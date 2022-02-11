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Giriş Tarihi: 11.2.2022 17:44 Son Güncelleme: 11.2.2022 18:20

Bakan Koca'dan Turkovac paylaşımı: Sizi korumak için şehrinize geldi

Bakan Koca’dan Turkovac paylaşımı: Sizi korumak için şehrinize geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı. Turkovac'la ilgili olarak da açıklamada bulunan Koca, "Gücümüzün farkında mıyız? Turkovac sizi korumak için şehrinize geldi." dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" diyerek çağrıda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC AÇIKLAMASI

Turkovac ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca "Gücümüzün farkında mıyız? Turkovac sizi korumak için şehrinize geldi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan Turkovac paylaşımı: Sizi korumak için şehrinize geldi
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