İnfluenza tehlikesi: Koronavirüsle ayırt edilmesi çok zor

Son dönemde koronavirüs dışında diğer virüslerde de ciddi oranda artış olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ülker Yiğit Aksoy, "Geçen yıl kısıtlamaların ardından bu yıl koronavirüs enfeksiyonları dışında diğer virüs enfeksiyonlarında çok ciddi bir artış söz konusu. Özellikle influenzanın A tipi olarak bilinen domuz gribi olarak ta bilinen virüste ciddi bir artış var. Bu virüsün en belirgin bulguları arasında yüksek ateş var. 38-40 dereceleri bulan ateş ve buna eşlik eden baş, kas ağrısı, karın ağrıları, boğaz ağrısı, kusma, ishal ve kuru öksürük olabilmekte. Koronavirüs ile influenza virüsü arasında kronik bulguları açısından çok fazla bir farklılık yok. Fiziki muayenede de çok farklı ayırt edici bulguları söz konusu değil. O nedenle her iki virüsü ayırt etmek adına spesifik tanı testlerinin yapılması oldukça önemli. Bulaş yolları olarak ta influenzada da koronavirüste olduğu gibi solunum yoluyla olmakta. En çokta öksürme ve hapşırmayla birlikte damlacık yoluyla yayılan virüsler özellikle de maske kullanımı yoksa solunum yoluyla kolaylıkla alınabilmekte. Yine ellerde hijyene dikkat edilmemesi halinde, yakın temas, tokalaşmayla, öpüşmeyle sarılmayla, özellikle maske yoksa 1 metreden daha yakın konuşmalarla bulaşabilmekte" dedi.

"TEDAVİDE ANTİBİYOTİĞİN YERİ YOK"

Bu virüsün tedavisinde antibiyotiklerinin yeri olmadığını ifade eden Aksoy, "Tedavisinde antibiyotik ne yazık ki çok gereksiz kullanılmakta. Ancak antibiyotiklerin yeri yok. Antiviral virüse yönelik birtakım ilaçlarımız var. Özellikle ilk 24 saat veya 48 saat içerisinde bu hastalık tanınırsa antiviral ilaçlara da erken dönemde başlanılması halinde süreci çok rahatlattığını biliyoruz. Bu nedenle erken dönemde ateş olması halinde doktora başvurmak oldukça önemli. El hijyeni, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra aşılanma önemli. Grip aşısının her yıl tekrar yapılması gerekir. Eylül sonu Ekim başı gibi aşılama başlayabilir. Ancak kış aylarında hastalarımız halen aşılanmadılarsa Mart-Nisan ayına kadar aşılanabilirler. Çünkü influenza salgını devam edebilmektedir. Özellikle 50 yaş üzeri bireylere, kronik hastalıkları olanlara. Sağlık çalışanlarına, gebelere, sık hastalanan özellikle kreşe giden kalabalık ortama giren bağışıklığı düşün çocuklara 6. aydan itibaren öneriyoruz" diye konuştu.

Hastalığın 2 yaş altı ve yaşlılarda daha ağır seyrettiğini belirten Uzm. Dr. Ülker Yiğit Aksoy, maske kullanımı, hijyen ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.