40 yıl sonra sağlığına kavuşturdular

Genellikle mide bulantısı, kusma, kilo kaybı, göğüste yanma, ağrı ve baskı, yutma güçlüğü, ağza yemek artığı ve acı su gelmesi ile belirti veren Akalazya, on bin kişide bir görülüyor. Nadir rastlanan bir hastalık olması nedeniyle tanı koymada güçlükler yaşanıyor. Kesin ve kalıcı tedavinin ameliyat olduğunu ifade eden Op. Dr. Ahmet Soykurt, az sayıda cerrah tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilebilen ameliyatın başarı oranının, yüzde 95'in üzerinde olduğunu kaydetti.

Ameliyat sonrası hastaların birkaç hafta daha yumuşak yiyeceklerle beslenmeye devam ettiğini belirten Op. Dr. Ahmet Soykurt, "Hastalar, ameliyat sonrası bir süre daha yumuşak gıdalarla beslenmeye devam edip, ameliyat kaynaklı iyileşme ile katı gıda tüketimine başlayabilir. Katı gıda tüketimi ile yiyecekleri iyice çiğnemeyi, yavaş yemek yemeyi, yemek beraberinde bol su içmeyi alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor. Geç saatte yemek yemekten kaçınılması gerekiyor. Yatarken yüksek yastık tercih edilmesi önem taşıyor. Ayrıca ameliyat sonrası yıllık takiplerin ihmal edilmemesi öneriliyor" dedi.