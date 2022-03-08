Hyalüronik asit dolgulu ip askı tekniği ile yüzünüzü gençleştirin

Dolgu ve botoks
işlemlerinden sonra cilt gençleştirme yöntemleri arasında son zamanlarda sıkça kullanılan uygulamalardan biri de yeni nesil hyalüronik asit dolgulu ipler! Özel bir teknikle üretilen bu ipler, lokal anestezi altında 30 dakikalık bir işlemle cilde uygulanıyor. Ciltteki etkileri anında görüldüğü gibi kalıcılığı da uzun süre korunuyor. Cildi anında kaldırma, toparlama, volum verme, sıkılaştırma ve gençleştirme etkilerinin yanı sıra, kolajen üretimini de tetikleyen bu ipler, ciltteki mikro dolaşımı da artırıyor. İpler cildi iyileştirip 4 boyutlu bir lifting sağlıyor. Üç yıla kadar kalıcılık etkisi gösteren ipler, çift yönlü çentikli yapısı sayesinde ve içerdiği polilaktik asit, polikaprolakton birleşimiyle doku altında yara etkisi sağlıyor ve hücreler deriyi iyileştirmek için yenilenme sürecine giriyor. Kaldırma ve volum etkisini artırmak için dikenli ve emilebilir yapıya sahip olan yeni nesil hyalüronik asit dolgulu bu ipler, teknolojisi sayesinde medikal estetik
alanında; iple uygulanan minimal invaziv prosedürler içerisinde yeni bir sayfa açıyor. Art arda gelen her çentik, bir öncekinden zıt yönde bulunuyor ve daha güçlü hipodermik (cilt altı) tutunmaya izin veriyor, bu sayede dokuların daha sağlam bir şekilde lift olmasına yani yukarı kalkmasına imkan sağlıyor. Bu işlemin en önemli avantajı ise ciltte herhangi bir kesi yapmadan uygulanıp ve iz bırakmıyor olmasıdır. Yeni nesil hyalüronik asit dolgulu ipler, daha çok sarkık yanakları kaldırmak ve sarkan çene hattını toplayıp keskinleştirmek için tercih ediliyor. Anında 5-10 yaş gençleşme sağlayan bu yöntem, cilde hiçbir şekilde zarar vermeyen, alerji yapmayan özel ameliyat iplikleriyle uygulanıyor. İşlem, uygulanan bölgede hemen etkisini gösteriyor; bir nevi ameliyatsız yüz germe etkisi oluşuyor. Ancak cilt kalitesinin artması, hyalüronikasitin etkisini göstermesi ile üç ay sonra ortaya çıkıyor. Cerrahi işlemlere göre iyileşme süresi de çok kısa olan bu uygulama, yine cerrahi işlemlere göre çok daha uygun fiyata yapılıyor.
KULLANIM ALANLARI:
Nasolabial fold
dediğimiz burun kenarından ağız kenarına inen çizgiler,
Yanaklardaki sarkmalar,
Boyun sarkmaları ve kırışıklıkları
Çene çizgisi (jawline) sarkmaları,
Kaş kaldırma,
Vücutta meme düşüklüğünde sarkmayı önlemek,
Çene altı ve gıdı sarkmaları,
Göz kenarındaki kaz ayakları,
Ağız kenarından çeneye inen kıvrımdaki sarkmalar,
Alın ve boyundaki derin kırışıklıklar.
İŞLEM UYGULANDIKTAN SONRA NE YAPMALI?
İŞLEM, tecrübeli ve konusunda ehil bir doktor tarafından uygulandığı takdirde son derece güvenli bir uygulamadır. Kısa süreli, hafif bir şişkinlik ve morarma dışında herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Birçok hasta bu uygulamanın hemen ardından günlük yaşantısına dönebiliyor. Bazı kişilerde de işlemin ardından ilk birkaç gün ciltte kızarıklık, morluk ve şişlik olabiliyor. Ayrıca üç hafta yüzde çok fazla mimik yapmamaya dikkat etmek gerekiyor. Yüze çok fazla baskı yapılmamalı, yüz üstü yatmaktan kaçınılmalı. Sürecin sonunda işlem gören bölge tamamen normale dönüyor. Fransız askısı son dönemde çok popüler silikon bazlı iplerle uygulanıyor. Kalıcılığı 5 yıla kadar sürüyor. Silikon bazlı olduğu için vücutta kalıcılık sağlıyor. Erimeyen iplerin asma lifting kapasitesi çok yüksek olup, bir nevi facelift yani ameliyatla yüz germeden önce yapılabilecek son işlem diye de biliniyor. 60 yaş üzeri hastalarda ameliyata yakın zamanda germe etkisi yaratıyor.
BADEM GÖZ İŞLEMİ ÇEKİCİLİK KATIYOR
İP ASKI, vektörel olarak istenen açıda göz kenarı ve kaşı; yana ve yukarı çekerek göz çevresini ve kaşları daha üst noktaya çeker. Kaşlar yukarı kalkınca ve göz kenarı dışa doğru gerginleşince yüzdeki yorgun ve mutsuz ifade siliniyor; gözler daha dinç ve genç bir etkiye sahip oluyor. Yüzün en önemli iki bölgesine uygulanan bu işlem ile yüzde gençleşme ve güzellik etkisi yaratıyor. İşlem hastanın ihtiyaçlarına göre Plexr (Üst göz kapağındaki fazlalığı ameliyatsız olarak azaltarak tedavi eder), botoks ve dolgu uygulamalarıyla kombine edilebiliyor. Böylece göz çevresinde 360 derece çok ciddi bir gençleşme etkisi yakalanabiliyor. Bu uygulamanın kalıcılığı ortalama 2-3 yıl arasında değişiyor. İp askı ile kaş asma işlemi ile birlikte gözlerde anlamlı bir derinlik yaratılabilir. Göz yapısında düşüklük olan kişilerde yüz ifadesi uykulu ve yorgun bir görünümde olur. Badem gözden sonra daha etkileyici ve çekici bir görünüm ortaya çıkar, 25 yaş ile 40 yaş arası en çok tercih edilen uygulamaların başında geliyor.
BOYUN VE GIDIDAKİ SARKMALARDAN KURTULMAK ÇOK BASİT
YAŞI en çok ele veren bölgelerden biri de boyundur. Çünkü boyun bölgesine ait deri yüze göre daha incedir ve daha çok dikkat çekmektedir. Buna bir de gıdı bölgesindeki sarkmalar eklenince estetikten uzak bir görüntü oluşmaktadır. Bakımı ihmal edilen bu bölgeler için iple germe işlemi uygulanmaktadır. Cerrahi olmayan, lokal anestezi altında yapılan bu işlemde polikaprolakton, polidioxanon ve polilaktik asit gibi materyallerden üretilen ipler kullanılıyor. Boyun ve gıdı bölgesi ip askı yardımıyla asılıyor, deri kulak arkasına sabitleniyor ve istenen genç, sıkı ve sarkmadan kurtulmuş ve kırışıksız görünüm elde edilmiş oluyor. 1-2 yıl kalıcılığını koruyan bu iplerin önemli özelliği, zaman içinde kendiliğinden eriyen yapıda olmasıdır. İpler eridikten sonra da genç görünümün etkisi uzun süre devam ediyor. Zaman zaman kolajen, PRP, kalsiyum hidroksiapetit veya skinboosters enjeksiyonları ile ciltteki sıkılaşma ve lifting etkisini artırması için kombinasyonlar uygulanabiliyor. Gıdı bölgesinde yağ fazlalığı, yağ birikmeleri olan hastalarda ise gıdı lipoliz veya enzim enjeksiyonları işlemi ile fazla yağlar azaltılabilmektedir.
Dr. Emre Çiçek