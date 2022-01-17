Siyah Kuru Üzüm Faydaları Nelerdir? Siyah Kuru Üzüm Ne İşe Yarar?

Pek çok derde derman olan siyah kuru üzüm, kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok problemin giderilmesine yardımcı olur. İçerisinde bulunan antioksidanlar ve mineraller sayesinde, vücudun daha dirençli olmasına fayda sağlar. Ülkemizde sıklıkla tüketilen bu yemiş kansızlık probleminin ilacıdır. Her evde mutlaka bulunması gereken bu sağlıklı yemiş, tek başına tüketildiğinde kişiyi pek çok hastalıklardan korur.

Siyah Kuru Üzüm Faydaları Nelerdir?

Siyah üzümün insan vücuduna bilinmeyen pek çok faydası vardır, şu şekildedir:

İçerisinde büyük miktarda bulunan demir, kansızlığı giderir.

Kan ilacı takviyeleri kadar etkili bu üzüm, kandaki demir depolarını doldurur.

Demir eksikliğine bağlı sorunları da ortadan kaldırmaktadır. Böylece kişiyi daha enerjik yapar, demir eksikliğinden kaynaklı yorgunluk ve halsizlik durumlarını ortadan kaldırır.

Siyah üzümü ara öğünlerde tüketmek, kanın zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olur.

Saç köklerini güçlendirir ve saçtaki problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kemiklerin gelişmesine yardımcı olan siyah kuru üzüm, içerisinde bulunan kalsiyum sayesinde ileriki yaşlarda görülen kemik erimesi problemini önler.

Bağırsakları da çalıştıran bu sağlıklı besin, özelikle bağırsak parazitleri sorununu ortadan kaldırır.

Kuru üzüm karaciğeri de temizleyerek, karaciğerde biriken zehirli atıkların arınmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığına da büyük fayda sağlayan siyah kuru üzüm cildin daha genç görünmesini sağlar.

Kalp sağlığına da büyük faydası vardır. Kuru üzüm, içerisinde bulunan potasyum, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Siyah Kuru Üzüm Ne İşe Yarar?

Vücudun sağlıklı olması için gerekli mineralleri içerisinde bulunduran siyah kuru üzüm, birçok patolojik problemi ortadan kaldırır. Kurutulmuş olarak satılan kuru üzümü düzenli tüketmek, kalp sağlığını korur, kan basıncını dengeler. Kuru üzüm kanser hücrelerini onarır ve kişiyi bu hastalıktan korur. Hafızayı da güçlendiren kuru üzüm, unutkanlık problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Akciğer ve karaciğerde oluşan virüslerin yok olmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kilo vermeye yardımcı olur.

Siyah Kuru Üzüm Nasıl Tüketilir?

Siyah kuru üzüm her zaman alınıp tüketilebilir. Kuru üzüm özellikle sabahları aç karınla 10 tane yiyerek, daha sağlıklı bir cilt elde edilebilir. Günde minimum 4-5 tane tüketilmesi önerilir. Diyet programlarında, kilo vermek isteyenler için bu sayı değişiklik gösterebilir. Özellikle çekirdekli siyah kuru üzüm tüketmek, vücut direncini arttırarak kişiyi pek çok hastalıktan korur. Kalorisi yüksek olduğu için fazla tüketmek kilo alımına neden olur.

Siyah Kuru Üzüm Cilde Faydaları Nelerdir?

Kuru üzüm, antioksidan etkisi sayesinde ciltte oluşan problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketen kişinin cildi daha sağlıklı olur.

Yaşlanmayı da geciktiren bu üzüm, kolajen seviyesini arttırarak cildin daha genç görünmesini sağlar.

Cildin onarılmasını sağlayan kuru üzüm, cilt problemlerini en aza indirir.

Siyah Kuru Üzüm Şeker Oranı Nedir?

Şeker oranının fazla olduğu yiyecekler arasında siyah üzüm de vardır. Kurutulmuş siyah üzümde, 100 gram içinde 16 gram şeker bulunuyor. Şeker oranının yüksek oluşu, dikkatli olmayı da gerektiriyor. Siyah kuru üzüm normal şartlarda kan şekerini düzenlese de fazla tüketimi kilo aldırmaya elverişlidir. Özellikle şeker hastaları, siyah kuru üzüm tüketirken dikkatli olmalıdır.

Siyah Kuru Üzümün Saça Faydaları Nelerdir?

Siyah kuru üzüm bol miktarda demir içerdiği için, saçların güçlenmesine yardımcı olur.

Saçlarda oluşan kırılmalar ve kopmalar için düzenli olarak siyah kuru üzüm tüketilmelidir.

Gün içerisinde tüketildiğinde saça canlılık katar.

Kan değerlerinin düzelmesiyle beraber, saç sorunlarının da ortadan kalkacağı bir gerçektir.

Siyah Kuru Üzüm İshal Yapar Mı?

Birçok faydası olan siyah kuru üzüm, fazla tüketildiğinde ishal problemine neden olur. Aşırı tüketimde midede hazımsızlık oluşur. Bununla beraber karın ağrısına da neden olur ve ishal sorunları görülmeye başlar. Fruktoz hassasiyeti olan kişilerin ise siyah üzüm tüketmesi, kötü sonuçlara sebebiyet verebilir.