İnternet ve cep telefonu bağımlılığına 20/30 kuralı

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, "İnternet, hızlı haberleşme uygulamaları ve cep teleonlarını gibi hızlı teknolojik gelişmelerin kullanımını artık geri döndürmemiz mümkün değil. O halde bilinçli kullanmayı becerelim. Örneğin 20/30 kuralını hayatımıza sokalım. Nedir bu kural? Bir dijital ekrana 30 santimetreden yakın, 20 dakikadan fazla bakılmayacak. Bu çok önemli. Eğer dikkat edilmezse özellikle çocuk ve gençlerde önemli ruhsal sorunlar yaratır." dedi.

Psikiyatrit Prof. Dr. Arif Verimli, anne ve babalara da seslenerek "Sosyal medyayı kısıtla çocuğuna yer aç' çağrısı da yaparak, şu önerileri sıraladı:

*İnsanlık sarılarak yüz yüze temas kurararak, oksitoksin hormonunu çoğaltır. İnsanlığı da oksitoksin yani sarılmak ve yüz yüze temasla çoğalan hormon kurtaracak.

*Pandemi sürecinde özellikle belli başlı kapanmalarında internet ve cep telefonu kullanımı çok yükseldi. Çocuklar ve çalışanlar derslerini ve işlerini bu mecralardan yürüttüler.

Zaten insanlık olarak pandemi öncesi cep telefonlarıyla çok vakit geçiren bir ülkeydik. Çocuklardan yaşlılara kadar herkes cep telefonunu çok seviyor ülkemizde. İnternet, hızlı haberleşme uygulamaları ve cep telefonları gibi hızlı teknolojik gelişmelerin kullanımını artık geri döndürmemiz mümkün değil. O halde bilinçli kullanmayı becerelim.

*Özellikle 20/30 kuralına dikkat çekmek istiyorum. Bu ne demek? Bir dijitalekrana 30 santimetreden yakın bakılmayacak ve 20 dakikadan fazla bakılmayacak. Bu çok önemli. Buna dikkat edilmemesi özellikle çocuk ve gençlerde önemli ruhsal sorunları yaratır.

*Kesik kesik göze gelen erkan ışığı uyarıları uyarı gücü ile bir epilepsi nöbetini tetikleyebilir.

*Dozu aşan cep telefonu kullanımı bağımlılığında psikiyatrik yardım alınmalıdır.

*10 dakikayı aşan telefon konuşmaları da manyetik alan etkisiyle beynin işleyişini kısa süre de olsa bozmaktadır. Bu durum özellikle araç kullanırken oluşan kazaların bilimsel alt temelini oluşturur. Beyinde oluşan bu mental karışıklık kişiyi daha gergin, stresli ve dalgın yapmaktadır.



*Bu kurallar dışında bir çocuğun ya da ergenin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı cep telefonu kullanmayı öğretmek hangi diziyi izlemeyip hangi oyunu oynamayacağını seçen kişi haline getirmek şarttır.

*Aşağılama ve azarlamadan aşırı denetlemeden sakin bir dille çözüm geliştirmek zorundayız.