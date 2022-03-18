Soğuk hava değil, tedbirsizlik hasta eder

Tedbirli davranılmadığında, küçük bir soğuk algınlığı dahi zatürre ya da grip gibi ateşli hastalıklara evrilebilmektedir. Hastalıklardan korunmak ve soğuk havaları sağlıkla atlatabilmek için Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, dikkat edilmesi gerekenler hakkındaki önerilerde bulundu…

KAPALI ALANLARDAKİ RİSK DAHA BÜYÜK

Kapalı ve sıcak alanlarda mikropların yayılma hızının yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, hastalığa yakalanıldığı takdirde ofis ya da okul gibi kapalı alanlarda bulunmamak gerektiğinin önemine dikkat çekti. Bu gibi durumlarda zorunlu olarak bu kapalı alanlara girilmesi gerekiyorsa, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasını paylaştı. Uzm. Dr. Özkutucu, benzer tedbirin toplu taşıma araçlarında da alınması gerektiğini ifade etti. "Diyabet, tansiyon ya da kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip kişilerin kış aylarında kendilerine ekstra özen göstermeleri gerekir." diyen Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, "özellikle diyabet hastalarının üşüdüklerini hissetmemeleri ihtimaline karşı daha sıkı giyinerek önlem almaları gerekmektedir." şeklinde sözlerine devam etti.

ZENCEFİL VE TARÇINDAN DESTEK ALIN

Özellikle bu aylarda zencefil, tarçın gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerden destek alınabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, C vitamini yönünden zengin olan besinlerin tüketilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

ALTIN ANAHTAR: SAĞLIKLI BESLENME VE UYKU DÜZENİ

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için beslenme ve uyku düzeninin de önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, zencefil, tarçın gibi vücut direncini güçlendiren bitkilerden destek alınabileceğini vurguladı. C vitamini yönünden zengin olan besinlerin tüketilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özkutucu, günde 7-8 saatlik uyku uyumanın ve tüm bunlarla birlikte düzenli egzersizler yapmanın direncimiz için önemli katkıları olacağını söyledi. "Herkes bir spor salonuna yazılmak zorunda değil ancak tedbirli kıyafetler giyerek günde yarım saatlik bir yürüyüş yapmak bile bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır." diyen Uzman Dr. Füsun Özkutucu, egzersizlerle salgılanan serotonin hormonunun da ruhen iyi hissettireceğini belirtti.

EN ÖNEMLİ KURAL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK

"Soğuk havalar gelince hemen hastalıklar başlayacak gibi bir algı oluşuyor. Ancak yukarıda bahsedilen konulara dikkat edildiği sürece hastalıkları minimum seviyeye indirebiliriz. Aslında soğuk havaların getirdiği güzelliklere de odaklanmak lazım. Soğuk havalarda daha zinde olduğumuzu unutmamalıyız, özellikle kar yağışı olduğunda birçok bakteri ve mikrop ölür havamız temizlenir, yapılan araştırmalar eklem ağrılarında azalma olduğunu gösteriyor." diyen Uzman Dr. Füsun Özkutucu, sözlerini "Bunun gibi hayata olumlu etkileri azımsanmayacak bir mevsim kış mevsimi... Kendimizi ve çevremizi koruduğumuz sürece hastalıklar da bizden uzak duracaktır" diyerek noktaladı.