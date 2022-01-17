Sarımsak Yağı Faydaları Nelerdir? Sarımsak Yağı Saçta Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Cilt sağlığından saç sağlığına kadar pek çok yerde faydası olan sarımsak yağı, zengin bir içeriğe sahiptir. Sarımsağın çeşitli şekilde sıkılarak elde edilen sarımsak yağının bilinmeyen pek çok faydası vardır. Şifa kaynağı bu yağ, A, B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bunların dışında içerisinde, demir ve iyot mineralleri de bulunuyor.

Sarımsak Yağı Faydaları Nelerdir?

Doğal mucizevi sarımsak yağı anti bakteriyel özelliği sayesinde, ciltte oluşan sivilce ve akne sorunlarının önüne geçiyor. Antifungal, yani mantar önleyici özelliği sayesinde vücutta oluşan mantarların tedavisine yardımcı oluyor. Sarımsak yağı, yüksek tansiyon hastalarının tedavisinde etkilidir. Kolesterolü düzenleyici yapısı sayesinde, yüksek kolesterolün önüne geçer. Vücuttaki kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Antioksidan yapısı, beynin gelişimini de sağlar ve beyin fonksiyonlarının sağlıklı olarak yerine getirilmesine yardımcı olur. Hazımsızlık sorununa çözüm olan bu yağ, sindirime de yardımcı olur. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayarak, kabızlık problemini giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, üst solunum yolu hastalıklarının önüne geçer. Saç sağlığına da birebir olan sarımsak yağı, saç problemlerinde büyük öneme sahiptir. Özellikle saçlarda oluşan kepeğin tedavisinde sarımsak yağı uygulanabilir.

Sarımsak Yağı Saçta Ne İşe Yarar?

Sarımsak yağı zengin içeriği sayesinde, saç problemlerinin önüne geçer. Saç dökülmelerini büyük oranda azaltan sarımsak yağı, saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur. Saç diplerinde oluşan kepeklerin tedavisinde de etkin bir güce sahiptir. Ayrıca saç diplerindeki kuruma, kaşıntı gibi sorunların tedavisinde büyük öneme sahiptir. Saçı güçlendiren sarımsak yağı, saçın gürleşmesine yardımcı olur ve kırılmaları önler. Aynı zamanda, saçların daha çabuk uzamasına yardımcı olur.

Sarımsak Yağı Saç Çıkarır Mı?

Saç dökülmelerini büyük oranda azaltan sarımsak yağı, içerisindeki sülfür sayesinde yeni saçların çıkmasını sağlar. Birçok proteinin parçası olan sülfür, saç için büyük bir nimettir. Saçların daha sağlıklı olmasını ve bakımlı olmasını sağlar. Bu nedenle sarımsak yağını saç diplerine uygulamakta fayda vardır.

Sarımsak Yağı Nasıl Kullanılır?

Sarımsak yağını saç için kullanmak isteyenler, bu yağdan iki kaşık alıp saç diplerine masaj yaparak uygulamalıdır. Bu masajı 15 dakika boyunca yaptıktan sonra, yağın geri kalanını saçın tamamına sürün ve 30 dakika daha bekleyin. Ardından bir şampuanla yıkayın. Cilt ve yemekler için de kullanılan bu yağı, başka yağlarla destekleyebilirsiniz. Sarımsak yağını yemeklerde kullanmak için, zeytinyağı veya tereyağın içine birkaç damla ekleyebilirsiniz. Sarımsak yağını cilde uygulamak için ise, bir kâseye yeterli miktarda bu yağı alın, içine hindistan yağı ve badem yağı ekleyip bu karışımı cildinize uygulayın.

Sarımsak Yağı Nelere İyi Gelir?

Cilt sağlığında ve saç bakımında büyük öneme sahip sarımsak yağı, yemeklerle de tüketilebilir.

Anti bakteriyel özelliği, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Böylece birçok kanser hastalığının önüne geçer.

Diş ve diş etinde meydana gelen ağrıların tedavisinde yardımcı olur.

Vücuttaki kolesterolü dengeler, kalp- damar hastalıklarının önüne geçer.

Sindirime yardımcı olan bu doğal yağ, hazımsızlık sorunlarını da giderir.

Sarımsak yağının mide ekşimesini azaltma, gaz oluşumunu engelleme gibi özellikleri de vardır.

Sarımsak Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Sarımsak yağının saça pek çok faydası vardır. İçerisindeki mineraller saç derisinde oluşan kepeklerin yok olmasını sağlıyor, yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyor.

Özelikle az saçı olan ve bu durumdan yakınanların sarımsak yağını kullanması gerekir.

Saçın gürleşmesine yardımcı olan sarımsak yağı, saç dökülmesini de engelliyor.

Düzenli kullanıldığında, saçın sağlıklı uzaması mümkün.

Sarımsak Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Sarımsak yağının içerisinde bulunan anti bakteriyel yapı, cilt üzerinde oluşan sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. Ergenlik döneminde sıklıkla yüzde beliren sivilcelerin giderilmesinde sarımsak yağının büyük faydası vardır. Bu yağ çok güçlü olduğu için, farklı yağlarla desteklenmeli ve o şekilde kullanılmalıdır. Cilt üzerinde görülen mantarların tedavisinde de etkili sarımsak yağını düzenli kullanmak gerekir.