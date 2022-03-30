Fatma Adaş: Doğum korkusunu yenmek mümkün

Bebek bekleyen tüm anne adaylarının tek isteği, yavrularına sağlıklı ve mutlu bir şekilde kavuşmaktır. Ancak bazen hamilelik sürecinde doğum anına dair korkular baskın hale geliyor ve kadınlar büyük travmalar yaşayabiliyor. "Doğum herkesin bir şeyler bildiği ve en çok da yanlış şeyler bildiği bir konudur" diyen Fatma Adaş
, o anların endişe, korku ve stresle değil, mutluluk, heyecan ve huzurla dolu olması gerektiğini söylüyor.
KORKU HİKAYELERİYLE BÜYÜYORUZ
Peki doğum korkusu neden kaynaklanıyor? Fatma Adaş'ın verdiği bilgilere göre pek çok sebep var: "Hepimiz çocukken annelerimizin anlattığı doğum hikayelerini dinlemişizdir. En çok da korku yüklü olanları aklımıza kaydederek büyüdük. Bunun yanında film ve dizilerdeki doğum sahneleri de korkularımızı besledi. Tüm bunlar, doğum korkusunu körükleyen unsurlar. Öte yandan doğum konusunda olumsuz deneyimler yaşayanları dinleyen anne adayları, kendi yaşayacağı deneyime dair korku ve endişe duyabilir. Bir de hamilelik sürecindeki hormonlar, anne adaylarına ani duygu değişimleri yaşatabilir. Bu durum da o ana dair endişe geliştirmelerine neden olabilir, kendisine ya da bebeğine zarar geleceğini düşünebilir."
DEPRESYONA DÖNÜŞMEDEN BİR UZMANDAN YARDIM ALIN
Fatma Adaş'a göre doğum konusunda deneyimsiz olan her anne adayının o ana dair endişeler yaşaması normal. Ancak bu korkular endişe verici boyutlara ulaştığında, bir uzmandan destek alınması şart: "Doğum korkusu anne adayında depresyona, stres ve kaygı bozukluğuna neden olabilir. Bu aşamaya varmadan önce bir uzmandan destek alınırsa, doğum korkusuyla mücadele edilebilir. Günümüzde 'doğuma hazırlık' eğitimleriyle de bu süreç kolayca yönetilebilir."
KAYGILARINIZI LİSTELEYİN
Adaş'ın korkusuyla tek başına mücadele etmek isteyen anne adaylarına da önemli tavsiyeleri var: "Öncelikle sizi korkutan, kaygılanmanıza neden olan şeyin ne olduğunu belirleyin, hatta gerekirse bir liste yapın ve bunları doktorunuzla paylaşın. Korkunun önemli bir nedeni de bilinmezliktir. Bilmemek, korku ve kaygıya yol açar. O nedenle doğumla ilgili bilgilenin. İnternet çağında yaşıyoruz ve günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Uzmanların hazırladığı içerikleri takip edin, bol bol kitap okuyun. İmkanınız varsa bir doğuma hazırlık kursuna kaydolun. Eğer bu mümkün değilse, internet üzerinden düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılmayı deneyin. Örneğin benim de çalışmakta olduğum Seydikemer İlçe Sağlık Müdürlüğü ücretsiz olarak online doğuma hazırlık eğitimleri düzenliyor. Eğer korkularınızı yenmekte kararlı olursanız, doğum anının hem siz, hem bebeğiniz, hem de eşiniz için çok daha kolay geçeceğini göreceksiniz."
"ilandır"