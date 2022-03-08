Giriş Tarihi: 8.3.2022

Hyalüronik asit dolgulu ip askı tekniği ile yüzünüzü gençleştirin

Zamanı geri alabilirsiniz! Yer çekimi gerçeğini ve yaş aldıkça vücudun kaybettiklerini düşünürsek; bu kayıpları yerine koyabilmek imkansız gibi görünebilir. Ama sarkan deriyi hyalüronik asit dolgulu ip askı tekniği ile yukarı kaldırmak ve kaybedilen dokuyu geri kazanmak 30 dakikada mümkün