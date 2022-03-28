Adanalılar ‘açlıkla boğuşmadan’ kilo veriyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2018 yılında kurulan, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara verip 2021 sonunda yeniden hasta almaya başlayan Obezite Merkezi, bilinenlerin dışında yöntemlerle kilo verdiriyor. Diyet listesinin verilmediği merkezde, hastalar beslenmenin felsefesini öğrenerek kilo veriyor.

Yemekle ilgili bakış açıları değişen, neden çok yediklerini öğrenen hastalar, doğru ve yeterli beslenmeyi öğrenerek, açlık çekmeden kilo veriyor. Merkezde şimdiye kadar 255 kişi, toplam 2.784 kilo verdi.

YEMEK YEMEYİ HERKES SEVER

Adana Şehir Hastanesi Obezite Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Cenk Belibağlı yönetiminde birer koordinatör, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve yaşam koçundan oluşan ekiple hizmet veriyor. Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, yemek yemeyi herkesin sevdiğini ve zaten sevmek gerektiğini belirtirken farklı bir bakış açısı getiriyor. Uzm. Dr. Belibağlı, "Çok yemek yiyen insanlar yemeyi sevdiklerini düşünüyorlar ama aslında sevgi göstermiyorlar! Siz sevdiğiniz çiçeği daha narin tutarsınız, sevdiğiniz kişiyi, sıkmadan kucaklarsınız, onun ayarını bilirsiniz. Biz bu farkındalığı geliştiriyoruz. Sevdiğinize nasıl davranacağınızı gösteriyoruz" diyor.

KALICI OLARAK KİLOYU KORUMA

Uzm. Dr. Belibağlı şu bilgileri veriyor:

"Öncelikle hastaları tıbben tetkik edip, ilave hastalığı olmadığından emin oluyoruz. İlave hastalığı olanlar için, diğer branş uzmanı arkadaşlarımıza danışarak gerekli tedaviye ulaşmalarını sağlıyoruz. Daha sonra tüm hastalarımızın beslenmeye bakış açılarını değiştiriyoruz. Bunu alışkanlık haline dönüştürüyoruz. İşin felsefesini öğretiyoruz. Böylece zorluk çekmeden, açlıkla boğuşmadan fit oluyorlar ve fit kalıyorlar. Burası kilo verme yeri değil, burası fit olma yeri. Yani kalıcı olarak kiloyu koruma ve doğru beslenmeyi alışkanlık edinme üzerinden ilerliyoruz."

DİYET LİSTESİ YOK!

Merkezde yoğunluklu olarak grup terapisi yaptıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Belibağlı şöyle devam ediyor:

"Hastalar grup halinde terapiye alınıyorlar. Gruplar halinde geldiklerinde daha kolay açılıyorlar. Psikologumuz grup eğitimi yapıyor. Diyetisyenimiz grup eğitimlerinde beslenme bilgisi veriyor ama diyet vermiyor. Bizim çalışmamızda kesinlikle diyet listesi diye bir şey yok. Çünkü diyetle kilo verseniz bile, bir gün diyeti bıraktığınızda yeniden kilo alırsınız. O yüzden biz alışkanlık edinme kısmıyla ilgileniyoruz. Fizyoterapistimiz de kilolu kişilerin yapabilecekleri egzersizler konusunda eğitim veriyor. Yaşam koçumuz bireysel problemlerde müracaat noktasıdır. Kişinin anlamadığı, geri kaldığı konularda destek veriyor."

EN AZ 6 AY…

Obezite Merkezi olarak diyet ve spor yaptırmadan hastalarda başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydeden Uzm. Dr. Mehmet Cenk Belibağlı şu bilgileri veriyor:

"İlk 1,5 yılda 221 kişi merkezimizde toplam 2.650 kilo vermişti. Geçtiğimiz aralık ayında pandemi şartlarının iyileşmesi nedeniyle yeniden hizmet vermeye başladık ve 3 ayda 34 kişi 134 kilo verdi. Yani şimdiye kadar ulaştığımız kilo kaybı 2.784 kilo. İkinci açılışımızdan sonraki yeni grubumuzun kilo verme süreci devam ediyor. Yeni grubun vereceği toplam kilonun 350'yi bulmasını bekliyoruz. En verimli sonuçları, hastalar en az 6 ay merkezimize devam ettiğinde yakalıyoruz."