A Rh Kimlere Kan Verebilir? A Rh Pozitif Ve Negatif Kimlerden Kan Alabilir?

Kan her kişide aynı görev için vardır ve hepsinin yapısı aynıdır fakat kan hücrelerinde bulunan bazı antijen ve antikorlar vardır. Bu antikor ve antijenlerin miktar durumu ve çeşidine göre kan 8 farklı gruba ayrılır. Bu gruplardan birisi de A Rh kan grubudur. Peki, A Rh kimlere kan verebilir? İşte detaylar…
Transfüzyon diğer ismiyle kan nakli gereken durumlarda ilk aranan şart alıcı hastanın ve vericinin kan gruplarının uyumlu olmasıdır. Alyuvarların üzerinde bulunan iki antijen türü vardır, bunlardan birisi A antijenidir. Eğer kandaki kırmızı kan hücrelerinde A antijeni varsa o kan A Rh kan grubuna girer.
Kan grubu A Rh pozitif (A Rh+) ise, A Rh pozitif ve AB Rh pozitif kan grubuna kan verebilir, A Rh negatif (A Rh-) kan grubu ise A Rh pozitif, A Rh negatif, AB Rh pozitif ve AB Rh negatif kan gruplarına kan verebilir.
A Rh pozitif ve negatif kan grubu sadece A antijenine sahiptir bu sebepten sadece kendi gruplarından ve antijen içermediği için 0 Rh kan grubundan kan alabilirler.
A RH negatif (A Rh-) kan grubu 0 Rh negatif ve A Rh negatif kan gruplarından kan alabilir. A Rh pozitif (A Rh+) grubu ise A Rh negatif, A Rh pozitif, 0 Rh negatif ve 0 Rh pozitif kan gruplarından kan alabilir.