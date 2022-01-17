Siyah Kuru Üzüm Faydaları Nelerdir? Siyah Kuru Üzüm Ne İşe Yarar?

Pek çok derde derman olan siyah kuru üzüm, kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok problemin giderilmesine yardımcı olur. İçerisinde bulunan antioksidanlar ve mineraller sayesinde, vücudun daha dirençli olmasına fayda sağlar. Ülkemizde sıklıkla tüketilen bu yemiş kansızlık probleminin ilacıdır. Her evde mutlaka bulunması gereken bu sağlıklı yemiş, tek başına tüketildiğinde kişiyi pek çok hastalıklardan korur.
Siyah üzümün insan vücuduna bilinmeyen pek çok faydası vardır, şu şekildedir:
Vücudun sağlıklı olması için gerekli mineralleri içerisinde bulunduran siyah kuru üzüm, birçok patolojik problemi ortadan kaldırır. Kurutulmuş olarak satılan kuru üzümü düzenli tüketmek, kalp sağlığını korur, kan basıncını dengeler. Kuru üzüm kanser hücrelerini onarır ve kişiyi bu hastalıktan korur. Hafızayı da güçlendiren kuru üzüm, unutkanlık problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Akciğer ve karaciğerde oluşan virüslerin yok olmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kilo vermeye yardımcı olur.
Siyah kuru üzüm her zaman alınıp tüketilebilir. Kuru üzüm özellikle sabahları aç karınla 10 tane yiyerek, daha sağlıklı bir cilt elde edilebilir. Günde minimum 4-5 tane tüketilmesi önerilir. Diyet programlarında, kilo vermek isteyenler için bu sayı değişiklik gösterebilir. Özellikle çekirdekli siyah kuru üzüm tüketmek, vücut direncini arttırarak kişiyi pek çok hastalıktan korur. Kalorisi yüksek olduğu için fazla tüketmek kilo alımına neden olur.
Şeker oranının fazla olduğu yiyecekler arasında siyah üzüm de vardır. Kurutulmuş siyah üzümde, 100 gram içinde 16 gram şeker bulunuyor. Şeker oranının yüksek oluşu, dikkatli olmayı da gerektiriyor. Siyah kuru üzüm normal şartlarda kan şekerini düzenlese de fazla tüketimi kilo aldırmaya elverişlidir. Özellikle şeker hastaları, siyah kuru üzüm tüketirken dikkatli olmalıdır.
Birçok faydası olan siyah kuru üzüm, fazla tüketildiğinde ishal problemine neden olur. Aşırı tüketimde midede hazımsızlık oluşur. Bununla beraber karın ağrısına da neden olur ve ishal sorunları görülmeye başlar. Fruktoz hassasiyeti olan kişilerin ise siyah üzüm tüketmesi, kötü sonuçlara sebebiyet verebilir.