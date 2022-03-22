Ağız yarasına ne iyi gelir, evde tedavi yöntemleri ile nasıl geçer? Ağız yarası bitkisel tedavisi

Ağız içi yaraları yaygın olmasına rağmen, çoğu durumda nedeni bilinmemektedir. İyileşmeleri genellikle bir ila iki hafta sürer. Ağız yaraları, ağızda ve diş etlerinde oluşan ağrılı ve tahriş edici yaralardır. Ağız yaralarının çoğu zararsızdır, ancak tedirginliğe ve rahatsızlığa neden olarak yemek yemeyi, içmeyi veya dişleri fırçalamayı bile zorlaştırabilir. Peki, çoğu zaman yemek yemenizi bile engelleyen ağız içi yarasına ne iyi gelir ve ağız içi yarası için ilaç isimleri nelerdir? Bu başlık altında, ağız içi yarası nasıl geçer sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Ağız içi yaraları, dudaklar, yanaklar, dil, ağız tabanı ve çatısı dahil olmak üzere ağzın yumuşak dokularında yaralar şeklinde ortaya çıkar. Bununla birlikte, şiddetli bir durum değildir, ancak yine de, ondan muzdarip bir kişi yoğun ağrı yaşayabilir ve yemeğe karşı ilgisizlik gösterebilir.

Ağız İçi Yarası İçin Şifalı Bitkiler ve Doğal Tedavi

Ağız içi yaraları için etkili bir alternatif çare olmamasına rağmen, bazı çareler biraz rahatlama sağlayabilir. Herhangi bir belirti yaşıyorsanız, doktorunuza danışmanızın çok önemli olduğunu unutmayın.

Boğaz Ağrısı Tedavisi

Bir aft yarasından kaynaklanan ağrı birkaç gün içinde iyileşme eğilimindedir ve yaralar genellikle yaklaşık bir veya iki hafta içinde tedavi olmaksızın iyileşir. Büyük, uzun süreli veya alışılmadık derecede ağrılı yaraların tedavisi şunları içerebilir:

Ağız gargaraları. Doktorunuz, steroid veya ağrı ya da acı içeren bir durulama önerebilir.

Ağızdan alınan ilaçlar. Ülser ilacı sukralfat (Carafate) ve gut ilacı kolşisin (Mitigare) da pamukçuk yaralarını tedavi edebilir. Veya doktorunuz size steroid hapları verebilir.

Besin takviyeleri. Ağız içi yaralarına bir besin eksikliği neden oluyorsa bunlara ihtiyacınız olabilir.

Koter. Diş lazerleri hemen daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca debacterol veya gümüş nitrat gibi kimyasallarla yaraları koterize edebilir.

AĞIZ İÇİ YARASINA NE İYİ GELİR?

İyileşmeyi hızlandırmak ve daha iyi hissetmenize yardımcı olmak için evde uygulanan tedaviler şunları içerir:

Topikal ürünler. İlaçlı jeller, kremler, macunlar ve sıvılar ağrıyı giderir.

Ağız durulamaları. Tuzu veya kabartma tozunu ılık suyla karıştırın ve ağzınızın etrafında çalkalayın.

Magnesianın sütü. Bir pamuklu çubuk üzerine biraz koyun ve yaraya hafifçe vurun.

Boğaz Ağrısını Önleme

Ağız içi yaralarının tedavisi yoktur ve sıklıkla geri gelirler. Ancak şunları yaparsanız daha az sıklıkta alabilirsiniz:

Turunçgiller, asitli sebzeler ve baharatlı yiyecekler dahil ağzınızı tahriş eden yiyeceklerden kaçının.

Sakız çiğneme

Yemeklerden sonra dişlerinizi yumuşak kıllı bir fırçayla fırçalayın ve her gün diş ipi kullanın; bu, ağzınızın ağrıyı tetikleyebilecek yiyeceklerden uzak kalmasını sağlar.