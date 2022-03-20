Tembel bağırsaklar için nasıl beslenilmeli, neler yapılmalı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömer Furkan Kaçar, tembel bağırsak problemine karşı uyarıda bulunarak yapılması gerekenleri sıraladı.

Kaçar; "Kabızlık, dünya sağlık örgütünün tanımına göre bağırsak hareketleri daha az sıklıkta olduğunda ve dışkıların geçmesi zorlaştığında ortaya çıkar. Çoğu zaman diyet veya rutindeki değişiklikler veya yetersiz lif alımı nedeniyle olur." dedi.

Bağırsakların inanılmaz karmaşıklığa sahip olduğunu kaydeden Kaçar; "Genel sağlığımız için önemi, sağlık camiasında artan bir araştırma konusudur. Son yirmi yılda çok sayıda çalışma, bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemi, ruh hali, zihinsel sağlık, otoimmün hastalıklar, endokrin bozuklukları, cilt rahatsızlıkları ve kanser arasındaki bağlantıları göstermiştir. Bir zamanlar, sindirim sistemimiz, gıdalarımızın geçmesi, emilmesi ve daha sonra atılması için esasen uzun bir tüpten oluşan nispeten "basit" bir vücut sistemi olarak kabul edildi. "Bağırsak mikrobiyomu" terimi, özellikle bağırsaklarınızda yaşayan mikroorganizmaları ifade eder. Bir kişinin sindirim sisteminde yaklaşık 300 ila 500 farklı bakteri türü vardır. Bazı mikroorganizmalar sağlığımız için zararlı olsa da, birçoğu inanılmaz derecede faydalıdır ve hatta sağlıklı bir vücut için gereklidir." şeklinde konuştu.

Gastroenteroloji alanında son yıllarda yapılan bağırsak bakterileri hakkındaki araştırmalara değinen Kaçar; "Bağırsağınızda bu iyi bakterilerin çok çeşitli olması bağışıklık sisteminizin işlevini artırabilir, depresyon semptomlarını iyileştirebilir, obeziteyle mücadeleye yardımcı olabilir ve sayısız diğer faydaları vardır." ifadelerini kullandı.

Kaçar; "Yüksek stres seviyeleri, çok az uyku, işlenmiş ve yüksek şekerli yiyecekler yemek ve antibiyotik almak gibi modern yaşamın birçok yönü, bağırsak mikrobiyomumuza zarar verebilir. Bu da beyin, kalp, bağışıklık sistemi, cilt, kilo, hormon seviyeleri, besinleri emme yeteneği ve hatta kanser gelişimi gibi sağlığımızın diğer yönlerini etkileyebilir. Sağlıksız bir bağırsağın kendini göstermesinin birkaç yolu vardır. Gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ve mide ekşimesi gibi mide rahatsızlıklarının tümü sağlıksız bir bağırsağın belirtileri olabilir. Dengeli bir bağırsak, yiyecekleri işlemede ve atıkları ortadan kaldırmada daha az zorluk çekecektir." açıklamasında bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kaçar; dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

YÜKSEK ŞEKERLİ BESLENME ALIŞKANLIĞI

İşlenmiş gıdalarda ve ilave şekerlerde yüksek bir diyet, bağırsaklarınızdaki iyi bakteri miktarını azaltabilir. Bu dengesizlik, artan şeker isteğine neden olabilir ve bu da bağırsağınıza daha fazla zarar verebilir. Yüksek miktarda rafine şeker, özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu, vücutta artan iltihaplanma ile ilişkilendirilmiştir. Enflamasyon bir dizi hastalığın ve hatta kanserin habercisi olabilir.

İstemsizce gerçekleşen vücut ağırlık değişimleri; Diyetinizde veya egzersiz alışkanlıklarınızda değişiklik yapmadan kilo almak veya vermek, sağlıksız bir bağırsağın işareti olabilir. Dengesiz bir bağırsak, vücudunuzun besinleri emme, kan şekerini düzenleme ve yağ depolama yeteneğini bozabilir. Kilo kaybı, ince bağırsakta aşırı bakteri üremesinden kaynaklanabilirken, kilo alımına insülin direnci veya besin emiliminin azalması nedeniyle aşırı yeme dürtüsü neden olabilir.

Uyku bozuklukları veya sürekli yorgunluk; Sağlıksız bir bağırsak, uykusuzluk veya zayıf uyku gibi uyku bozukluklarına katkıda bulunabilir ve bu nedenle kronik yorgunluğa yol açabilir. Ruh halini ve uykuyu etkileyen bir hormon olan vücudun serotoninin çoğunluğu bağırsakta üretilir. Bu nedenle bağırsak hasarı, iyi uyuma yeteneğinizi bozabilir. Bazı uyku bozuklukları da fibromiyalji riski ile ilişkilendirilmiştir.

CİLT TAHRİŞİ

Egzama gibi cilt rahatsızlıkları, hasarlı bir bağırsakla ilgili olabilir. Kötü beslenme veya gıda alerjilerinin neden olduğu bağırsak iltihabı, belirli proteinlerin vücuda "sızmasına" neden olabilir ve bu da cildi tahriş edebilir ve egzama gibi durumlara neden olabilir.

OTOİMMÜN DURUMLAR

Sağlık araştırmacıları, sürekli olarak bağırsağın bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine dair yeni kanıtlar buluyorlar. Sağlıksız bir bağırsağın sistemik iltihabı artırabileceği ve bağışıklık sisteminin düzgün işleyişini değiştirebileceği düşünülmektedir. Bu, vücudun zararlı istilacılar yerine kendisine saldırdığı otoimmün hastalıklara yol açabilir.

GIDA İNTOLERANSLARI

Gıda intoleransları, belirli gıdaları sindirme zorluğunun bir sonucudur (bu, belirli gıdalara karşı bağışıklık sisteminin reaksiyonunun neden olduğu gıda alerjisinden farklıdır). Gıda intoleranslarının bağırsaktaki düşük kaliteli bakterilerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu, tetikleyici gıdaların sindirilmesinde güçlüklere ve şişkinlik, gaz, ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi hoş olmayan semptomlara yol açabilir. Gıda alerjilerinin bağırsak sağlığıyla da ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZ İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ 7 ŞEY

*STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜN

Kronik yüksek stres seviyeleri, bağırsaklarınız da dahil olmak üzere tüm vücudunuz için zordur. Stresi azaltmanın bazı yolları meditasyon yapmak, yürümek, masaj yaptırmak, arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirmek, kafein alımını azaltmak, gülmek, yoga yapmak veya evcil hayvan beslemek olabilir.

*YETERİNCE UYUYUN

Yeterince veya yeterli kalitede uyku almamak, bağırsak sağlığınız üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir ve bu da daha fazla uyku sorununa katkıda bulunabilir. Her gece en az 7-8 saat kesintisiz uykuya öncelik vermeye çalışın. Uyumakta zorluk çekiyorsanız doktorunuz size yardımcı olabilir.

*YAVAŞ YİYİN

Yemeğinizi iyice çiğnemek ve yemeklerinizi daha yavaş yemek, tam sindirimi ve besinlerin emilimini artırmaya yardımcı olabilir. Bu, sindirim rahatsızlığını azaltmanıza ve sağlıklı bir bağırsağı korumanıza yardımcı olabilir.

*NEMLİ KALIN

Bol su içmenin bağırsakların mukozal astarı üzerinde ve ayrıca bağırsaktaki iyi bakteri dengesi üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Yeterince su içmek ve dehidrate olmamak, sağlıklı bir bağırsağı teşvik etmenin basit bir yoludur.

*PREBİYOTİK VEYA PROBİYOTİK ALIN

Diyetinize bir prebiyotik veya probiyotik takviyesi eklemek, bağırsak sağlığınızı iyileştirmenin harika bir yolu olabilir. Prebiyotikler, bağırsakta faydalı bakterilerin büyümesini teşvik eden "gıda" sağlarken, probiyotikler canlı iyi bakterilerdir. Aşırı bakteri üremesi olan kişiler probiyotik almamalıdır. Tüm probiyotik takviyeleri yüksek kalitede değildir veya aslında bazı durumlarda bireylere fayda sağlamayacaktır. En iyi sağlık yararını sağlamak için bir probiyotik veya prebiyotik takviyesi seçerken diyet uzmanınıza danışmak en iyisidir.

*GIDA İNTOLERANSLARINI KONTROL EDİN

Kramp, şişkinlik, karın ağrısı, ishal, kızarıklık, bulantı, yorgunluk ve asit reflüsü gibi semptomlarınız varsa, gıda intoleransından muzdarip olabilirsiniz. Belirtilerinizin düzelip düzelmediğini görmek için yaygın tetikleyici gıdaları ortadan kaldırmayı deneyebilirsiniz. Belirtilerinize katkıda bulunan bir yiyecek veya yiyecekleri tanımlayabiliyorsanız, yeme alışkanlıklarınızı değiştirerek sindirim sağlığınızda olumlu bir değişiklik görebilirsiniz.

*DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Yediğiniz işlenmiş, yüksek şekerli ve yüksek yağlı gıdaların miktarını azaltmak, daha iyi bağırsak sağlığına katkıda bulunabilir. Ek olarak, bol miktarda bitki bazlı gıda ve yağsız protein yemek, bağırsaklarınızı olumlu yönde etkileyebilir. Lif oranı yüksek bir diyetin, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomuna muazzam katkıda bulunduğu gösterilmiştir.

*BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN 4 ÇEŞİT YİYECEK

Diyet ve bağırsak sağlığı çok yakından bağlantılıdır. İşlenmiş gıdalardan, yüksek yağlı gıdalardan ve rafine şekerlerde yüksek gıdalardan kaçınmak, sağlıklı bir mikrobiyomu korumak için son derece önemlidir, çünkü bu gıdalar iyi bakterileri yok eder ve zararlı bakterilerin büyümesini teşvik eder. Yararlı bakterilerin büyümesini aktif olarak destekleyen ve genel sağlığınıza katkıda bulunan yiyebileceğiniz bir dizi yiyecek de vardır. Bu yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

*YÜKSEK LİFLİ GIDALAR

Baklagiller, fasulye, bezelye, yulaf, muz, çilek, kuşkonmaz ve pırasa gibi yüksek lifli gıdalar, çok sayıda çalışmada bağırsak sağlığı üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Sarımsak ve soğan, bağırsakların bazı temel işlevleriyle yakından bağlantılı olan çeşitli araştırmalara dayalı olarak bazı kanser önleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahip olabilir. Bazı araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, bu faydaların bazıları anekdot niteliğindedir.

*FERMENTE GIDALAR

Turşular, yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar, büyük probiyotik kaynaklarıdır. Bu gıdaların kalitesi değişebilse de, bağırsak mikrobiyomu üzerindeki faydaları iyi araştırılmıştır.

*KOLAJEN ARTIRICI GIDALAR

Kemik suyu ve somon gibi kolajen açısından zengin besinler, genel sağlık ve özellikle bağırsak sağlığı için faydalı olabilir. Bu faydaların çoğu anekdotsal sonuçlardır ve daha fazla araştırma yapılabilir. Ayrıca vücudunuzun kendi kolajen üretimini yiyecekler yoluyla artırmayı deneyebilirsiniz. Mantarlar, iyi süt ürünleri veya belirli etler gibi çeşitli yiyecekler eklemek kollajen üretimini destekler.

Yiyin, kaliteli uyuyun ve sağlıklı olun. İnsan bağırsağı önceden düşünülenden daha karmaşıktır ve tüm vücut sağlığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Sağlıklı bir bağırsak, güçlü bir bağışıklık sistemi, kalp sağlığı, beyin sağlığı, iyileştirilmiş ruh hali, sağlıklı uyku ve etkili sindirime katkıda bulunur ve bazı kanserleri ve otoimmün hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak bağırsak sağlığınızı ve genel sağlığınızı olumlu yönde etkilemek için yapabileceğiniz bir dizi yaşam tarzı değişikliği vardır.