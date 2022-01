Salatanın Faydaları Nelerdir? Öğünlerde Salata Yemek Ne İşe Yarar?

Bildiğiniz gibi beslenme uzmanları sık sık özellikle de yeşil renkli salataların tüketilmesini öneriyor. Hafızaya olumlu etkileri olduğu tespit edilen salatanın faydaları nelerdir, her gün salata yersek ne olur? Bu konuda merak edilen tüm detayları sizler için bir araya topladık.

Salatanın Faydaları Nelerdir?

Salatalar genellikle pişirilmeden, çeşitli sebzeler kullanılarak hazırlanan ve yardımcı yemek özelliği taşıyan yiyeceklerdir. Özellikle çiğ olarak tüketildiği için faydaları katlanarak artan bu tarz salatalar besin değeri yükseltmek için ek malzemelerle desteklenir. Ana malzeme olarak marulun sıklıkla kullanıldığı yeşil salatanın faydaları şunlardır:

Marul ilavesi yapılan salataların kalp krizi gibi ciddi sorunları önlediği biliniyor. Keza marul içerisinde bol miktarda antioksidan barındırır. Aynı zamanda folik asit, C vitamini, lif ve potasyuma da maruldan hazırlanmış bir salata ile ulaşabilirsiniz.

Alanının en iyi diyetisyenleri ve beslenme uzmanlarında salataların içine eklenen sebzelerin kesinlikle yeşil renkli olması gerekir. Marula ek olarak salataları süsleyen roka, maydanoz, lahana, ıspanak gibi pek çok sebze A, C, E, K gibi ana vitaminleri doğrudan almanızı sağlıyor. Bu sayede bağışıklık sisteminize kalkan etkisi oluşturabiliyorsunuz.

Lifli dokusuyla dikkat çeken çoğu salata çeşidi hazmı kolay yiyeceklerdir. Kişileri tok tuttuğu gibi kalori bakımında da düşük olduğu gibi form korumada da sıklıkla tercih edilebilir.

Besleyici takviyelerle zenginleştirilen salatalarda genellikle brokoli, havuç, patates, portakal, kuşkonmaz, mor soğan kullanılır. Böyle ek takviyeler başta göz sağlığı olmak üzere kanser gibi kötü hastalıkları da önler.

Özellikle diyet için salata odaklı beslenen kişilere proteini es geçmemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Keza kas kokusuna etki edecek olan protein desteğini salatalarınıza somon, ton balığı, tavuk ya da hindi eti olarak ekleyebilirsiniz.

Vejetaryen kişilerin protein desteğini sağlamak için de fasulye, yeşil mercimek ya da yumurta beyazı ile proteini eklemesi salatanın faydalarını artıracaktır.

Öğünlerde Salata Yemek Ne İşe Yarar?

Her gün salata yemek fikri ilk bakışta sağlıksız gibi görülebilir. Lakin yapılan araştırmalar bunun tam tersini söylüyor. Özellikle de yaşlı kişiler üzerinde Rush Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre her gün yeşillik yiyen kişiler diğerlerine göre beyin yaşı olarak daha genç kalıyor. Düşünme becerilerine etkileri olumlu olduğu tespit edilen salatayı her gün tüketmek hafızanın canlı kalmasında fazlasıyla etkili.

Daha genç, dinamik ve sağlıklı kalmanın kapılarını aralayan salata yemek aynı zamanda da zayıflatıyor. Daha doğrusu içerisindeki lif miktarına bağlı olarak tokluk hissini sağlıyor. Hazmedilmesi kolay olduğu ve ek gıdalarla takviye edilebildiği için korkmadan salata yiyerek formunuzu koruyabilirsiniz.