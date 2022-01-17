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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:17 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:17

Ultrason Kağıdında Nc Terimi Ne Demek?

Ultrason Kağıdında Nc Terimi Ne Demek?

Gebelik sürecinin heyecanı bizi yeniden öğrenci durumuna getiren bir süreç olacaktır. Hem bu heyecanlı dönemde yaşayacağınız şeyleri öğrenecek yeni deneyimler edineceksiniz hem de bebeğinizin gelişimini takip ederken hayatınıza farklı alanlar katacaksınız. İşte bu alanlardan biri de ultrason terimleri ve bu terimlerin detayları olacaktır. Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken tek şey doktor kontrollerinin aksatılmaması değil hayat düzeninizi de doktorunuzun söylediklerine göre değiştirmek olmalıdır. Özellikle aksatılmaması gereken kontrollerde karşınıza çıkan detayları dikkatlice incelerseniz bu hamilelik sürecine hakim olarak ilerleyeceksinizdir.

Hamilelik sürecindeki ultrason ölçümleri ve ultrason ölçümlerinde karşılaşılan terimler anne adaylarının birçok noktada aklını karıştırabilir. Özellikle bazı ultrason terimleri hem tek başlarına hem de başka terimler ile beraber kullanılmaktadırlar. Birden çok değeri ifade eden bu terimler özellikle bebeğinizin gelişiminde en çok takip edilen alanlardan birinde karşınıza çıkar. İşte bu ölçümlerden birini içerek ultrason terimlerden olan NC terimi de anne adaylarının kafasını karıştıran terimlerden biridir. Peki, NC terimi ne anlama gelmektedir ve önemi nedir?

NC Terimi Anlamı Nedir?

Bebeğin hem anne karnında hem de doğduktan sonra gelişiminin takip edildiği yerlerden biri de bebeğin baş çevresi uzunluğu ile ilgilidir. Baş çevresi uzunluğu ortalamaları ile hem doğumdan önce anne karnında hem de doğduktan sonra önemli bir yer tutmaktadır. Bunun sebeplerinden biri de bebeğin gelişiminin aslında kafa ölçüsü ile de takip ediliyor olması şeklinde açıklanabilir.

Anne adayının ultrason kağıdında karşısına çıkan NC terimi de bebeğin anne karnındaki durumunda baş çevresinin uzunluğu hakkında bilgi vermektedir. Hem baş çevresi uzunluğu hem de baş çevresi çapı ile ilgili ölçümler yapan farklı terimler bulunmakta ve bu terimler gebeliğin ilerleme süreci ve bebeğin sağlığı hakkında da bilgiler vermektedir.

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Ultrason Kağıdında Nc Terimi Ne Demek?
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