İshale ne iyi gelir, doğal yöntemlerle nasıl geçer? İşte ishali kesen şeyler, ishali geçiren bitkisel ilaçlar

Anne sütü ile beslenen bebeklerde sulu dışkılama görülebilir. İshal çocukluk döneminde ise genellikle ateş, kusma ve karın ağrısı gibi semptomlarla birlikte kendini gösterir. Yetişkinlerde ise bu problemin ortaya çıkma şekli karın ağrıcı ve sancı şeklindedir. Yetişkinlerde sulu dışkılama 2-3 gün sürebilir. Peki ishali ne keser, ishal tedavisi nasıl yapılır? Kimi zaman bir hastalık belirtisi kimi zaman ise tüketilen besinlerin sindirim sisteminde yarattığı etkiye bağlı olarak ortaya çıkan ishalin tedavisi planlanırken, sorunun kaynağına yönelik bir çözüm üretilmesi gerekir. Bu noktada ishale ne iyi gelir, nasıl geçer sorusunu yanıtlamadan önce öncelikle ishale sebep olan faktöre yönelik bir tedavi yöntemi geliştirilmesi önemlidir. Örneğin gıda zehirlenmesi sebebiyle ortaya çıkan bir problem karşısında ishale iyi gelen evde doğal yöntemleri uygulamak fayda etmeyecektir. Bu durumda bitkisel kaynaklardan yardım alarak ishali kesmek yerine bir uzman hekim tedavisine ihtiyaç vardır.
İshal olan kişiler "ishale iyi gelen yiyecekler, ishale iyi gelen çorba" gibi araştırmalar ile çözüm yöntemi arıyorlar. Her yaş grubunda ishal olabilme ihtimali olduğu için ishale iyi gelen yöntemleri yaş gruplarına göre ele alacağız.
Bebeklerde ishal çok sık görülür. Bu durum için hem dikkat edilmesi gereken hem de birkaç çözüm önerileri vardır. Bebeklerde ishal nasıl geçer diyorsanız işte öneriler:
Çocuklarda ishal oldukça önemlidir. Hem besin hem sıvı kaybının yaşandığı ishal sürecinde çocuklar halsiz ve huysuz olurlar. Bu durum ebeveynlerinde moralini bozmaktadır. Çocuklarda ishale iyi gelen yöntemleri evde uygulayabilirsiniz. İşte çocuklarda ishale iyi gelen yiyecekler listesi:
Yetişkinlerde ishal için çözüm seçenekleri daha çok vardır. Çünkü alınacak gıdalarda ve su tüketiminde bebek ve çocuklara göre çok fazla kısıtlama yoktur. İshali ne durdurur? İshali ne geçirir? Sorusun yanıtını araştırıyorsanız bu önerilere bakabilirsiniz:
Hamilelik başlı başına farklı sorunları beraberinde getiren bir süreçtir. Hormon dengesi, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi gibi kadın vücudunda birçok ani değişimler olur. Bundan kaynaklı ishalin görülme olasılığı da oldukça yüksektir. Hamilelikte ishal için:
İshali anından kesen yöntem ilaçlardır. Doktorun önereceği ya da eczaneden satın alabileceğiniz ishal ilaçları kullanabilirsiniz. İshal için ilaç kullanmamak isteyenler bitkisel yöntemleri deneyebilir.
İshali hemen ne keser? Sorusunun bir başka cevabı doğal tedavi yöntemleridir. Bunlar; patates haşlama, yoğurt ve nişasta karışımı, sarı leblebi ve muzdur.
İshalin oluşum nedenine göre tedavi uygulanır. İshal yiyecek, içecekler, ilaçlar ve hastalıklardan kaynaklı meydana gelir. İshalden kurtulmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:
İshal oluşumunu tetikleyen bazı kişisel faktörler olduğu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı bazı hastalıklar da ishal yapabilmektedir. İshal çeşitleri ile ilgili sıralama yapmak gerekirse; gıda zehirlenmeleri kaynaklı ishal, viral enfeksiyonlar, gastroenterit, rota virüs ishalleri diyebiliriz.
İshale neden olan bazı faktörler şunlardır:
İshale neden olan birçok yiyecek, içecek ve ilaçlar mevcuttur. Günlük yaşantımızda tükettiğimiz çok sık tükettiğimiz yiyeceklerde bu listenin içine dahildir. İşte ishal yapan şeyler:
İshal belirtileri ve nedenlerinden sora ishal yapan yiyeceklere değinelim. Bazı gıdalar ishale yol açar. Bunların bazıları şunlardır:
İshal belirtileri her insanın anlayacağı şekilde başlar. Karın sancıları, ağrıları ve ardından başlayan sulu dışkılamalar ishalin en belirgin özellikleridir. İshal kış aylarında soğuk algınlığı hastalıklarına bağlı ortaya çıkarken, yaz aylarında bozulmuş gıdalar ya da aşırı sıcaklardan dolayı ortaya çıkar. İşte ishal belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
İshalin tedavisinde ilk başlangıçta nedenine bakılmaksızın çözüm yöntemleri aşağı yukarı aynıdır. Bebeklerde oluşan ishalde su kayıpları önem arz etmektedir. Bebeklerde ateşlenme ve kusma çok olduğu için 4-5 gün içerisinde aşırı susuzluk ölümlere yol açabilir. Susuzluğu önlemek için sıvı takviyesi yapılmalıdır. Su içmeyen bebeklerde mama ya da ek gıdalarda su miktarı arttırılarak sıvı desteği sağlanabilir.
Çocuklarda beslenme miktarı günde 6 defaya çıkarılabilir. İshal ile oluşan protein kaybı bu şekilde önlenir. Yetişkinlerde ise sıvı tüketiminin yanında enfeksiyon gibi durumlarda antibiyotik kullanılabilir. Fakat antibiyotik kullanımı ishale neden olabileceği unutulmamalıdır. İleri düzey ishal durumlarında tedavi süreci doktor kontrollerinde yapılmalıdır. Bazı testler uygulanarak ishale yol açan hastalıklar ortaya çıkarılabilmektedir.
Karın ağrısı ve ishale ne iyi gelir? Soruların cevaplarını yanıtladıktan sonra ishalin geçmesi için gerekli süreden bahsedelim. İshalin nedenine bağlı olarak ishalin geçme süresi de değişebilmektedir. Genel olarak ishalin geçme süresi 3 ya da 4 gündür. Bazı durumlarda 7 günü bulabilir. Daha üstü bir sürede ishal devam ederse doktora başvurmalısınız.
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