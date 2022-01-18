Pikan Cevizinin Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Yenmeli?

Dünya çapında "pekan" ismiyle anılan ve şekil olarak bildiğimiz ceviz ile aynı olan pikan cevizi doymamış yağ asitleri içeriyor. Başta beyin cerrahları olmak üzere pek çok doktorunda mercek altına aldığı pikan cevizini nedir, normal ceviz ile arasında ne gibi farklar var?

Pikan Cevizi ve Normal Ceviz Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlk etapta şekil olarak birbirine çok benzeyen pikan cevizi ve normal ceviz aslında büyük farklara sahiptir. Son dönemlerde ülkemizdeki popülerliğini artırdığı için internet üzerinden veya büyük süpermarketlerden kolayca temin edebileceğiniz pikan cevizini normal cevizden ayıran farklar şunlardır:

Pikan cevizi her ne kadar normal ceviz gibi sert bir kabuğa sahip olsa da normal ceviz gibi kabuğu gibi pütürlü değildir. Daha düzgün ve ince kabuğuyla dikkat çeker ve elinizle bile sıkarak kolayca kırabilirsiniz.

Tat olarak iki ceviz türü de birbirinden oldukça farklıdır. Pikan cevizi daha tatlı tadıyla dikkat çeker ve besin içeriği olarak da normal cevizden daha faydalıdır.

Ilıman iklimlerde kolayca yetişebildiği için üretim masrafları da normal cevize nispeten daha uygundur.

Son olarak da pikan cevizi normal cevizlere göre çok daha uzun süreler bozulmadan saklanabilir.

Pikan Cevizinin Faydaları Nelerdir?

Dünya ülkelerinde sevilen çok bilinen kuruyemişlerden olan pikan cevizinin sağladığı faydalar oldukça yüksektir. Kısa sürelerde temin edilip tüketilmesi gereken bu şifalı cevizi düzenli tüketirseniz şu alanlarda etkili olacaktır:

Antioksidan oranı oldukça yüksektir. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesinde son derece büyük rol oynar.

Kan basıncını dengelemede etkilidir.

Kolesterol düşürücü özelliği bulunduğu için başta kalp olmak üzere damar sağlığına da etkilidir.

Diyabet riskini ortadan kaldırmak için düzenli kullanılabilir.

Prostat kanserine karşı kalkan görevi görür ve aynı zamanda da prostat kanseri tedavisi gören kişilere de tüketmesi önerilir.

Hafızayı güçlendirme gibi önemli bir etkisi mevcuttur.

Beyin gelişimi için şiddetle önerilen pikan cevizi beyin hücrelerini korumak gibi ciddi bir konuda da destek olur.

Kişilerin iştah dengesini sağlayarak kilo verme konusunda fayda sağlar.

İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde sinir siteminin sağlıklı çalışmasını destekler.

Vejetaryen olan ve prensip olarak et tüketmeyen kişilerin mutlaka yemesi gereken pikan cevizi bir porsiyonuyla 30 gr etin içerisinde bulunan proteini sağlayabilir.

Pikan Cevizi Ne Kadar Yenmeli?

Tükettiğimiz her gıdada olduğu gibi pikan cevizinde de günde ne kadar tüketilebileceği konusunda tereddüt yaşanabilir. Keza oldukça güçlü bir kuruyemiş olduğu için fazla tüketilmesine gerek olmayan pikan cevizi için alanında tanınmış beslenme uzmanları günlük bir avuç yeterlidir uyarısında bulunuyor. Gün içerisinde ya da ara öğün olarak tüketilebilecek olan bu özel ceviz türünde her kişi kendi avucunu ölçek olarak kullanabilir. Keza tüketiminde henüz bir yaş sınırı bulunmayan pikan cevizini herkes kullanılabilir. Bu nedenle yetişkin biriyle küçük birinin tüketim miktarı aynı olmayacaktır.

Hassas bünyesi bulunan ya da alerjisi bulunan kişilerin dikkatli kullanması önerilen pikan cevizini fazla tüketmek ishal sorunun sebep olabilir. Aynı zamanda besleyici bir özelliği olduğu için çok kullanımlarda kilo alımına sebebiyet verebilir. Günlük ölçüyü kaçırmadan yapılacak tüketimlerde herhangi bir sorun görülmemektedir.

Pikan Cevizi Nerede Yetişir?

Pikan cevizi her ne kadar Amerika'da yaygın olarak üretilen bir kuruyemiş olsa da ülkemizde de yetiştiriciliği başlamıştır. Genellikle ılıman iklimlerde kolayca yetişebilen bu ceviz türü Akdeniz kıyıları ve Güney Ege'de üretiliyor. Protein ve yağ bakımından çok zengin bir kuruyemiş olduğu için yılın her döneminde temin ederek ara öğün ya da çerez olarak günlük tüketebilirsiniz.