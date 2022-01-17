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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:25 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:25

Ultrason Kağıdında Yazan Ofd Terimi Ne Demek?

Ultrason Kağıdında Yazan Ofd Terimi Ne Demek?

Her anne adayı hamile olduğunu öğrendiği ilk andan itibaren bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın hayallerini kurar. Anne karnındaki bebeğin düzenli bir şekilde gelişiminin takip edilmesi de hamilelik boyunca en önemli durumlardan biridir. Hamileliğin sağlıklı ilerlemesi hem anne adayının hem de bebeğin dünyaya ve sürece uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Uzun ve heyecanlı bir süreç olan gebelik özellikle doktor kontrolleri ve yapılan testler ile de kolaylaştırılmaktadır.

Anne karnındaki bebeğe yapılan her test ya da yapılan her ölçüm hamilelik sürecinin ilerleme şeklini daha net bir şekilde gözler önüne serecektir. Bu testlerden ya da ölçümlerden birçoğu hamileliğin süreci ve bu sürece bağlı olarak bebeğin anne karnındaki gelişiminin takibi ile de ilgilidir. Sonuçta hamileliğin hafta hafta takip edilmesi, bebeğin içinde bulunduğu haftaya göre olan gelişim sürecinin belirlenmesi açısından da önem arz etmektedir. Ultrason kontrollerinden çıkan her anne adayının hamilelik süresinin belirlenmesinde yapılan ölçümlerin ultrason kağıdındaki ölçümleri kafa karıştırabilmektedir. İşte OFD terimi de bu kafa karışıklığına sebep olan terimlerden biridir. Peki, ultrason kağıdında karşımıza çıkan bu OFD terimi ne anlama gelmektedir? İşte detaylar.

Ofd Teriminin Anlamı Nedir?

Anne karnındaki bebeğin gelişim sürecinin takip edildiği ölçümlerden biridir. Hem annenin hamilelik süresine ulaşılmasında hem de bebeğin anne karnında bir uyumsuzluk yaşayıp yaşamadığına ulaşılmakta kullanılan bir ölçümdür.

OFD terimi ultrason kağıdında bebeğin baş kısmından uzun olan ön ve arka çapını ifade etmektedir. BDP ölçümü ile belirlenen hamilelik süresinde herhangi bir uyuşmazlık ya da yanlışlık olup olmadığını ortaya çıkarmak için yapılan bir ölçümdür. Bu ölçüm sayesinde hamileliğin haftalık olarak ilerleme sürecinde doğru bir sonuca ulaşılmış olur.

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Ultrason Kağıdında Yazan Ofd Terimi Ne Demek?
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