Giriş Tarihi: 23.3.2022

Menopoz kalp damar hastalıklarını tetikliyor

Kadının vücudunda doğal olarak üretilen östrojen, menopoz sırasında ve sonrasında yavaş yavaş azalır. Bu durumda damar gevşetici özellik geriler ve kalp hastalıkları riski artar