Pandemide alınan kilolar ve hareketsizlik varisi artırdı

Tüm dünyayı saran, çoğumuzu aylarca evlere hapseden Kovid-19 salgınının hepimizin üzerinde etkileri oldu. Pandeminin psikolojik etkileri yanında hareketsizliğin en önemli risk faktörü olduğu varislerde de ciddi artış görüldü. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cesur Samancı
, varis hakkında bilgiler verdi…
Varisli damarlar her zaman sorunlara neden olmaz. Bazı durumlarda, basit yaşam tarzı değişiklikleri ile çözülebilir. Ancak bazen varisli damarlar; yaralara, cilt ülserlerine ve kan pıhtılarına neden olabilir.
Ayrıca derin venöz sistemde pıhtı olursa bu akciğerlere dahi atabilir ve hayati riske neden olabilir.
Aile öyküsü yani genetik yatkınlık variste en büyük neden. Anne babanızda varisli damarlar varsa, varisinizin olma ihtimali daha yüksektir. Yaşlandıkça, damarlarınızdaki kapaklar gençken olduğu kadar iyi çalışmayabilir. Bu, varisli damarlar için başka bir risk faktörüdür.
Pandemide evde çalışan kesim uzun süre oturduğu için varis hasta sayımız çok arttı. Yine hareketsizliğe bağlı insanlar kilo da alınca karın içi yağlara bağlı venöz dönüş azaldığından bu da varisi artırdı.
VARİSTEN NASIL KORUNMALIYIZ?
Fazla kilolu veya obezseniz karın içindeki ve cilt altındaki yağlar venöz dönüşü zorlaştırıp varise neden olabilir. Kilo vermek, yeni varisli damarların oluşmasını da önleyebilir.
EGZERSİZ YAPIN
Bacak kaslarınız en büyük dostunuz. Çünkü damarlarınızın, kanı kalbe itmesine yardımcı olurlar. Kaslarınız yerçekimine karşı çalıştığı için düzenli egzersiz yapmak çok faydalıdır. Herhangi bir bacak egzersizi, yeni varisli damarların ortaya çıkmasını önlemeye de yardımcı olacaktır. Oturan hastalarıma 30 dakikada bir kalkıp 5 dakika yürümelerini, oturdukları yerden bacaklarını yukarı aşağı hareket ettirerek egzersiz yapmalarını söylüyorum. Aynı şekilde işiniz uzun süre ayakta durmanızı gerektiriyorsa, bir süre oturmak için mola vermelerini de öneriyorum.
Ayrıca dar kot pantolonlar ve topuklu ayakkabılar bacaklarınıza fazla baskı uygulayarak varisli damarları daha da kötüleştirir.
EN GÜNCEL VARİS TEDAVİLERİ NELERDİR?
Skleroterapi (köpük tedavisi) daha küçük varisli damarlar için kullanılır. Küçük varislerin içine alkol bazlı kimyasal enjekte ederiz. Sonuç olarak, damar birkaç hafta içinde kaybolur. Ancak bu, asıl sorunu yani venöz yetmezliğe neden olan damarı tedavi etmez. Asıl tedavi yetmezlik olan damarın radyofrekans ablasyon, lazer veya yapıştırıcı (zamk) ile kapatılmasıdır. Sadece köpük tedavisi yapmak evin çatısı akarken halıları değiştirmeye benzer. Asıl sorunu çözmedikçe bu sorun tekrar olacaktır. Bu nedenle doppler ultrasonla damar haritalaması ve iyi bir plan yapmak, ardından hastaya en uygun tedaviyi yapmak çok önemlidir.