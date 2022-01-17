Ultrason Kağıdında Nc Terimi Ne Demek?

Hamilelik sürecindeki ultrason ölçümleri ve ultrason ölçümlerinde karşılaşılan terimler anne adaylarının birçok noktada aklını karıştırabilir. Özellikle bazı ultrason terimleri hem tek başlarına hem de başka terimler ile beraber kullanılmaktadırlar. Birden çok değeri ifade eden bu terimler özellikle bebeğinizin gelişiminde en çok takip edilen alanlardan birinde karşınıza çıkar. İşte bu ölçümlerden birini içerek ultrason terimlerden olan NC terimi de anne adaylarının kafasını karıştıran terimlerden biridir. Peki, NC terimi ne anlama gelmektedir ve önemi nedir?

NC Terimi Anlamı Nedir?

Bebeğin hem anne karnında hem de doğduktan sonra gelişiminin takip edildiği yerlerden biri de bebeğin baş çevresi uzunluğu ile ilgilidir. Baş çevresi uzunluğu ortalamaları ile hem doğumdan önce anne karnında hem de doğduktan sonra önemli bir yer tutmaktadır. Bunun sebeplerinden biri de bebeğin gelişiminin aslında kafa ölçüsü ile de takip ediliyor olması şeklinde açıklanabilir.

Anne adayının ultrason kağıdında karşısına çıkan NC terimi de bebeğin anne karnındaki durumunda baş çevresinin uzunluğu hakkında bilgi vermektedir. Hem baş çevresi uzunluğu hem de baş çevresi çapı ile ilgili ölçümler yapan farklı terimler bulunmakta ve bu terimler gebeliğin ilerleme süreci ve bebeğin sağlığı hakkında da bilgiler vermektedir.