Dr. Burcu Kardaş Arslan: Artık ameliyatsız da genital estetik işlemlerin yapılabileceğini söyledi

Ameliyatsız genital estetikte en çok kullanılan cihazlardan biri olan ThermiVa kontrollü bir şekilde ısı ortaya çıkaran bir radyofrekans sistemidir. Thermitight sisteminin bir parçası olan ThermiVa ameliyatsız genital bölge estetiğinde kullanılmaktadır.

Dr. Burcu Kardaş Arslan; Eğer genital bölgenizde sizi rahatsız eden bir problem var ve ameliyat düşünmüyor iseniz ThermiVa uygulaması çoğu isteğinizi karşılayabilcek size göre bir uygulamadır. Günümüz çalışan kadınların zamanları daha kısıtlı olduğu için çoğunlukla tercih ettiği uygulamadır. Ameliyatsız vajina daraltma, yenileme ve gençleştirme işlemleriyle kişi; tekrar kendine güvenini kazanarak, partneriyle gerekli birlikteliği istediği düzeyde devam ettiren bir yapı kazanır.

Ameliyatsız genital estetik ile hangi işlemler yapılır;

Ameliyatsız vajina daraltma

Ameliyatsız dış dudak estetiği

Ameliyatsız iç dudak estetiği

Orgazmik sorunlar, orgazm olamama

Vajina kuruluğu

Örneğin: Ikınma, hapşırma gibi istem dışı durumlarda idrar kaçırma problemleri tedavi edilebilmektedir.

Uygulama kaç seans yapılmaktadır?

4-6 hafta aralıklarla 3 seans yapılmaktadır.

Sonuçları ne zaman belli olur?

İlk seans sonrasında bile gözle görülür, hissedilebilir düzelmeler ortaya çıkar tam etkisini görmeniz için uygulamadan 2 hafta sonra sonuçları alabilirsiniz.

Seanslar ağrılı olur mu?

Hayır. Hiçbir şekilde lokal anestezi, krem ya da genel anesteziye ihtiyaç duymaz, tam anlamıyla ağrısızdır. Sadece hissedilen hafif bir sıcaklıktır.

Ameliyatsız vajina daraltmanın lazerle vajina daraltma işleminden ayıran farkı nedir?

Thermiva kontrollü bir radyofrekans uygulamasıdır.Probun üzerinde bulunan özel termostatlar ile hem probdaki hem de içeride oluşturulan ısı tam anlamıyla bellidir. Homojen bir uygulama yapmak mümkündür. Yine thermi va uygulaması tamamen ağrısızdır. ThermiVa ile lazerle pek yapılamayan iç ve dış dudaklarda da küçülme, toparlanma elde etmek mümkündür. En önemli faktörüde thermiva ile yapılan işlemler uzun süre kalıcılık göstermektedir.

Seans Süresi Ne Kadardır?

1 seans ameliyatsız vajina daraltma uygulaması ortalama 30 dakika kadar sürmektedir. Sonrasında tamamen normal hayatınıza dönebilirsiniz.

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