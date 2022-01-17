Şerbetçi Otu Faydaları Nelerdir? Şerbetçi Otu Nasıl Kullanılır?

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren ve kişiyi hastalıklardan koruyan şerbetçi otu, günümüzde alternatif tıbbın yanı sıra bira yapımında da kullanılır. Endüstriyel bir yetiştiriciliği olan bu bitki, kurutulmuş halde satıldığı için her mevsim bulunabilir. Bu bitki uykusuzluk başta olmak üzere, sinir sistemi sorunlarında, menopoza bağlı oluşan sıkıntılarda ve diş ağrılarında etkilidir. Doktorlar tarafından da önerilen bu bitkinin, kanserden koruyucu özelliği de vardır.

Şerbetçi Otu Faydaları Nelerdir?

Alternatif tıp dünyasında adı geçen bitkilerden birisi de şerbetçi otudur. Antiseptik özellik içeren bu bitkinin faydaları şu şekildedir;

Şerbetçi otu, sakinleştirici bir özelliğe sahiptir ve uykusuzluğa iyi gelir.

İdrar söktürücü özelliği vardır. Böylece vücutta biriken gereksiz toksinleri atarak böbrek taşı riskini en aza indirir.

Sinir sistemine iyi gelir ve kaygı bozukluğu gibi durumlarda yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir.

Diş ağrılarına iyi gelir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özelliği sayesinde, ağrıların dinmesine yardımcı olur.

Adet ve menopozda görülen sıkıntıları azaltır. Şerbetçi otu çayını tüketerek, regl düzensizliği ve sancıları aza indirmek mümkün.

Kemiklerin sağlığı için önemli bir bitkidir. Özellikle ileriki yaşlarda görülen osteoporoz riskini en aza indirir.

Artrit yani iltihaplı romatizma hastalığına da birebirdir.

Yaraları iyileştirici özelliği vardır. Özellikle kesiklerde, sinek ve böcek ısırmalarında etkilidir.

Prostat kanserine yakalanma riskini azaltır.

Şerbetçi Otu Ne İşe Yarar?

Gıda sektöründe tatlandırıcı olarak kullanılan şerbetçi otunun insan sağlığına faydaları ile dikkat çeker. Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olarak, mide ağrılarına iyi gelir. Kadınlarda görülen adet düzensizliğine yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliğinin yanı sıra, ödem atılmasına fayda sağlar. Kozmetik ürünler içinde kullanılan bu bitkinin cilt problemlerine yardımcı olduğu da bilinir. Şerbetçi otunda yer alan B6, C ve E vitaminleri ve yağlar, mantar önleyicidir.

Aynı zamanda bu bitki, hücre yenileme özelliğine de sahiptir. Bu sebeple şerbetçi otunun kremi de fayda sağlayacaktır. Kremini yapmak için bir miktar şerbetçi otunu sıcak suda haşlayın. Ilıklaştığında püre haline getirin ve bu püreye evde bulunan yağsız krem ilave edin. Hazırladığınız bu kremi vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Şerbetçi Otu Nasıl Kullanılır?

Şerbetçi otu çoğunlukla kurutulmuş olarak toz halinde satılmaktadır. Bu otu aktarlardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Şerbetçi otu genellikle çayı yapılarak tüketilir. Kurutulmuş şerbetçi otundan çay yapmak için, bir su bardağı kaynar suya bir tatlı kaşığı kadar şerbetçi otunu atıp, 15 dakika demlemeye bırakın. Demlenen çayı bu şekilde tüketebilirsiniz. Cilt sorunlarına çözüm bulmak isteyenler, bu çayın ılımasını bekleyerek cilt üzerine pamuk yoluyla uygulayabilir. Şerbetçi otu çayını günde bir bardaktan fazla tüketmek zararlı olabilir.

Kilo Almak İçin Şerbetçi Otu Kullanılır Mı?

Şerbetçi otu iştah açıcı özelliği sayesinde kilo aldıran bir etkiye sahiptir. Bu otun düzenli kullanımı kilo problemi yaşayanlar için etkilidir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenler bu çayı devamlı içebilir.

Şerbetçi Otu Tüylenme Yapar Mı?

Hormonal dengeye fazla etkisi olan bu şifalı otun fazla tüketimi olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Bunlardan birisi de tüylenme sorunudur. Şerbetçi otuyla yapılan çayın aşırı tüketimi tüylenmenin yanında cinsel isteksizlik gibi sorunlar da yaratır.