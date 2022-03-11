İstanbul’da bir ’garip’ Faslı hasta

6 ayı aşkın süredir Esenyurt'taki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Fas uyruklu Meriem Sabbar'ın eşine az rastlanır hikâyesi adeta romanlara konu olacak türden... 29 Ağustos 2021'de arkadaşları tarafından hastaneye getirildiğinde bilinci kapalıydı. Ardından kalbi 25 dakika durdu. Doktorlar, kalbini yeniden çalıştırmayı başardı. Yaklaşık 3.5 ay entübe edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Sabbar, hayati tehlikeyi atlattı. Artık taburcu olacak kadar iyi olan Sabbar'ı arayan soran yok. Ancak 1 milyon liranın üzerindeki fatura ve ailesinden kimseye ulaşılamaması nedeniyle bir anlamda hastanede mahsur kalmış durumda. Kendisini hastaneye bırakan arkadaşlarının ortadan kaybolması nedeniyle Fas Konsolosluğu ile temasa geçildi ama bu da çözüm olmadı.

KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR

Başhekim Dr. Nihat Bağ "Geldiğinde çok kötüydü. Bir ara kalbi de durdu. Ama doğru müdahale ile hayata döndü. Uyuşturucu ve alkol iddiaları vardı. Ancak kanında herhangi bir maddeye rastlanmadı. Meriem için ne gerekiyorsa yapıldı. Artık ailesine kavuşmasını istiyoruz. Arkadaşlarının verdiği irtibat numarasına ulaşılamıyor. Bakıma muhtaç olduğu için normal servise de alamıyoruz. Eline kalem verince yazı bile yazamıyor. Hastaneden çıkınca evde bakılması gerek. Fas Konsolosluğu ile görüştük. Önce ücreti ödeyip, Meriem'i alacaklarını söylediler. Daha sonra telefonlarımıza çıkmadılar. Kimlik numarası dışında hakkında hiç bilgi yok. Ne yazık ki geleceği şimdilik soru işareti" dedi.

Hastanenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktoru Dr. Alp Hepsev "Hasta geldiğinde bilinci kapalıydı. 25 dakikaya yakın kalbi durdu. Yeniden çalıştırdık. Entübe edildi. Yeniden hayata dönmeyi başardı. Şimdi bizi algılıyor ama konuşamıyor. Burundan besleniyor. Kendisiyle ilgili ismi dışında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.