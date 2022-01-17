Sığla Yağı Faydaları Nelerdir? Sığla Yağı Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar?

Sığla yağı, doğal içeriklerle üretilmiş bitkisel bir üründür. Ege Bölgesi'nde yetişen sığla ağaçlarının kök ve gövdesinden elde edilen sığla yağı, cilt lekesinde ve mide sorunlarında sıklıkla tercih edilir. İnsan sağlığına fayda sağlayan bu ürün, kozmetik ürünlerde de kullanılıyor. Çeşitli cilt hastalıkların tedavisinde, ağrı durumlarında ve sindirim rahatsızlıklarında sığla yağı kullanılır.

Sığla Yağı Faydaları Nelerdir?

Zengin içeriklere sahip sığla yağı, insan vücudunun farklı alanlarında şifa sağlayan özel bir üründür. Antiseptik özelliği sayesinde, ciltteki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Cilt üzerinde oluşan güneş lekelerine de iyi gelir.

Ciltte oluşan çeşitli mantarların tedavisinde etkilidir.

Sığla yağı düzenli olarak tüketildiğinde, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Gastrit, reflü gibi çeşitli mide rahatsızlıklara da iyi gelir. Pankreas ve meme kanseri riskini ortadan kaldırır.

Vücuttaki stres hormonunun seviyesini azaltır.

Cilt üzerinde oluşan güneş lekelerine de iyi gelir.

Ciltte oluşan çeşitli mantarların tedavisinde etkilidir.

Vücuttaki çeşitli enfeksiyon ve iltihabın yok olmasını sağlar.

Keskin kokusu, özellikle üst solunum yolu hastalıkların tedavisinde önemlidir.

Sığla yağı ayrıca, vücutta kesik sonrası oluşan kanamanın durdurulmasına yardımcı olur.

Sığla Yağı Nasıl Kullanılır?

Özellikle cilt bakımında kullanılan sığla yağı, birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Ağrı giderici özelliği olan sığla yağını, kas ve kemik ağrıları için kullanabilirsiniz. Diz kapaklarına ve yakın bölgelere, bir-iki damla sığla yağı dökülür ve iyice ovulur. Bir pamuğa dökeceğiniz birkaç damla sığla yağını, nazikçe cildinize sürebilirsiniz. Böylece cilt, mikroplardan arınacak ve sağlıklı görünecektir.

Mide için kullanmak isteyenler, bunu aç karınla 20 gün boyunca tüketmelidir. Her sabah aç karna bir çay kaşığı alınır ve 20 günün sonunda ara verilir. Belirli periyotlarda yapılan bu işlem, mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Yağın fazla kullanımı uygun değildir.

Sığla Yağı Kremi Kullanımı Nasıldır?

Sığla yağından elde edilen bu krem, cilt bakımı için birebirdir. Bu kremi kullanmadan önce cildin temiz olmasına dikkat edilmeli. Özellikle ciltte makyaj varsa silinmeli ve yıkanmalıdır. Sığla yağı kremini sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere uygulayabilirsiniz. Etkisini göstermesi için, bu kremi düzenli kullanmakta fayda var.

Gerçek Sığla Yağı Nasıl Anlaşılır?

Sığla yağı satın alınırken, katkısız olmasına dikkat edilmelidir. Sığla yağının orijinal olup olmamasını, birkaç ayırt edici noktada bulabilirsiniz. Satın aldığınız sığla yağının içinde koyu renkli noktacıklar olmalıdır. Bu bitkisel yağ, tam homojen bir görüntü vermez. Ara ara ton farklarına ve siyah noktalarla karşılaştığınızda, orijinal bir ürün satın almışsınız demektir.

Sığla Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Çeşitli cilt hastalıklarında tedavi edici bir özelliğe sahip olan sığla yağı, cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Cildi ölü hücrelerden arındıran bu yağ, daha temiz bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Antienflamatuvar özelliği sayesinde, ciltteki mantar hastalığının tedavisinde etkin bir rol oynar.

Egzama etkilerini de hafifleterek, kaşıntıları azaltır.

Ciltteki yanık izlerini, ameliyat izlerini gideren bu yağ, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Cildin yaşlanmasını da geciktirir.

Sığla Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Cilde pek çok fayda sağlayan sığla yağını, istenilen bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Temiz bir pamuğa birkaç damla sığla yağını dökün ve sorunlu bölgeyi hafifçe ovalayın. Kemik ağrıları için dirsek bölgesine damlatacağınız birkaç damlayı bir süre masaj yaparak uygulayın. Düzenli kullanımda, cilt sorunlarının hafifleyeceğini göreceksiniz.