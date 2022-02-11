Bakan Koca’dan Turkovac paylaşımı: Sizi korumak için şehrinize geldi

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" diyerek çağrıda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC AÇIKLAMASI

Turkovac ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca "Gücümüzün farkında mıyız? Turkovac sizi korumak için şehrinize geldi." ifadelerini kullandı.