Organik Saç Ekimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler! Nimclinic Açıklıyor

Türkiye'nin en başarılı klinikleri arasında gösterilen Nimclinic yetkilisi Musa Yetim, son yılların popüler saç ekim yöntemlerinden olan Organik Saç Ekimi Tekniği'nin ne olduğu ve kimlerin uygun olduğu gibi ayrıntıları aktarıyor.

Organik Saç Ekimi Nedir?

Organik saç ekimi; Hastanın kendi vücudundaki kök hücreler yönünden zengin yağ deposundan alınan yağ hücrelerinin saç tedavisi için uygulanmasıdır.

Saç ekiminde en önemli hususlardan bir tanesi nakil yapılan bölgenin sağlıklı yapısının korunmasıdır. Organik operasyonda bölgede sağlıklı yağ dokusunun sağlanması hedefleniyor.

Organik Saç Ekimi Mümkün Mü?

Elbette mümkündür, fakat dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; saç ekiminden önce kök hücre alımı için kişinin saç ekimi haricinde de operasyon olması gerektiğidir. Bu organik saç ekimi için yapılan yağ alımı komplikasyonlara neden olabileceği için mutlaka tam donanımlı bir hastanede yapılması gerekir.

Organik saç ekiminde, PRP ve mezoterapi gibi saç tedavisi uygulamalarında yapıldığı gibi hastanın sadece donör bölgesine değil; saç kaybı yaşanan olan alanın beslenmesine de odaklanılması gerekir. Saç ekimi sonrası diğer yöntemlerde de olduğu gibi belli bir süre sonra şok dökülme meydana gelmesi söz konusudur. Bu normal bir süreçtir ve kısa zaman aralığında normal saç yapısına kavuşulur.

Organik Saç Ekiminde Kaç Greft Transfer Edilir?

FUE tekniğinden farklı olarak organik saç ekiminde saç ekimi öncesinde kök hücrelerin nakli yapılıyor. Yağ alımı haricinde saç ekimi işlemi geleneksel FUE yöntemi ile saç ekimi yapılır. Bu nedenle organik saç ekiminde ekilebilecek greft sayısı tamamen hastanın donör bölgesine bağlı olarak 2000 ile 6000 greft arası saç ekimi yapılabilmesi mümkündür.

Organik saç ekimi oldukça hassas bir işlem olduğu için alanında uzman bir hekime başvurmak önemlidir. Faydalı bir saç ekimi uygulaması adına her bir adım oldukça değerlidir ve buna uygun müdahale gerçekleştirmek gerekir.

Organik Saç Ekimi Kimlere Yapılır?

Özellikle herhangi bir kimyasal kullanımı olmadan işlem yaptırmak isteyen kişiler organik saç ekimine başvuruyor. Yapılacak bir konsültasyon ile uzman hekim tarafından uygun görülmesi halinde uygulanması mümkündür. Kişi başka bir tedavi sürecinde ya da bir hastalığı mevcutsa hekime bunu mutlaka bildirmesi gerekir.

Organik Saç Ekimi Yaptıranlar Memnun Mu?

Saç ekimi işlemlerinde doğru tanı ve tedavi uygulandığı zaman başarılı sonuçlar elde edilir. Önemli olan burada hastanın ihtiyaçlarını iyi belirlemek ve hastanın memnun olması için doğal-sık bir saç ekimi sonucu elde edebilmek. Bu ihtiyaçlar karşılandığı sürece her saç ekimi yönteminde olduğu gibi organik saç ekimi yönteminde de hastaların memnun olması sağlanır.

Organik Saç Ekim Fiyatları

Organik saç ekimi fiyatları diğer saç ekimi yöntemlerine göre daha yüksektir. Bunun nedeni ise yağ alımı için saç ekimi öncesi tam anestezi ile hastaya cerrahi bir operasyonun yapılmasıdır. Bu ekstra uygulamalar nedeniyle saç ekimi uygulamasının ücreti de artmaktadır.

Organik saç ekimi fiyatları ve diğer bilgiler için Nimclinic resmi websitesini ziyaret edebilirsiniz;

https://nimclinic.com/organik-sac-ekimi/

Nimclinic Saç Ekimi & Estetik Merkezi

Türkiye'nin saç ekiminde lider firmalarından olan Nimclinic, güçlü akademik kadrosu ile saç ekimi haricinde estetik cerrahi, diş tedavileri ve medikal estetik uygulamalarında başarılı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Nimclinic bünyesinde estetik cerrahları, diş hekimleri ve pratisyen hekim bulundurmaktadır.