Avrupa Obezite Başkanı Prof. Dr. Halford: Obezite pandemisiyle karşı karşıya kalabiliriz

İSTE VE TÜKET DÖNEMİ

İşte Prof. Dr. Jason Halford'un obeziteyle savaşta altını çizdikleri:

Obezite ile yaşayan bireylerin toplumda ciddi bir damgalama ve etiketlemeye maruz kalmaları üzücü. Oysa obezite kronik bir hastalık ve diğer hastalıklar gibi obezite ile yaşayan bireylerin de tedaviye erişim hakları var.

Obezite ile mücadelede başarı genetik, kişinin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi, egzersiz yapmak için yeterli zamana ve imkâna sahip olması, tedaviye erişebilmesi gibi sebeplere de bağlı bir durum.