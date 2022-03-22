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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:08

40 yıl sonra sağlığına kavuşturdular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
40 yıl sonra sağlığına kavuşturdular

40 yıldır yutma güçlüğü çeken ve sıvı gıdalarla beslenen hasta; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Yemek borusundaki kaslarda gevşeme bozukluğuna neden olan ve Akalazya olarak bilinen hastalıkla mücadele eden 76 yaşındaki hasta, bugüne kadar pek çok yerde farklı tedaviler denemesine rağmen sonuç alamadı. Sadece sıvı yiyeceklerle beslenmesine rağmen yutkunma güçlüğünün yarattığı fiziksel ağrılar nedeniyle yıllardır kalitesiz yaşam süren hastanın,  başvurduğu sağlık merkezlerinde kalıcı bir tedavi sağlanamadı.

Genellikle mide bulantısı, kusma, kilo kaybı, göğüste yanma, ağrı ve baskı, yutma güçlüğü, ağza yemek artığı ve acı su gelmesi ile belirti veren Akalazya, on bin kişide bir görülüyor. Nadir rastlanan bir hastalık olması nedeniyle tanı koymada güçlükler yaşanıyor. Kesin ve kalıcı tedavinin ameliyat olduğunu ifade eden Op. Dr. Ahmet Soykurt, az sayıda cerrah tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilebilen ameliyatın başarı oranının, yüzde 95'in üzerinde olduğunu kaydetti.

Ameliyat sonrası hastaların birkaç hafta daha yumuşak yiyeceklerle beslenmeye devam ettiğini belirten Op. Dr. Ahmet Soykurt, "Hastalar, ameliyat sonrası bir süre daha yumuşak gıdalarla beslenmeye devam edip, ameliyat kaynaklı iyileşme ile katı gıda tüketimine başlayabilir. Katı gıda tüketimi ile yiyecekleri iyice çiğnemeyi, yavaş yemek yemeyi, yemek beraberinde bol su içmeyi alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor. Geç saatte yemek yemekten kaçınılması gerekiyor. Yatarken yüksek yastık tercih edilmesi önem taşıyor. Ayrıca ameliyat sonrası yıllık takiplerin ihmal edilmemesi öneriliyor" dedi.

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40 yıl sonra sağlığına kavuşturdular
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