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Giriş Tarihi: 23.1.2022 20:25 Son Güncelleme: 23.1.2022 20:33

Araştırma sonuçları önemini ortaya çıkardı! Kovid-19'a bağlı ölümler D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olabilir

Araştırma sonuçları önemini ortaya çıkardı! Kovid-19’a bağlı ölümler D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olabilir

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu. Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.

Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Kovid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ GÖZLEMLENDİ

Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi. Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Kovid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.

D VİTAMİNİ İLE VİRÜSE BAĞLI ÖLÜMLERİN ENGELLENEBİLECEĞİ ORTAYA KONULDU

Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu. Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.

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Araştırma sonuçları önemini ortaya çıkardı! Kovid-19'a bağlı ölümler D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olabilir
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