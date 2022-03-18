Mesane pili idrar kaçırmaya umut oluyor

Sık idrara gitme, ani gelen idrar hissi ile kaçırma veya idrar boşaltımı ile ilgili diğer problemlerin birçok kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Yetişememe türü kaçırma olsun ya da olmasın sık idrara gitme, ani idrara sıkışma durumu aşırı aktif mesane olarak adlandırılır. Özellikle idrar kaçırma, hem idrar hem de dışkı tutamama olduğunda hastaların hayat kaliteleri çok düşer. Farklı tedaviler uygulanmış olmasına rağmen düzelmeyen ani idrar sıkışması, yetişememe türü idrar kaçırma, omurilik yaralanmalarına bağlı idrar yapma bozuklukları, interstisyel sistit, ağrılı mesane sendromu veya tıkanıklık olmamasına rağmen idrar yapamama gibi bozuklukları 'Mesane Pili' tedavisi çözüme kavuşturulabilir." dedi.

CİHAZ SİNİRLERİN ELEKTRİKSEL UYARIMINI KONTROL EDER

Yanaral, "Sakral sinir uyarımı olarak adlandırılan Mesane Pili son yıllarda daha sık uygulamaya giren etkin bir tedavi yöntemidir. Sakral sinir uyarımı işlemi iki aşamada yapılır. İlk aşamada kuyruk sokumunun üst kısmından mesane sinirine bir elektrod yerleştirir ve vücut dışından bir pil yardımı ile bu sinir uyarılır. Elektrod pil ile sakral sinir arasında bağlantı sağlar. 10-14 gün süre boyunca mesanenin bu uyarıya cevap verip vermediği takip edilir. Eğer cevap varsa yani şikayet geçtiyse veya yüzde 50'den fazla azaldıysa ufak bir cerrahi işlem ile leğen kemiğinin üzeri cilt altına geçici pil yerine programlanabilir kalıcı pil (jeneratör) konulur. Cihaz mesaneye ulaşan sinirlerin elektriksel uyarımını kontrol eder. Hem mesane kaslarının çok çalışmasına bağlı olan hem de mesane kaslarının yetersiz çalışmasına bağlı olan hastalıkların tedavisinde kullanılır ve bu kasların kasılmasını düzenler. Sakral sinir uyarımı semptomları etkili şekilde geriletir ve mesanenin çalışmasını düzene sokar. Bu yöntem ile hiç idrar yapamayan ve sondalı yaşamak durumunda olan kişiler normal şekilde idrar yapabilir hale gelebilmektedir. Cihazın ayarlarına ve kullanılan voltaja bağlı olarak 5-10 yıl sonra jeneratörün pili bitebilir. Bu durumda cilt altına yerleştirilen pil kısa bir cerrahi işlem ile değiştirilir." dedi.

ELEKTRİK AKIMI İÇEREN BİR İĞNE YERLEŞTİRİLİR

Nöromodülasyon olarak da bilinen sinir uyarımı tedavisinin iki seçeneği olduğunu belirten Yanaral; "Elektriksel titreşimleri kullanarak mesaneyi kontrol eden sakral sinirleri uyarmak bu tedavilerin temel amacıdır. Bir diğer yöntem olan tibial sinir uyarımı için ayak bileğinin yanına elektrik akımı içeren bir iğne yerleştirilir. İğne deriden geçer ve tibial sinirini uyarır, bu uyarı bacaktan yukarıya doğru çıkarak sakral sinirleri uyarır. Tedavi süreci yaklaşık olarak 12 seans sürer. Her seansı haftada bir defa klinikte yapılır ve yarım saat sürer." şeklinde görüşlerini belirtti.