyve olmasına rağmen ayıklaması oldukça zordur. Hal böyle olunca çoğu kişinin sadece suyunu sıkarak tükettiği nar için alanınız uzman doktorları mutlaka çekirdekleriyle birlikte tüketmelisiniz uyarısında bulunuyor. Asıl faydasını bu çekirdeklerinden alan nar kanserden tutun da stresle baş etmede de sık başvurulan meyveler arasında yer alıyor. Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan nar çekirdeğinin faydaları şunlardır:

Hücre yenilenmesini hızlandırır.

Kolesterolü dengeler.

Kanser önleyici etkisi bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek grip, nezle gibi hastalıkların önüne geçer.

Bakteri ve virüslerin vücuda girişini engeller.

Tansiyonu dengelemek için kullanılır.

Başta kalp olmak üzere damar yollarında meydana gelebilecek tıkanmaları önlüyor.

Cilt sağlığını olumlu yönde etkiler. Akne ve sivilce oluşunun önüne geçer.

Zayıflamak ya da formunu korumak isteyen kişilerin kullanımına uygundur.

Sedef gibi cilt yüzeyinde oluşan rahatsızlıklara iyi gelir.

Saç dokusunun güçlenmesinde olumlu etkileri vardır.

Hipertansiyon sorunlarının önüne geçer.

Strese bağlı uyku sorunlarını önler.

Menopoz döneminin çok daha kolay atlatılmasını sağlar.

Nar Çekirdeği Nasıl Tüketilir?

Taneli yapısıyla genellikle kaşıkla yenilebilen nar meyvesinin çekirdekleri aslında çıkarılmadan tüketilir. Her tanenin içerisinde oldukça küçük bir şekilde bulunan bu nar çekirdekleri çoğu rahatsızlığın önüne geçmesiyle biliniyor. Her ne kadar tanelerin içerisinde yer alan çekirdekler çıkarılmıyor olsa da bazı kişiler rahatsızlık duyarak çekirdeklerini çıkarabiliyor. Bu şekilde tüketilmesinin faydalı olmadığını bildiğimiz narı farklı şekillerde tüketebilirsiniz.

Salatalarda:

Hem renkli yapısı hem de şekliyle hoş bir görünümü olan nar çekirdeği sıklıkla salatalarda kullanılır. Genellikle süsleme amacıyla tercih edilen bu meyveyi kış ayları boyunca salatalarınızdan eksik etmeyiniz.

Tatlılarda:

Başta aşure olmak üzere pek çok tatlıyı süslemek için nar çekirdeği kullanabilirsiniz. Hoş tadıyla ağızlarda unutulmaz bir lezzet bırakan nar çekirdeği her tarz tatlının yanında sunulabilir.

Meyve tabaklarında:

İster diğer meyvelerle birlikte isterseniz de tek başına tüketebileceğiniz nar çekirdeğini tamamen ayıklayarak kaşıkla tüketebilirsiniz.

Baharat olarak:

Kurutulmuş nar çekirdeğinin faydaları da en az tazesi kadar yüksektir. Pek çok ev kadını bu çekirdekleri kuruttuktan sonra blenderdan geçiriyor. Böylece yemeklere, salatalara, yoğurt gibi ara öğünlere atarak tüketebilirsiniz.

Nar Çekirdeğinin Yan Etkileri Var Mıdır?

Her meyve ve sebzede olduğu gibi fazla tüketilen nar çekirdeğinin yan etkileri oluşabilir. Bu konuda dengeli bir tüketim uyarısı yapan doktorlar özellikle kalp ilacı kullanan kişilerin nar çekirdeğini çok fazla tüketmemesini öneriyor. Bu durum kullanılan kalp ilaçlarının etkisinden kaynaklanmaktadır. Keza bazı ilaçlar tüketilen gıdalarla birlikte tepkimeye girebiliyor. Bu etkinin dışında şimdilik herhangi bir yan etkisi tespit edilmeyen nar çekirdeği çok fazla tüketilirse bağırsaklara ve mideye dokunabiliyor. Aşırıya kaçmadan ve riskli durumlarda doktorunuza danışarak nar çekirdeği tüketmenizde bir zarar yoktur.