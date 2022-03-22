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Giriş Tarihi: 22.3.2022 12:53

SMA hastalığında erken tanı çok önemli

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SMA hastalığında erken tanı çok önemli

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Mediko Sosyal Merkezi, farkındalık yaratmak ve öğrencilerle köprü oluşturmak adına eğitim toplantılarının ilkini düzenledi.

Mediko Sosyal Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen eğitim programlarının ilk konuğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Koç oldu. Mediko Sosyal Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Pınar Göker, merkez ile öğrenciler arasında köprü vazifesi kurarak iletişimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

SMA hastalığı hakkında bulgular, tanı ve güncel tedavi hakkında bilgi paylaşan Prof. Dr. Filiz Koç ise, SMA'nın önlenebilen bir halk sağlığı problemi olduğunu ifade etti. SMA'da erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Koç, bu nedenle hastalığın Sağlık Bakanlığı tarafından güncel tarama programına alındığını hatırlattı. Eğitim programı, Prof. Dr. Filiz Koç'un öğrencilerin sorularını cevaplaması ve sertifika verilmesinin ardından anı fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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SMA hastalığında erken tanı çok önemli
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