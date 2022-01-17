Ultrason Kağıdında Rv Terimi Ne Demek?

Herhangi bir hastalık olup olmadığı ya da anne karnındaki bebeğin normal bir kalp gelişiminin olup olmadığı 16.haftadan itibaren tespit edilebilmektedir. Bebeğin kalp atışlarının ya da kalp ile ilgili yapılacak ölçümlerin aksatılmamasının en önemli sebebi de anne karnında da tedavi edilebilecek kalp hastalıklarının teşhisinin gecikmemesi açısından önemlidir. Anne karnındaki bebeğin yapılan testler ve ölçümlerinin dikkatle incelenmesi karşılaşılacak herhangi bir anomali durumunu tespit etmek açısından önemlidir. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta her kalp rahatsızlığının anne karnında tedavi edilemeyeceğidir. Ultrason kağıdında kalp ile ilgili bilgileri veren terimlerden biri olan RV teriminin anlamı nedir, beraber detaylara geçelim.

RV Terimi Ve Anlamı Nedir?

Anne karnındaki bebeğin kalp ile ilgili test ve ölçümlerinin yapılması hayati önem taşımaktadır. Eğer herhangi sağlıksız bir durum yoksa, içinde bulunduğu sağlıklı durumunun devamının sağlanması için de bu kontrollerin aksatılmaması gerektiğini unutmamalısınız.

Birden çok terim bulunan ultrason kağıdında kalp ile ilgili bazı terimlere rastlamanız da olasıdır. Özellikle belli bir haftadan sonra yapılmaya başlayan kalp ölçüm ve testlerinde bu terimler karşınıza çıkaktır. Karşınıza çıkan terimlerden biri olan RV terimi bebeğin kalbinin sağ karıncığını ifade etmektedir ve elinizdeki ultrason kağıdında bulunan görüntüde de bunu işaretli olarak görebilmektesinizdir.