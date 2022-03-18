DSÖ Avrupa Bölgesi göçmenler İçin Türkiye’de toplandı

Çatışma, doğal afetler ve iklim değişikliği ile tetiklenen birçok devam eden insani krizin ortasında üç DSÖ Bölge Ofisi, mevcut gerçekleri göz önünde bulundurarak ve gelecekteki fırsatlar ile zorlukları öngörerek, mülteci ve göçmenlerin yanı sıra ev sahibi toplulukların sağlık ve refahını ele alan ortak yeni bir vizyon oluşturma amacıyla, hükümetleri, mülteci ve göçmen sesleri de dahil olmak üzere sivil toplumu ve sağlık paydaşlarını bu hafta İstanbul'da üst düzey bir toplantıda bir araya geldi. Toplantı, 122 ülke ve bölgeyi kapsayan DSÖ Afrika ve Doğu Akdeniz Bölge Ofislerinin desteğiyle DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından düzenlendi.

17-18 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margarítis Schinás ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yanı sıra birçok ülkeden sağlık bakanı ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım oldu. 55 ülkeden temsilcilerin yer aldığı toplantıya Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan, Romanya, Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya Sağlık Bakanları, Libya Başbakan Yardımcısı, Letonya Devlet Sekreteri ile Sırbistan ve Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcıları katıldı. Mülteci ve göçmen sağlığına ilişkin önümüzdeki dönemdeki faaliyetler ve iş birliği konularının ele alındığı toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, üst düzey katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kapanışta düzenlenen basın toplantısına Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margarítis Schinás, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari katıldı. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE KRİZİNDE ÜSTLENDİĞİ YÜK SADECE BU TOPRAKLARIN SORUNU DEĞİLDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda yaptığı konuşmada, "İki günlük toplantıların sonucunda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin göç ve sağlık konusunda rotasını çizen bir politik çerçeve dokümanını ve stratejilere yön verecek ilkelerini belirlemiş olacağız. Göç olgusu ve göçün insanlar üzerindeki etkileri insanlık tarihi kadar eskidir. Olumlu ve olumsuz sonuçlarını ele alıp çözümler üretmek ise geçmişte olduğu gibi bugünün ve geleceğin de önemli bir gündem maddesidir. Göç sorunu, doğasına ve ruhuna bağlı olarak tek bir ülkenin veya tek bir bölgenin meselesi olamaz. Nasıl ki sorun ortaksa, çözüm de ortak akıldan ve ortak hakkaniyetli yük paylaşımından geçer. Türkiye'nin Suriye krizine bağlı olarak 10 yıldır üstlendiği emsalsiz yük sadece bu toprakların sorunu değildir ve olmamalıdır da. Bu nedenle, özellikle sağlık alanında yaptığımız çalışmalardaki iş birliğini çok önemsiyoruz. Krizin başlangıcında olmasa da zaman içerisinde gelişen ve miktarı artan ortaklıkları, olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE DE VATANDAŞLARIMIZA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULDU"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumun yanı sıra toplum tarafından yabancıların benimsenmesini kolaylaştıran "kabul kültürü" nedeniyle asırlar boyunca birçok göç akınına sahne olduğunu vurgulayan Koca, mağdur insanlara kucak açan Türkiye'nin, 2011 yılından beri, hemen yanı başında gerçekleşen olaylara seyirci kalmadığını söyledi. Suriyeliler için açık kapı politikası izlenerek bu kişilere "geçici koruma" statüsü verildiğini belirten Koca, "Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden yararlanabilmelerine imkân sağlandı. Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında Suriyeli kardeşlerimize de vatandaşlarımıza sunulduğu gibi sağlık hizmeti sunuldu. Son 10 yıldır Suriye krizine bağlı olarak yaşadıklarımız nasıl geçmişin ve günümüzün en önemli konularından biriyse, bugün de hemen yanı başımızda Ukrayna'da meydana gelen gelişmeler günümüzün ve geleceğin çözüm üretilmesini bekleyen sorunu olarak masamızda duruyor" şeklinde konuştu.

'SIHHAT PROJESİ' GÖÇ SAĞLIĞI AALANINDA BAŞAT BİR PROJE OLDU

Türkiye'nin göç sorununun çözümünün uluslararası işbirliği çerçevesinde çözüleceğine inanan ve bu yöndeki tüm küresel gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Koca, şöyle devam etti: "AB ve DSÖ ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda, Dünya Sağlık Örgütü teknik desteğiyle yürüttüğümüz projeler ve Avrupa Birliği fonlarıyla yürüttüğümüz SIHHAT Projesinin öneminin altını çizmek isterim. AB tarafından, 2016 yılından bu yana uygulanan mali destekler aracılığıyla ülkemizde bulunan geçici korunanlara sunulan sağlık hizmetleri geliştiriliyor ve güçlendiriliyor. Hâlihazırda ikinci fazını başarı ile yürüttüğümüz SIHHAT Projesi, göç sağlığı alanında başat bir proje oldu ve çok sayıda kazanımlar sağladı. Göç ve sağlık konusu, çok geniş bir alan ve çok daha fazla işbirliğine de müsait bir zemin oluşturuyor."

"GÖÇ MODERN BİR OLGU DEĞİL"

Toplantının kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini vurgulayan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, "Geçtiğimiz 3 haftada 3 milyondan fazla insan Ukrayna'da savaştan kaçarak başka Avrupa ülkelerine sığındı ve sığınmaya devam ediyor. Bu insanların sağlık desteğine, aşılamaya ihtiyaçları var. Ayrıca bu insanların psikososyal desteğe de ihtiyaçları var. Göçe neden olan birçok etkiden bağımsız bir şekilde göç, modern veya farklı bir olgu değil. Toplumlarımızın kalıcı, zenginleştirici ve hayati bir parçası, topluluklar ve insanlar olarak nasıl gelişip ilerlediğimizin temel bir bileşeni. Mülteci ve göçmenlerle birlikte, göçün kaynaklandığı topluluklarda, dayanıklı ve sağlıklı nüfuslar ile refah ekonomisine katkıda bulunma potansiyelini gerçekleştirmek için halk sağlığı yaklaşımımızı yenilememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"HERKESE EŞİT BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Bu haftaki toplantının Ukrayna'daki olağanüstü hal meydana gelmeden önce planlanmış olsa da mevcut durumun İstanbul görüşmelerinin ne kadar yerinde ve acil olduğunu gösterdiğini dile getiren Kluge, şunları aktardı: "Avrupa toplumunda çalışanlarımızın yüzde 13'ü yurtdışında doğmuş durumda. Önemli olan burada gerek bireyler olarak gerek topluluklar olarak gelişme sürecinde göçmenleri birer fırsat olarak görmek. Bizim buradaki amacımız bu insani krize yakalanmış insanlara sağlık desteği sunmak. Birinci önceliğimiz evrensel bir sağlık hizmeti sunmak. Mültecilerin ve göçmenlerin kendilerini ilgilendiren konulardaki kararlara dâhil olmasını sağlamak ve Herkesin kaliteli bir sağlığa erişebilmesi çok önemli. Göçmenler ve mülteciler afetlere hazırlık çalışmalarında yer almalı. Göçmen sağlığı politikaları konusunda yeni iş birliği imkânları geliştirmeliyiz. Burada daha iyi bir sağlık için birleşik eylem planı üzerinde de çalışma yapacağız. Amacımız, kim olursa olsun herkese eşit bir sağlık hizmeti sunabilmek."

"ÖNÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBA ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Bu toplantının son derece güçlü bir mesaj verdiğini söyleyen Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margarítis Schinás, sağlık ve göç konusunda doğru inisiyatifler geliştirmenin yegâne yönteminin iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Avrupa'da tekrar savaş yaşandığını ve rekor sürede, bütün AB üyesi ülkelerin oy birliği ile milyonlarca Ukraynalıya geçici koruma statüsü verdiklerini dile getiren Schinas, "Bu şekilde bütün Ukraynalı göçmenler eğitim ve sağlık sistemlerine, iç piyasalara ve ikamet izni imkanlarına erişebildiler. Bu hakların hızlı şekilde somut bir gerçekliğe dönüşmesi için çalıştıklarını ifade eden Schinas, "Önümüzdeki çarşamba bu konuda önemli bir açıklama yapacağız. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin iş birliği gerçek bir başarı öyküsüdür. Türkiye Suriyeli mültecilere kapısını açıyor ve Avrupa Birliği olarak bu süreçte 6 milyar Euro destek sağladık. 200 tane sağlık merkezimiz var. 2 yeni hastane kısa süre sonra kapılarını açacak. Sayın Bakanla birlikte ben de hastanelerin açılışına katılacağım." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN UKRAYNA'DA GÖRDÜĞÜMÜZÜ AFRİKA'DA YAKINDAN TANIYORUZ"

Milyonlarca Afrikalının çatışmalar ve diğer insani krizler nedeniyle evlerinden uzakta yaşadığına dikkat çeken DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr Matshidiso Moeti konuşmasında, "Şu an Ukrayna'da gördüğümüzü ne yazık ki Afrika'da yakından tanıyoruz. Bazı mülteci ve göçmenler Avrupa ve diğer bölgelere giderken, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin yaklaşık %75'i kıta içinde kalıyor. Afrika, göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda pek çok zor ders çıkardı ve bunlar, öğrenilen beş derse dayalı beş öncelikli eylem, 5+5 yaklaşımımıza entegre edildi. Bu sadece Dünya Sağlık Örgütü nezdinde değil Afrika ülkeleri olarak da çok önem atfettiğimiz bir konu. İçimde bulunduğumuz dönemde binlerce insanın Ukrayna'da hayatını kaybetmesi milyonlarca insanın ülkesini terk etmek zorunda olması çok üzücü. Biz Dünya Sağlık Örgütünde bir ilke olarak göçmenlerin de diğer insanlarla eşit sağlık hizmetine erişebilmeliler diyoruz. Ne yazık ki Afrikalı göçmenler gitmek istedikleri ülkelere giderken ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar" şeklinde konuştu.

"SÖYLEMDEN EYLEME GEÇMEK GEREKİYOR"

Son yıllarda pek çok ülkenin bu konuda harekete geçmeye başladığını belirten DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr Ahmed Al-Mandhari "Ancak tüm ülkeleri bir araya getirmek ve söylemden eyleme gerçekten geçmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Birbirine bağlı dünyamız, mülteci ve göçmen sağlığına "tüm rota" yaklaşımını gerçekten yerleştirmek için daha fazla bölgelerarası ortaklık çağrısında bulunuyoruz. Biz Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle bir insan nereden gelirse gelsin aynı sağlık sisteminin parçası olmalı diyoruz. Hâlihazırda Doğu Akdeniz bölgesinde 75 milyon göçmen var. Bütün bu göçmenler ülkeleri içinde yerinden edilmiş insanlar. Buradan hareketle biz kendi stratejik hedeflerimizi geliştirdik. Bugünkü toplantı küresel bir iş birliğinin örneği. Biz aynı şekilde bölgede yeni göçmen sağlığı modelleri olan ülkeler olduğunu görüyoruz" dedi.

Toplantının sonunda temsilciler basın mensuplarının soruları yanıtladı. Türkiye'nin Ukrayna'dan gelen ailelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için neler yaptığının sorulması üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti: "Türkiye, mülteci ve göçmenler konusunda adeta merhamet ve ahlaki otorite fonksiyonunu icra eden bir ülke oldu. Pasaportunun rengine bakmadan, herkese bu anlamda, ahlaki otorite noktasındaki yardımını gösterdiğinin altını çizmek istiyorum. Ukrayna'da da benzer şekilde bu sorun gündeme geldiğinde mültecilere ve göçmenlere erken dönemde hem iki tır dolusu ilaç ve tıbbi malzeme hem TSK'nın uçağıyla gönderdiğimiz malzeme oldu. Bunun dışında, erken dönemde hızla sahra hastanesi açtık UMKE üzerinden. UMKE ilk günden itibaren yoğun şekilde hekim desteğiyle birlikte ilaç ve malzeme desteği dâhil olmak üzere sınırdan geçenlere ilk günden itibaren hizmetini verdi. Bundan sonraki süreçte de benzer şekilde sağlık hizmeti anlamında ihtiyaç olduğunda her türlü hizmeti vereceğimizi söylemek istiyorum. Sayın (Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı) Schinas Türkiye'ye 6 milyar avro gibi bir destekten bahsetti mülteci ve göçmenlerle ilgili. Ben sadece şunu söyleyeyim, Türkiye'de doğan doğumlara harcanan masrafı, Avrupa rakamlarıyla ifade ettiğimizde bu rakamların çok ötesinde bir rakam olduğunu ifade etmek istiyorum. Diğer hizmetleri daha saymadım, yani ameliyat, poliklinik ve diğer hizmetler ve hastane hizmetleri gibi... O nedenle Türkiye'nin gerçekten üzerine düşeni, pasaportuna bakmadan merhamet damarını ve ahlaki otorite fonksiyonunu herkese gösterdiğini özellikle söylemek istiyorum. Ukrayna'da da ihtiyaç olduğunda bu hizmetin aynı şekilde devam edeceğini söylemek istiyorum."

"ÖZELLİKLE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Avrupa'nın Ukrayna'dan gelen göç krizine hazır olup olmadığı sorusunu DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, şöyle yanıtladı: "UNICEF'in verilerine göre her saniye Ukrayna'da bir çocuk, göçmen haline geliyor. Hâlihazırda 3 milyon göçmen var ve bu insanların yüzde 50'si çocuk. DSÖ olarak bizim bir dizi önceliğimiz var. Öncelikle Ukrayna'ya destek göndermek. İkinci önceliğimiz de komşu ülkelerin sağlık hizmet sistemlerini güçlendirmek. Bu vesileyle daha fazla göçmen alabilmek. Yine istatistiklere göre 8 bin kadın, önümüzdeki 3 ay içinde doğum yapacak. Üçüncü önceliğimiz de sağlık diplomasisi. İnsani yardım, sağlık desteği bence barışa giden köprü. Belki diğer bütün sektörlerden daha etkili sağlık. Bütün kapılar kapansa bile sağlık kapısı her zaman siyasetin ötesinde açık kalmaya devam edecek. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bölgeye barış getirmek için olağanüstü bir çaba gösterdi. Bence sağlığın barışa barışın da sağlığa ihtiyacı var."

"UKRAYNA'DAN GELEN GÖÇLE SURİYELİ GÖÇMENLERİN DURUMU AYNI DEĞİL"

Avrupa'nın şu dönem gösterdiği kapsayıcılığı Suriyeli mülteciler konusunda göstermediği ve bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinin bir özeleştiri yapmaları gerekip gerekmediği sorusuna Margarítis Schinás, "Yerinden edilmiş insanların Ukrayna'dan Avrupa'ya yönelmesi bağlamında yaşadığımız süreç Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye gelmesiyle birebir aynı değil. İnsanlar Ukrayna'yı terk edip doğrudan AB'ye geliyor. Savaşın başladıktan bir hafta sonra biz herkese tam olarak kapsayıcı bir koruma statüsü verdik. Herkese eşit erişim kalitesi sunmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu tabii ki Suriye'deki durumdan çok farklı. İnsanların savaştan kaçma dinamiği benzer ama birtakım farklı özgül durumlar var. AB her zaman sığınmacıların gelmek istediği bir ülke olmaya devam edecektir. Bu, Avrupa olarak bizi tanımlayan unsur. Dolayısıyla nasıl bir Suriyeli savaştan kaçıyorsa ve Avrupa'da sığınmaya başvurma şansı varsa şu an Ukrayna'dan kaçan göçmenlere de aynı şansı sunuyoruz. Temel fark coğrafi farklılık, aynı ilkeleri işletiyoruz. Türkiye hükümetine yönelik şükranımı yöneltmek istiyorum. Türkiye doğru bir şekilde Suriyelilere kapısını açtı. Biz de elimizden geldiğince kendi rolümüzü yerine getirmeye çalıştık. Biz iki duruma da aynı yöntemle yaklaşıyoruz. Sığınma hakkı AB için kutsal bir ilkedir, kâğıtsız bir şekilde AB'ye gelen göçmenler de AB'nin sağladığı hukuki koruma statüsünden yararlanamaz. Sığınma konusundaki mevzuatı hayata geçirmek için kaçak göçü de kontrol etmemiz gerekiyor ve bunu göz ardı edemeyiz" diye cevapladı.

"UKRAYNALILARIN SADECE 3'TE 1'İ AŞILANMIŞ DURUMDA"

Ukrayna'da Kovid vakalarında artış olup olmadığı sorusunu ise Kluge, "Savaşın başlamasından kısa süre önce Ukrayna'daydım. Savaştan önce de Kovid 19 vakalarında çok ciddi bir artış vardı. Ukraynalıların sadece 3'te biri aşılanmış durumda. Test tesislerinde, aşılama imkanlarında ciddi bir sorun var. Saldırılar bombardımanlar gerçekleştirirken insanlar bodrumlara sığınıyor kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda kalıyorlar. Temele sağlık malzemelerinin tedariki çok önemli. Türkiye bu desteği sağlayan tek ülke, Türkiye 160 ülkeye Kovid 19 desteği veren bir ülke" şeklinde yanıtladı.