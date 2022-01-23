Araştırma sonuçları önemini ortaya çıkardı! Kovid-19’a bağlı ölümler D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olabilir

Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Kovid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ GÖZLEMLENDİ
Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi. Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.
Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Kovid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.