Tavuk Ciğeri Faydaları Nelerdir? Tavuk Ciğeri Yemek Sağlıklı Mı, Besin Değerleri Nedir?

Tavuk ciğeri içeriğinde bulunan vitaminler ve zengin protein sayesinde kırmızı etin yerini tutabilecek besinler arasında yerini alır. Pek çok insan sakatat tüketimine sıcak bakmasa da tavuk ciğeri tüketmek oldukça yararlı ve sağlıklıdır. Çünkü vitaminler, mineraller ve proteinler karaciğerde enzimlenerek depolanır. Bu nedenle tavuk ciğeri pek çok gıdanın sahip olamadığı besin değerlerine sahiptir.

Tavuk Ciğeri Faydaları Nelerdir?

Protein bakımından oldukça zengin bir besin olan tavuk ciğeri, çocukların gelişimine de büyük katkı sağladığından ebeveynler tarafından tercih sebebi olmaktadır. Yüksek değerli protein kaynağından ötürü sporcuların da öğünlerinde tercih ettikleri gıdalar arasında yer almaktadır. Protein, tavuk ciğerinin saymakla bitmeyecek pek çok faydasından yalnızca bir tanesidir. Tavuk ciğerinin faydaları;

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Kolesterolü düzenlemeye ve dengelemeye yardımcı olur.

Çocuklar için beyin ve beraberinde vücut gelişimine büyük katkı sağlar.

B12 vitamini destekli bir gıda olduğundan balık ve kırmızı et tüketmek istemeyenler için bir opsiyon olabilmektedir.

Desteklediği antioksidan ile virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara karşı koruma sağlar.

Kan yapıcı özelliği sayesinde kan değerlerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Folik asit içermesiyle algılama ve kavramayı güçlendirir.

İçeriğindeki A vitamini nedeni ile görme ile ilgili bozuklukların önlenmesinde ve göz hastalıklarının oluşmasını önlemede yardımcıdır.

Yüksek protein ihtiva etmesi nedeniyle uzun süre tok tutar.

Kemik hastalıklarına ve kemik gelişimine katkı sağlar.

Tavuk Ciğeri Yemek Sağlıklı mı?

Tavuk ciğeri, içeriğindeki yüksek protein ve pek çok önemli vitamin kaynağı olmasından kaynaklı sağlıklı bir yiyecek olarak tüketimi önerilmektedir. Doğal bir B12 ve protein kaynağı olarak bilinen Tavuk ciğeri yemek oldukça sağlıklıdır. Tavuk ciğeri tüketimi kanseri ve kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Az kişi tarafından bilinse de tavuk ciğeri tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi anime hastalığını önleyici bir etkiye sahiptir.

Tavuk Ciğeri Besin Değerleri Nelerdir?

Porsiyon boyutu olarak 100 gr tavuk ciğeri içerisinde;

Enerji: 627 kj, 150 kcal

Yağ: 5,85 gr

Doymuş Yağ: 1,862 gr

Trans Yağ: 0,083 gr

Tekli Doymamış Yağ: 1,342 gr

Çoklu Doymamış Yağ: 1,28 gr

Karbonhidratlar: 0,63 gr

Şeker: 0 gr

Fiber: 0 gr

Protein: 22,11 gr

Sodyum: 80 mg

Kolesterol: 481 mg

Potasyum 270 mg içerir.

Tavuk Ciğeri Karaciğere İyi Gelir mi?

İçeriğinde bulunan vitaminler mineraller ve protein sayesinde kırmızı etin yerini tutabilecek bir besin olan tavuk ciğeri, karaciğerdeki demir hemoglobin oluşumunu desteklemeye yardımcı olmaktadır. Tavuk ciğeri, çok iyi bir demir kaynağı olarak bilinmektedir ve vücudun demir ihtiyacını karşılamaktadır. Uzmanlar tarafından ayda en az 3 defa tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Tavuk Ciğeri Kan Yapar Mı?

Oldukça ekonomik ve bir o kadar da faydası bulunan tavuk ciğeri, kan yapıcı ve düzenleyici özelliği ile de bilinmektedir. Kan değerlerini yükseltir ve cilt sağlığına iyi gelir. Kansızlık problemi yaşayan hastaların sık tüketmesi gereken gıdalar arasında bulunan tavuk ciğeri, tüketildiği takdirde kan değerlerinin yükselmesine yardımcı olan bir gıdadır.