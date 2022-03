İnatçı karın yağları kilo vermeyle erimeyebilir

Sağlıklı besleniyor ve spor yapıyorsanız, muhtemelen bir süre sonra tartıda istediğiniz farkı görmeye başlarsınız. Ancak bu, vücudunuzdaki yağların eşit olarak azalacağı anlamına gelmez. Ve bunu yaşamak, bölgesel fazlalıklarla mücadele eden hemen herkesi büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Kilo verdikçe karın bölgesindeki yağların da azalacağı fikri kulağa çok mantıklı gelse de, yağ kaybı her zaman eşit olarak gerçekleşmez. Ayrıca herkesin vücut yapısı farklıdır ve karın bölgesi, genellikle yağ kaybının en son kendini gösterdiği yerdir. Bunun nedeni, beslenme şekliniz ve yaşam tarzınızın bu bölgedeki yağları doğrudan etkileyebilmesidir. Kilo vermek, her şeyden önce psikolojik bir meydan okuma ile başlar. Bu nedenle, bu yolda iradeli olmanız gerektiğinin farkında olmalısınız. Dolayısıyla zihinsel olarak güçlü olmak bu konudaki başarınızı doğrudan etkileyecektir. Ancak, bunun bir koşu yarışı olmadığını unutmayın. Küçük ama emin adımlarla ilerlemek, sizi her zaman başarıya götüren yol olacaktır. Bir de sağlıklı beslendiğinizi, spor yaptığınızı ve iradenizi koruyarak ilerleme kaydettiğinizi düşünelim. Bir süre sonra tartıda istediğiniz sonuçları görmeye başlayabilirsiniz. Ancak buna rağmen karın bölgeniz hâlâ yağlı olabilir. Çünkü kilo vermek ve yağ kaybetmek aynı şeyler değildir. Peki, size yağ kaybettirecek etkili bir yol var mıdır?Tartıda daha düşük bir rakam görmenin sizi tatmin etmediği durumlarda, cilt altındaki inatçı yağ hücrelerini parçalayarak çalışan bölgesel incelme cihazları size yardımcı olabilir. Hatta en iyi seçeneğiniz olacaktır! Özellikle ultrasonik ses dalgaları , spor ve diyete rağmen gitmeyen yağlar konusunda harika işler çıkarır. Kadın güzelliği konusunda bugüne kadar Türkiye 'de birçok ilki gerçekleştirmiş bir isim olarak; kişinin metabolizması ve yaşam tarzına göre tek seansta 8-25 cm arasında incelme sağlayabilen bir cihazı geliştirmiş olmaktan gurur duyuyorum.SAĞLIKSIZ beslenme, inatçı karın yağlarının en önemli nedenidir. Çok fazla işlenmiş gıda ve şeker tüketmek, vücudun orta bölgesinin genişlemesine yol açar. Karın bölgesindeki yağların gitmemesinin bir nedeni de yeterince egzersiz yapmamaktır. Her gün düzenli yürüyüşler yapmak ve buna kuvvet antrenmanlarını da dahil etmek, karın yağlarından kurtulma konusunda önemli bir yol kat etmenize yardımcı olabilir.Sürekli atıştırma yaparak fark etmeden çok fazla kalori almak, zeytinyağı ve somon gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tüketmemek, yeterince protein tüketmemek, meyve suyu gibi şekerli içecekler tüketmek, yeterince uyumamak ve tabii ki yeterince su içmemek de karın yağlarından kurtulmanızın önündeki en büyük engeller arasındadır. Diyet yapan birçok kişi, nedense su içmeyi unutur. Ancak su, metabolizmayı hızlandırmak ve yağ yakımını artırmak için ihmal edilmemesi gereken maddelerin başında gelmektedir. Tüm bunların yanında, eğer daha fazla yağ yakmak gibi bir hedefiniz varsa bu süreci desteklemek için kahveden de yardım alabilirsiniz. Kahve, içerdiği kafein ile hem metabolizmayı hızlandırır hem de yağ yakımını artırır. Biliyorsunuz, kendi fabrikamızda ürettiğimiz cilt bakım ve bölgesel cihazlarının dışında cilt bakım ürünleri ve gıda takviyelerini içeren başka markalarım da bulunuyor. Kolajen ve hyalüronik asit ile desteklediğim iştah kapatan ve tok tutan özellikte bir kahvemiz var. Böyle bir takviye, iştahınızı kontrol altına almak, vücudunuzun kolajen ihtiyacını karşılamak ve kafein ile metabolizmayı hızlandırmak için çok iyi bir seçim olabilir.ÖZELLİKLE karın yağları söz konusu olduğunda, inatçı yağlardan kurtulmak imkansız gibi görünebilir. Ancak ultrasonik ses dalgaları ile kolay bir çözüm sunuyoruz. Karın bölgenizde fazlalıklarınız varsa, siz de bu teknolojiden yararlanabilirsiniz. En yeni yağ parçalama teknolojisi olarak ultrasonik ses dalgaları, hem inatçı karın yağları hem de vücudun diğer bölgelerindeki fazla yağları yok etmeye yardımcı olur. Yağ hücreleri parçalandıkça, vücut onları lenf sistemi yoluyla metabolik atıklara dönüştürür. Sonrasında, size daha az yağlı bir vücut kütlesi ve daha ince bir görünüm bırakır. Ultrasonik ses dalgaları, yağ hücreleri üzerinde kalıcı bir çözüm sunduğundan, bu yağ hücreleri yenilenmez ve doğal olarak vücuttaki yağ miktarı azalır. Kilo almak için büyük bir çaba sarf etmediğiniz sürece, elde edeceğiniz sonuçlar ömür boyu kalıcıdır. Ancak yine de dikkat; vücudunuzda hâlâ yağ hücreleri var olacağından, kilo almanız durumunda bu yağ hücreleri büyüyebilir. Bu nedenle en iyisi her zaman dengeli beslenmek, hareketli yaşamak ve ideal kilo aralığınızı korumaya çalışmaktır.KİLO kaybetmeniz, her zaman vücudunuzda bir fark göreceğiniz anlamına gelmez. Vücut kompozisyonunu değiştirmek gibi bir hedefiniz varsa, vücut yağını azaltmaya odaklanmalısınız. Merkezimizde kilo vermeyi değil yağ yakmayı ve incelmeyi hedeflememizin nedeni de budur. Çünkü tartıda daha düşük bir rakam görmek her zaman tatmin edici değildir. Yağ dokusunu doğrudan hedefleyen ultrasonik ses dalgaları; cilt altındaki yağ dokularını parçalar, metabolize eder ve idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Bu da karın bölgesindeki inatçı yağlardan kalıcı olarak kurtulabileceğiniz anlamına gelir.