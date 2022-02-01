Giriş Tarihi: 1.2.2022

Pandemide alınan kilolar ve hareketsizlik varisi artırdı DİDEM SEYMEN

Uzun süre ayakta kalanların sorunu olarak bilinen varis, pandemide evde hareketsiz kalanlarda da sıklıkla görülmeye başlandı. Çare ideal kilonuzu koruyup egzersiz yapmak