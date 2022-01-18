Keçiboynuzu Unu Faydaları Nelerdir? Keçiboynuzu Unu Nerelerde Kullanılır?

Keçiboynuzu ilk aşamada yeşildir, olgunlaştıkça kahverengi olur. Keçiboynuzu ununun yapımında kabuklarından yararlanılır. Kavrulduktan sonra kolaylıkla öğütülerek toz haline getirilir. Bu un genellikle tatlı yapımında ve hamur işlerinde kullanır. Kakao ununa benzer bir renge ve tada sahiptir. %40 oranında şekerden, %35 nişastadan ve %7 proteinden oluşur. Keçiboynuzu gibi unu da sağlık için çok faydalıdır. Özellikle diyet yapanların kalori almadan tatlı ihtiyacını bastırabilen tarifler için kullanılır.
Organik keçiboynuzu unu tıpkı kakao tozu gibi tatlı yapımında kullanılır. Karamelize tadı sayesinde ayrı bir lezzet katar. Keçiboynuzu ununu, kurabiye, kek ve pasta kreması tariflerine ekleyebilirsiniz. Sütlü içecekler ile birlikte mükemmel bir uyum sağlar. Tıpkı sıcak çikolata hazırlar gibi süte keçiboynuzu unu katarak içebilirsiniz. Yaz aylarının en çok tercih edilen içeceklerinden biri olan milkshake'e ekleyebilirsiniz. Son derece sağlıklı ve lezzetlidir.
Keçiboynuzu unu içinde, sodyum, kalsiyum, lif, magnezyum, riboflavin, demir, potasyum, niasin ve şeker bulunur. Birçok faydası bulunan bu unun tüketilmesinde aşırıya kaçılmadığı sürece hiçbir risk yoktur. Yetişkin bireyler için günlük 20 gr keçiboynuzu unu yeterlidir. Bu miktar çocuklarda 15 grama iner. Ancak fazla tüketilmesi bazı hastalarda istenmeyen sonuçlar doğurur. Özellikle yüksek kolesterol, reflü, diyabet, anemi ve hamile kadınlar için risk oluşturabilir.
Keçiboynuzu unu besleyici bir besindir. Lif, protein, vitaminler, antioksidanlar ve minerallerle doludur. Sağlığa faydalıdır ve önerilen günlük ihtiyaçların iyi bir şekilde karşılanmasını sağlar. Lif söz konusu olduğunda, keçiboynuzu unu bir numaradır. Bu yüzden diyet tarifleri için idealdir. Mousse, muhallebi, tiramisu, smoothie gibi kakaonun yoğun kullanıldığı tatlılar ve içecekler için uygundur.
Olgunlaşmış keçiboynuzları çekirdeklerinden ayrılır. Kabukları kavrularak lezzeti artırılır. Daha sonra kavrulmuş keçiboynuzu kabukları öğütülme işleminden geçer. Un haline getirildikten sonra kullanıma hazır olur. Keçiboynuzu tozu seyreltilmiş, ısıtılmış veya çiğ olarak kullanılabilir. Kakaoya ve glutene alerjisi olanlar için iyi bir alternatiftir.